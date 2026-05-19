Trump után Putyin is Pekingbe utazik, itt vannak a részletek

Donald Trump amerikai elnök után az orosz elnök is Kínába utazik. Vlagyimir Putyin feltehetőleg igyekszik majd puhatolózni az amerikai–kínai csúcstalálkozó eredményeiről, hiszen Peking nyugati közeledése joggal tölti el szomszédját aggodalommal – írja a Kyiv Post.

Donald Trump után Vlagyimir Putyin is Pekingbe utazik

A múlt hét csúcseseménye egyértelműen Donald Trump pekingi látogatása volt, ahol nem csak első alkalommal találkozott ebben a ciklusban Hszi Csin-ping kínai elnök és Trump, de komoly gazdasági delegáció is kísérte az amerikai elnököt. Habár átütő megállapodás nem született a két nagyhatalom között, azonban a látogatás mindenképp jelzés értékű volt.

Vlagyimir Putyin feltehetőleg nem véletlenül döntött úgy, hogy az amerikai elnök után kedden ő is Kínába utazik hivatalos látogatásra.

Az orosz elnök feltehetőleg szeretné felmérni, hogy hogyan is állnak a dolgok az amerikai elnök látogatása után, emellett pedig várhatóan az energetika kérdése is ismét előtérbe kerül majd. Putyin várhatóan nyomást fog gyakorolni Hszire a régóta halogatott Szibéria Erője 2 gázvezetékkel kapcsolatban, amely orosz gázt szállítana Mongólián keresztül Kínába. Moszkva évek óta keresi a megállapodást, mivel az energiaexportot Európától el akarná terelni .

Peking azonban erősebb. Kína alacsonyabb árakat és kedvezőbb feltételeket követelhet, miközben Oroszország szankciókkal , a nyugati piacokhoz való hozzáférés csökkenésével és az olaj- és gázbevételeire nehezedő növekvő nyomással néz szembe.

Ezen kívül feltehetőleg Putyin szeretne megbizonyosodni róla, hogy Peking továbbra is hajlandó katonai és gazdasági segítséget nyújtani Oroszország számára, hiszen Kína támogatása nélkül Oroszország feltehetően nem vészelte volna át a nyugati szankciókat. Moszkva és Peking hivatalosan „kiváltságos” stratégiai partnerségként írja le kapcsolatát. A látogatás előtt Putyin kijelentette, hogy Oroszország és Kína kész támogatni egymást olyan kérdésekben, mint a szuverenitás és a nemzeti egység.

A gyakorlatban a mérleg egyre inkább Peking javára billen. Oroszországnak sokkal nagyobb szüksége van a kínai piacokra, technológiára és diplomáciai fedezetre, mint Kínának Oroszországra.

A hírek szerint pedig Moszkva egyre inkább kiszolgáltatott helyzetbe kerül, miután a négy éve tartó háború még az alapvetően stabil orosz gazdaságot is kezdni kikezdeni. Ennek ellensúlyozására azonban Putyinnak nem sok lehetősége maradt, így a Kínával való viszony továbbra is meghatározó lesz.