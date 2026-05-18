Védelmi pénz és bandaháborúk: a bécsi Prater környéke muszlim bandák kezében van

A helyi sajtóban megjelent beszámolók szerint a Prater és a közeli Praterstern környékén estére időnként különböző fiatalokból álló agresszív csoportok gyűlnek össze, amelyek között konfliktusok alakulnak ki. A hatóságok több alkalommal is intézkedtek már verekedések, garázdaságok és késes incidensek miatt, írja az Exxpress.

Emberek sétálnak a híres bécsi Práter bejáratánál (Fotó: APA-PictureDesk/AFP/Alex Halada)

A Prater területe nappal erősen ellenőrzött és kifejezetten családbarát környezetként működik, videókamerákkal és magánbiztonsági szolgálattal biztosítva. A szórakoztató negyedben a hatóságok szerint a helyzet alapvetően stabil, és a turisták biztonságban látogathatják a látványosságokat.

A Praterstern korábban Bécs egyik kiemelt bűnügyi gócpontjának számított, ahol drogproblémák és erőszakos esetek is előfordultak. A rendőrségi intézkedések következtében a közvetlen helyzet javult, ugyanakkor a beszámolók szerint a problémásabb csoportok inkább a környező utcákba és a Prater parkos részeire húzódtak vissza.

Egy rendőrautó a bécsi Práterben (Fotó: APA-PictureDesk/AFP/Alex Halada)

Prater: este nem ajánlatos arra tévedni

Helyiek és egyes sajtóforrások arra hívják fel a figyelmet, hogy sötétedés után a Prater egyes részein – különösen a fő sétányon és a parkolóházak környékén – a biztonság nem garantált.

Előfordulhatnak zaklatások és bűncselekmények is, ezért a hatóságok azt javasolják, hogy az esti órákban a látogatók fokozott figyelemmel közlekedjenek.

A rendőrség hangsúlyozza: a terület nem minősül veszélyes övezetnek, ugyanakkor a nagy forgalmú városi parkoknál megszokott óvatosság indokolt.

Folyamatos a rendőri jelenlét

A bécsi hatóságok az elmúlt években megerősítették a Prater és a Praterstern környékének ellenőrzését, rendszeres járőrözéssel és célzott akciókkal igyekeznek visszaszorítani az utcai bűnözést és a csoportos garázda magatartásokat.