– Ön szerint a nyugati szankciók jelenleg hogyan hatnak az orosz állampolgárok mindennapi életére?

– A szankciók jelentős hatást gyakoroltak az orosz gazdaságra, de ez a hatás nem volt túlnyomórészt negatív. Bár a tehetősebb oroszok harmadik országokon keresztül továbbra is hozzáférhetnek nyugati luxuscikkekhez, a legtöbb ember ma már orosz vagy kínai termékeket vásárol. Az ebből fakadó nagyon magas kereslet az orosz termékek iránt hatalmas beruházási hullámot indított el az országban. Ez a munkaerő iránti kereslet ugrásszerű növekedéséhez vezetett – különösen a feldolgozóiparban –, ami pedig a bérek robbanásszerű emelkedését eredményezte.

Az orosz-ukrán háború kapcsán Philip Pilkington azt mondta, hogy nincs bizonyíték az orosz hadsereg gyengülésére

– Érezhető-e a szankciók hatása abban, hogy milyen termékekhez és szolgáltatásokhoz férnek hozzá az emberek Oroszországban?

– Ahogy említettem, az oroszok főként a nyugati termékekről orosz és kínai termékekre álltak át. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a legtöbb csúcskategóriás fogyasztói elektronikai eszköz – például okostelefonok, elektromos autók és laptopok – kínai gyártmány. Ugyanakkor ez ma már a Nyugaton is jellemző. Eközben az alapvetőbb termékeket – különösen az élelmiszereket, de az alacsonyabb hozzáadott értékű ipari termékeket is – belföldön állítják elő.

– Milyen változások történtek az oroszok vásárlási szokásaiban vagy mindennapi döntéseiben a szankciók következtében?

– Nem látok túl sok változást.

Az oroszok már 2014-ben elkezdtek felkészülni a szankciókra. Az európai élelmiszereket fokozatosan kivonták, és megbízható kereskedelmi partnerektől származó termékekkel helyettesítették. A bor jó példa erre: Oroszország fokozatosan leállt az európai borok vásárlásával, eleinte Grúziából szerzett be bort, mára pedig egy teljes hazai borágazat épült ki.

Szerintem leginkább azok a tehetősebb emberek érintettek, akik ragaszkodnak bizonyos nyugati termékekhez – például a felsőkategóriás Mercedes autókhoz – mint státuszszimbólumhoz. Nekik ma jóval többet kell fizetniük ezekért, mivel harmadik országokon keresztül tudják csak beszerezni őket.