Az orosz elnök a második világháború lezárásának évfordulója alkalmából tartott katonai parádé után a sajtónak nyilatkozva elárulta, kivel lenne hajlandó tárgyalni a háború lezárásáról. Vlagyimir Putyin Gerhard Schröder volt német kancellárral lenne csak hajlandó egyeztetni, amely egyértelműen megalázó üzenet az európai politikusok számára – írja a CNBC.

Putyin meglepő névvel állt elő

A háború kitörése óta az európai politikusok lényegében mindent megtettek azért, hogy az összes lehetséges diplomáciai csatornát felszámolják Oroszország és Európa között. Az ideológia alapokon nyugvó politika azonban egyértelműen kudarcba fulladt, miután Donald Trump érdemi lépéseket kezdeményezett a béke irányába, Európa pedig saját elhibázott döntése miatt a partvonalra szorult.

Nemrég azonban António Costa, az Európai Tanács elnöke arról beszélt, hogy véleménye szerint „potenciálisan lehetőség” van arra, hogy az EU tárgyaljon Oroszországgal, és megvitassa Európa biztonsági architektúrájának jövőjét.

Vlagyimir Putyin orosz elnök reakcióját azonban az EU nem tette zsebre. A moszkvai katonai parádé után tartott sajtótájékoztatón az orosz elnököt többek között Costa kijelentéseiről is kérdezték az újságírók. Ennek kapcsán azonban Putyin váratlan névvel állt elő. Az orosz elnök ugyanis kijelentette, hogy Gerhard Schröder volt német kancellárt preferálná tárgyalópartnerként.

Mint ismeretes, Schröder volt az, aki tető alá hozta a megállapodást az Északi Áramlat gázvezetékről, amelyet aztán utódja, Angela Merkel fejezett be. A volt német kancellár köztudottan jó viszonyra törekedett Oroszországgal, visszavonulása után pedig az Északi Áramlatot üzemeltető Nord Stream AG konzorcium felügyelőbizottságának elnöki posztját töltötte be.