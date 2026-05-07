Sokk Moszkva kapujában: ukrán drónok gyújtották fel Putyin hadseregének óriási logisztikai központját

Május 7-én éjszaka ukrán drónok csapást mértek a moszkvai területen található Naro-Fominszk városában lévő Nara termelési és logisztikai komplexumra – jelentették orosz és ukrán Telegram-csatornák, valamint a Kyiv Independent. Valgyimir Putyin számára üzenet értékű lehet a támadás.

Vlagyimir Putyin feje fájhat az új ukrán támadás miatt

A Nara komplexum az orosz hadsereg egyik jelentős logisztikai központja.

Russia’s war runs on logistics: fuel, rail, ammo, repair hubs, command chains.



Hit the logistics, and the front starts to starve.



A military-logistical complex tied to the Russian Ministry of Defense was reportedly struck in the Moscow region.



— Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 (@anno1540) May 7, 2026

Földrajzi adatok jelzik, hogy Ukrajna képes mélységi csapásokra Oroszország területén:

Naro-Fominszk kb. 70 km-re délnyugatra fekszik Moszkvától.

Kb. 390 km-re van Ukrajna északkeleti határától.

🔥 Ударні безпілотники вранці атакували російський військово-логістичний комплекс у Наро-Фомінську Московської області



Детальніше читайте тут 👇https://t.co/IjpAXK8df1 — Мілітарний (@mil_in_ua) May 7, 2026

Kemény ukrán csapás az orosz seregre

Május 4-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna május 6. éjfélkor egyoldalú tűzszünetet kezd, miután Putyin kétnapos „Győzelmi Napi” fegyverszünetet ajánlott május 8–9-re. Zelenszkij szerint Oroszország már május 6-án délelőttig 1820-szor sértette meg a tűzszünetet. Ukrajna ezt követően elutasította az orosz május 9-i javaslatot.

Ukrajna rendszeresen támadja az orosz hátország katonai infrastruktúráját, hogy csökkentse Moszkva háborús képességeit. Erről az Origo is beszámolt korábban.

Az elmúlt időszakban például:

A tuapszei olajfinomítót négyszer támadták egy hónap alatt.

Május 5-én éjszaka ukrán Flamingo rakétákkal csapást mértek egy katonai gyárra is.

A támadások célja elsősorban az üzemanyag-ellátás és a logisztikai támogatás gyengítése, mivel Kijev szerint ezek legitim katonai célpontok.