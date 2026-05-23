Újabb csapás érte Oroszországot, Putyin súlyos megtorlásra készül – videó

Kigyulladt egy üzemanyag-terminál az oroszországi Novorosszijszkban május 23-án éjjel, egy ukrán dróntámadás idején – számoltak be róla helyi hatóságok és sajtóforrások.

A független Exilenova Plus Telegram-csatorna szerint ukrán drónok csapást mértek a Grusovaja olajterminálra, amely a stratégiai jelentőségű Seszharisz átrakókomplexum része. A bejegyzés szerint a támadás nyomán tűz keletkezett a létesítmény területén.

A Krasznodari terület operatív törzse ugyanakkor azt közölte, hogy a tűz egy meg nem nevezett létesítménynél a lezuhanó drónroncsok következtében keletkezett – írja a The Kyiv Independent.

Az érintett létesítmény Oroszország egyik fontos kőolaj-exportterminálja, amely az állami tulajdonú Transznyefty vezetékrendszerének végpontjaként működik. A Transznyefty a világ legnagyobb kőolajvezeték-üzemeltető vállalata.

A hatóságok tájékoztatása szerint a dróntámadás következtében két ember megsérült.

A Seszharisz olajterminál nem először került célkeresztbe: korábban már április 6-án és március 2-án is érte ukrán dróntámadás. Ukrajna rendszeresen hajt végre támadásokat oroszországi és megszállt területeken található katonai és stratégiai jelentőségű infrastruktúra ellen, hogy gyengítse Moszkva hadműveleti képességeit. Kijev álláspontja szerint az energetikai létesítmények legitim célpontnak számítanak, mivel szerepet játszanak az orosz háborús erőfeszítések fenntartásában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 21-én megerősítette, hogy az ukrán erők éjszakai támadást hajtottak végre a Szamarai területen fekvő Szizrany egyik olajfinomítója ellen.

Ez egy újabb nagy hatótávolságú csapásunk az orosz olajfinomító-ipar ellen, és folytatni fogjuk ezt a műveleti irányt

– fogalmazott Zelenszkij. Hozzátette, hogy a célpont több mint 800 kilométerre volt az ukrán határtól.