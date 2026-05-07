Sokk Moszkva kapujában: ukrán drónok gyújtották fel Putyin hadseregének óriási logisztikai központját

Május 7-én éjszaka ukrán drónok csapást mértek a moszkvai területen található Naro-Fominszk városában lévő Nara termelési és logisztikai komplexumra – jelentették orosz és ukrán Telegram-csatornák, valamint a Kyiv Independent. Valgyimir Putyin számára üzenet értékű lehet a támadás.
A Nara komplexum az orosz hadsereg egyik jelentős logisztikai központja.
Földrajzi adatok jelzik, hogy Ukrajna képes mélységi csapásokra Oroszország területén:
- Naro-Fominszk kb. 70 km-re délnyugatra fekszik Moszkvától.
- Kb. 390 km-re van Ukrajna északkeleti határától.
Kemény ukrán csapás az orosz seregre
Május 4-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna május 6. éjfélkor egyoldalú tűzszünetet kezd, miután Putyin kétnapos „Győzelmi Napi” fegyverszünetet ajánlott május 8–9-re. Zelenszkij szerint Oroszország már május 6-án délelőttig 1820-szor sértette meg a tűzszünetet. Ukrajna ezt követően elutasította az orosz május 9-i javaslatot.
Ukrajna rendszeresen támadja az orosz hátország katonai infrastruktúráját, hogy csökkentse Moszkva háborús képességeit.
Az elmúlt időszakban például:
- A tuapszei olajfinomítót négyszer támadták egy hónap alatt.
- Május 5-én éjszaka ukrán Flamingo rakétákkal csapást mértek egy katonai gyárra is.
A támadások célja elsősorban az üzemanyag-ellátás és a logisztikai támogatás gyengítése, mivel Kijev szerint ezek legitim katonai célpontok.