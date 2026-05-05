Egyre durvábbá válhat a helyzet: komoly figyelmeztetés érkezett a jövőről

Habár az Egyesült Államok eddig sem volt mentes az erőszakos cselekményektől, az elmúlt időszak valóban példa nélküli. Koskovics Zoltán szerint nem érdemes a politikai erőszak csökkenésére készülni az Egyesült Államokban, Európában pedig csak fokozódni fog a helyzet.

Habár az Egyesült Államok eddig sem volt mentes az erőszakos cselekményektől, az elmúlt időszak valóban példa nélküli. Koskovics Zoltán szerint nem érdemes a politikai erőszak csökkenésére készülni

Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök ellen több merényletkísérlet is történt, egy pedig csak csodával határos módon nem járt sikerrel. Ezek az incidensek azonban alapvető kérdéseket vetnek fel az elnök körüli biztonsági intézkedések, valamint az Egyesült Államokban uralkodó társadalmi feszültségek kapcsán is.

Nemrég a fehér házi tudósítók gálavacsorája közben sikerült átjutnia egy fegyveresnek a biztonsági lezáráson, ami után több lövést is leadott.

Az elnök és az alelnök biztosítását végző szolgálatok ugyan nem vallottak kudarcot, azonban sokak szerint már az is problémát jelent, hogy egy fegyveres egyáltalán eljutott a teremig. A szakemberek szerint egyébként Trump védelmét fokozni fogják az elkövetkezendő időben, azonban az alapvető problémát a rendezvénynek helyet adó Hilton Hotel jelentette, amely közel sem felelt meg a biztonsági sztenderdeknek.

A nagyobb kérdés azonban a támadás politikai indítéka és a mögötte álló társadalmi folyamatok. Ezek kapcsán lapunk megkereste Koskovics Zoltánt, az Alapjogokért Központ geopilitikai elemzőjét. Többek között arra is kíváncsiak voltunk, hogy lehet-e összefüggés a hétfőn történt washingtoni lövöldözés, és a Hiltonban történt lövöldözés között. A hétfői lövöldözés kapcsán Koskovics szerint még korai lenne politikai indíttatásról beszélni, hiszen még a hatóságok sem tisztázták pontosan a helyzetet.

Washington D.C. nem egy biztonságos város, az elmúlt években bűnözési hullámról is beszélhettünk – épp ezért rendelte el Donald Trump, hogy a Nemzeti Gárda bevonuljon és segítsen gátat szabni az erőszakos bűncselekményeknek

– hangsúlyozta.

Ugyanakkor a szakértő szerint „némi aggodalomra adhat okot”, hogy mindössze pár perccel a lövöldözés előtt J.D. Vance alelnök autókonvoja a helyszín közvetlen közelében gurult el. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezt az utat az alelnök és más vezető politikusok naponta megteszik.