Oroszországba költöznének az Európába menekült ukránok

Gennagyij Ovecsko, az orosz külügyminisztérium külföldön élő honfitársakért felelős osztályának igazgatója azt mondta: a 2022 után európai országokba került ukránok körében egyre nagyobb az érdeklődés az oroszországi letelepedési program iránt, írja a RIA Novosztyi.

Sok millió ember hagyta el Ukrajnát, ami a demográfiai katasztrófa felé halad (Fotó: Hans Lucas/AFP/ Fiora Garenzi)

Több ezer, sőt tízezres nagyságrendű az érdeklődők száma

– fogalmazott a diplomata.

Hozzátette, hogy az Oroszországba érkező ukrán állampolgárok minden esetben különleges ellenőrzési eljáráson mennek keresztül.

Oroszország iránt Amerikából is érdeklődnek az ukrán menekültek

Nemcsak Európából, hanem az Egyesült Államokból is nő az érdeklődés az áttelepülési program iránt. Alekszej Markov, Oroszország New York-i főkonzulja februárban arról beszélt, hogy az Egyesült Államokban élő ukránok körében megsokszorozódott a programmal kapcsolatos megkeresések száma.

Az orosz vezetés az elmúlt időszakban több ponton is módosította a külföldön élő honfitársak önkéntes áttelepülését segítő állami programot. Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly szeptemberben olyan változtatásokat hagyott jóvá, amelyek egyszerűbbé teszik a jelentkezést.

Az új szabályozás szerint az orosz nyelvtudást már olyan külföldi oktatási intézményekben szerzett bizonyítvánnyal is igazolni lehet, amelyek orosz vagy közös fenntartásban működnek, feltéve, hogy az oktatás orosz nyelven zajlott.

Egyre többen menekülnének a háború következményei elől

Az utóbbi időben egyre több felvétel jelent meg az interneten az ukrajnai mozgósítás során alkalmazott kemény fellépésekről. A közösségi médiában terjedő videókon sok esetben erőszakos sorozási jelenetek láthatók, miközben sajtóértesülések szerint a toborzók már társkereső alkalmazásokon keresztül is próbálják felkutatni a hadköteles férfiakat.

A háború immár ötödik éve tart, miközben a diplomáciai tárgyalások továbbra sem hoztak áttörést. A folyamatos harcok és a gazdasági nehézségek miatt ukránok milliói kerültek rendkívül nehéz helyzetbe.

Az ENSZ menekültügyi szervezetének adatai szerint jelenleg mintegy 3,7 millió ember maradt belső menekültként Ukrajnában, miközben 10,8 millió ember szorul rendszeres humanitárius segítségre. Emellett körülbelül 5,9 millió ukrán állampolgár külföldön telepedett le.

A demográfiai helyzet is egyre súlyosabb: egyetlen év alatt hozzávetőlegesen egymillió fővel csökkent Ukrajna lakossága. A veszteség hátterében elsősorban a halálozások, kisebb részben pedig az elvándorlás állhat.