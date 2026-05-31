Molynak csúfolták, ma az egész világ figyeli Putyint

Ma már megszokott látvány Vlagyimir Putyin a kamerák előtt, de ez nem volt mindig így. Az orosz elnök kezdetben kerülte a nyilvánosságot, később azonban tudatosan építette fel politikai imázsát, amelyben a televízió kulcsszerepet játszott.

Manapság a televíziónak már jóval kisebb szerep jut, hiszen a fiatalabb generációk számára ezt a funkciót egyre inkább a streamingplatformok, a YouTube és az influenszerek vették át. Vlagyimir Putyin azonban még egy másik korszakban nőtt fel. A BBC elemzése szerint az orosz elnök előszeretettel nézte az űrhajósokról szóló műsorokat és híradásokat, emellett rajongott a szovjet mesékért és a kémfilmekért is.

Utóbbi inspirációként is szolgált, hiszen Putyin később úgy döntött, hogy a KGB kötelékében próbál karriert építeni.

A fiatalkori Putyin még távol állt attól a magabiztos vezetőtől, akit ma ismer a világ. A visszahúzódó KGB-tiszt életét alapjaiban változtatta meg a Szovjetunió összeomlása, amely után Szentpéterváron kezdte építeni politikai karrierjét.

Putyin nem Jelcin

Az orosz elnök számára a Szovjetunió felbomlása fájdalmas élmény volt, az azt követő évek azonban talán még nagyobb csalódást okoztak számára. A rendszerváltás után egy meggyengült, gazdasági és politikai válságokkal küzdő Oroszországban találta magát, amelyet sokak szemében átszőtt a korrupció.

Szentpéterváron gyorsan emelkedett a ranglétrán, és elnyerte a város polgármestere, Anatolij Szobcsak bizalmát. Amikor mentora később korrupciós botrányba keveredett és külföldre távozott, Putyin maradt, majd hamarosan Moszkvába került. Borisz Jelcin elnöksége alatt előbb az FSZB vezetője lett, majd egy évvel később már a miniszterelnöki posztot töltötte be.

A Jelcin-korszak ugyanakkor fontos tanulsággal szolgált számára. Az orosz elnök gyakori és olykor kínos nyilvános szereplései sokak szemében a kilencvenes évek zűrzavarát jelképezték. Putyin felismerte, hogy ha egyszer ő kerül az ország élére, más képet kell mutatnia.

Jelcin környezetében állítólag „molynak” becézték, mert igyekezett távol maradni a reflektorfénytől. Elnökként azonban tudatosan építette fel magát mint fegyelmezett, erős és cselekvőképes vezetőt. Nyilvános szereplésein feltűnően kerülte az alkoholt, és mindent megtett azért, hogy ne lehessen a Jelcin-korszak túlkapásaival azonosítani.