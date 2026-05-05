Egyre durvábbá válhat a helyzet: komoly figyelmeztetés érkezett a jövőről

Habár az Egyesült Államok eddig sem volt mentes az erőszakos cselekményektől, az elmúlt időszak valóban példa nélküli. Koskovics Zoltán szerint nem érdemes a politikai erőszak csökkenésére készülni az Egyesült Államokban, Európában pedig csak fokozódni fog a helyzet.
Donald Trump amerikai elnök ellen több merényletkísérlet is történt, egy pedig csak csodával határos módon nem járt sikerrel. Ezek az incidensek azonban alapvető kérdéseket vetnek fel az elnök körüli biztonsági intézkedések, valamint az Egyesült Államokban uralkodó társadalmi feszültségek kapcsán is.
Nemrég a fehér házi tudósítók gálavacsorája közben sikerült átjutnia egy fegyveresnek a biztonsági lezáráson, ami után több lövést is leadott.
Az elnök és az alelnök biztosítását végző szolgálatok ugyan nem vallottak kudarcot, azonban sokak szerint már az is problémát jelent, hogy egy fegyveres egyáltalán eljutott a teremig. A szakemberek szerint egyébként Trump védelmét fokozni fogják az elkövetkezendő időben, azonban az alapvető problémát a rendezvénynek helyet adó Hilton Hotel jelentette, amely közel sem felelt meg a biztonsági sztenderdeknek.
A nagyobb kérdés azonban a támadás politikai indítéka és a mögötte álló társadalmi folyamatok. Ezek kapcsán lapunk megkereste Koskovics Zoltánt, az Alapjogokért Központ geopilitikai elemzőjét. Többek között arra is kíváncsiak voltunk, hogy lehet-e összefüggés a hétfőn történt washingtoni lövöldözés, és a Hiltonban történt lövöldözés között. A hétfői lövöldözés kapcsán Koskovics szerint még korai lenne politikai indíttatásról beszélni, hiszen még a hatóságok sem tisztázták pontosan a helyzetet.
Washington D.C. nem egy biztonságos város, az elmúlt években bűnözési hullámról is beszélhettünk – épp ezért rendelte el Donald Trump, hogy a Nemzeti Gárda bevonuljon és segítsen gátat szabni az erőszakos bűncselekményeknek
– hangsúlyozta.
Ugyanakkor a szakértő szerint „némi aggodalomra adhat okot”, hogy mindössze pár perccel a lövöldözés előtt J.D. Vance alelnök autókonvoja a helyszín közvetlen közelében gurult el. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezt az utat az alelnök és más vezető politikusok naponta megteszik.
A politikai erőszak növekedése kapcsán azonban Koskovics szerint egyértelmű mintázatot látunk. Amerikában eddig sem volt ismeretlen az erőszak, azonban az „elmúlt két évben kialakult helyzetre nagyon kevés példa volt még”. Ez az erőszak pedig, – habár történtek támadások demokrata politikusok ellen is – alapvetően a jobboldal ellen irányul.
Az elmúlt időszakban a legnagyobb port kavaró, magas rangú baloldali politikus elleni támadás Ilhan Omar képviselőasszonyt érte, amikor egy férfi almaecetet permetezett az arcára. Ezt vessük össze azzal, hogy Donald Trump ellen három igazolt merényletkísérlet történt kevesebb mint két év alatt, illetve Charlie Kirk brutális meggyilkolásával. Az elkövetőkről sorra kiderült, hogy a radikális posztmodern liberalizmus valamilyen fajtájának elkötelezett, adott esetben elvakult hívei voltak
– hangsúlyozta.
Koskovics egyúttal elmondta, hogy ez alól az egyetlen kivétel Thomas Matthew Crooks volt, aki a Trump elleni első gyilkossági kísérletet követte el. Róla nagyon kevés információt árult el az FBI, és az oknyomozó riportereknek sem sikerült sok mindent kideríteni.
A fentiek alapján ki kell mondanunk, hogy az Egyesült Államokban felütötte a fejét a liberális terrorizmus
– nyomatékosította Koskovics.
– A liberalizmus – különösen a jelenlegi, posztmodern változata – inkább egy vallás, mint politikai nézetrendszer. Mint minden vallás esetében, a liberalizmusra is igaz az, hogy bár a legtöbb hívő törvénytisztelő, mérsékelt nézeteket valló ember, akadnak közöttük fundamentalisták is. És a vallási radikalizmus önmagában is veszélyes. A liberálisok ma azt tapasztalják, hogy összeomlóban van az a világrend, melyben meggyőződéssel hisznek. Ezt a folyamatot ésszel nem értik meg, de érzelmi szinten mélyen átérzik. Ez okozza a növekvő frusztrációt, a dühöt és az antiszociális viselkedést. Szélsőséges esetekben ez vezet a terrorizmushoz is – fogalmazott az okok kapcsán a szakértő.
Koskovics szerint egyébként „ezt a folyamatot gerjeszti a fősodratú liberális média is”, amely minden olyan befolyásos politikus vagy gondolkodó támad, aki a liberalizmus bukásáról mer beszélni, ráadásul „azonnal a legsötétebb, leggátlástalanabb propagandát veszi elő”.
Donald Trumpot és a vezető republikánusokat például rendszeresen nácizzák és putyinbérencezik. Ez a jelenség ugyanakkor nem korlátozódik az Egyesült Államokra – Európában is jelen van. Robert Ficót egy liberális terrorista ötször gyomron lőtte, mert szerinte nem segített eléggé Ukrajnának. Hazánkban egyelőre még nem jelent meg a politikai erőszak, de a liberális hergelést és uszítást nap mint nap tapasztalhatjuk
– fogalmazott Koskovics.
A szakértő szerint hosszú évekig fogja ez a jelenség megkeseríti a mindennapjainkat, mivel a „mélységi okokat nem lehet kezelni”. A posztmodern liberalizmus mint politikai rendszer ugyanis kudarcba fulladt, ezt pedig „jól példázza ezt az Európai Unió rendszerszintű válsága”, amelynek fájdalmas hatásait „idén nyáron már minden állampolgár” megérez majd.
Ám ezt a posztmodern liberalizmusban vallásos áhítattal hívő sokaság nem fogja tudni megérteni. Ahogy az Európai Unióban sorra buknak meg a liberális kormányok, úgy növekszik majd a frusztráció. (A nyugat-európai liberális elit összeomlásának első kézzelfogható jele épp most csütörtökön jelentkezik majd, amikor a brit választók az összes hagyományos brit pártot brutálisan megbüntetik a közelgő helyhatósági választásokon). Mindez azt jelenti, hogy Amerikában a politikai erőszak belátható időn belül nem fog csillapodni, miközben Európában éppen erősödni fog
– fogalmazott a nem túl biztató jövő kapcsán a szakértő.
Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)