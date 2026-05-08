Lángokban áll Oroszország: ukrán drónok pusztító csapást mértek egy óriási finomítóra és titkos radar-központra

Az ukrán hadsereg az éjszaka állítólag csapást mért orosz katonai-ipari célpontokra – jelentették orosz Telegram-csatornák és helyi lakosok. A támadások során tűz ütött ki a jaroszlavli Slavneft-YANOS olajfinomítónál. Az üzem Oroszország öt legnagyobb finomítója közé tartozik, éves feldolgozási kapacitása meghaladja a 15 millió tonnát.

Helyi lakosok által közzétett videókon és fényképeken erőteljes tűz látható az üzemben.

Az ukrán támadások az orosz ünneplés előtt érkeztek

Pár órával később robbanások sorozata rázta meg a dél-oroszországi Rosztov-na-Donút. Az ipari övezetben tűz keletkezett az Empils festék- és bevonatgyárban, valamint a Radar Tudományos és Műszaki Központ egyik telephelyén. Ez utóbbi a védelmi minisztériumhoz köthető kutató-fejlesztő központ, amely elsősorban fejlett radar- és rádiólokációs rendszerek fejlesztésével foglalkozik.

Mindkét helyszín korábban is ukrán dróntámadások célpontja volt.

A jaroszlavli finomító mintegy 700 kilométerre fekszik az ukrán határtól, Rosztov-na-Donu pedig körülbelül 230 kilométerre a frontvonaltól. Az ukrán hadsereg egyelőre nem nyilatkozott a támadásokról, a károk mértékéről pedig nincs hivatalos információ.

Az utóbbi hónapokban Ukrajna rendszeresen indít dróntámadásokat Oroszország olajfinomítói és hadiipari létesítményei ellen, hogy gyengítse Moszkva háborús gazdasági és katonai kapacitását.

Moszkva a célkeresztben

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester azt állította, hogy az ukrán hadsereg május 8-án éjszaka több tucat drónt indított az orosz főváros felé, mindössze egy nappal azelőtt, hogy Moszkva megrendezné éves Győzelem Napi katonai parádéját.

Szobjanyin arról számolt be, hogy az első három lelőtt drón éjfél után nem sokkal közeledett Moszkvához, összesen 26 lelőtt drónnal az éjszaka folyamán. A drónokról szóló jelentések miatt ideiglenes repülési korlátozásokat vezettek be Moszkva repülőterein.

Arról egyelőre nem állt rendelkezésre információ, hogy a támadás következtében keletkezett-e bármilyen kár. Szobjanyin elmondta, hogy a mentőalakulatok a lelőtt drónok területén dolgoznak.