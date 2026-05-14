Putyin tehetetlen, olyan történt az oroszokkal a fronton, amire 2024 óta nem volt példa

Vlagyimir Putyin orosz elnök legutóbbi kijelentése, miszerint az ukrajnai háború „a végéhez közeledik”, korántsem a magabiztosság jele. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezen a héten győzelmet hirdetett, kiemelve, hogy a fokozódó katonai és gazdasági nyomás kényszerítette ki ezeket a szavakat a Kreml urából. „Egy kicsit meglöktük” – fogalmazott az ukrán államfő, aki azzal is dicsekedett, hogy arra kényszerítette Putyint, hogy jelentősen csökkentse a moszkvai katonai parádék fényét – számolt be róla a The Telegraph.

Putyin hadigépezete komoly válságban van

Bár a konfliktus lezárása még távolinak tűnik, a számok azt mutatják: a Kreml hadigépezete komoly válságban van. Az orosz előrenyomulás az elmúlt hónapokban drasztikusan lelassult. A washingtoni székhelyű Hadtudományi Intézet (ISW) adatai szerint áprilisban az orosz erők jelentős területi veszteséget könyvelhettek el. Ez az első ilyen jellegű kudarc a 2024-es kurszki ukrán invázió óta. Moszkva az elmúlt hónapban több mint 119,14 négyzetkilométernyi terület felett vesztette el az ellenőrzést – írja a Gazeta.

A visszaesés mértéke döbbenetes: az elmúlt hat hónapban az oroszok 1442,6 négyzetkilométert foglaltak el. Egy évvel korábban, ugyanebben az időszakban ez a szám még 2300 négyzetkilométer felett volt.

A jelentés kitér rá, hogy 2025 elején naponta átlagosan 10,36 négyzetkilométert szereztek meg, idén ez a mutató már csak 2,5-re esett vissza.

Szakértői becslések szerint a jelenlegi ütem mellett Oroszországnak harminc évre lenne szüksége a Donbász teljes elfoglalásához.

A drónok uralma és a kommunikációs csőd

A The Telegraph cikke kitér rá, hogy a lassulásban ugyan szerepet játszhatott a szokatlanul hideg és csapadékos kelet-ukrajnai tél, a fő ok azonban a technológiai fejlődés: a modern harctér minden egyes méterét drónok tízezrei figyelik. Ez lehetetlenné teszi a nagyszabású páncélos manővereket, hiszen minden összevont egység azonnal megsemmisül. Oroszország így kénytelen volt felhagyni az ilyen jellegű támadásokkal, és helyette kis létszámú gyalogos csoportokkal próbálkoznak.