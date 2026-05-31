Molynak csúfolták, ma az egész világ figyeli Putyint

Ma már megszokott látvány Vlagyimir Putyin a kamerák előtt, de ez nem volt mindig így. Az orosz elnök kezdetben kerülte a nyilvánosságot, később azonban tudatosan építette fel politikai imázsát, amelyben a televízió kulcsszerepet játszott.
Manapság a televíziónak már jóval kisebb szerep jut, hiszen a fiatalabb generációk számára ezt a funkciót egyre inkább a streamingplatformok, a YouTube és az influenszerek vették át. Vlagyimir Putyin azonban még egy másik korszakban nőtt fel. A BBC elemzése szerint az orosz elnök előszeretettel nézte az űrhajósokról szóló műsorokat és híradásokat, emellett rajongott a szovjet mesékért és a kémfilmekért is.
Utóbbi inspirációként is szolgált, hiszen Putyin később úgy döntött, hogy a KGB kötelékében próbál karriert építeni.
A fiatalkori Putyin még távol állt attól a magabiztos vezetőtől, akit ma ismer a világ. A visszahúzódó KGB-tiszt életét alapjaiban változtatta meg a Szovjetunió összeomlása, amely után Szentpéterváron kezdte építeni politikai karrierjét.
Putyin nem Jelcin
Az orosz elnök számára a Szovjetunió felbomlása fájdalmas élmény volt, az azt követő évek azonban talán még nagyobb csalódást okoztak számára. A rendszerváltás után egy meggyengült, gazdasági és politikai válságokkal küzdő Oroszországban találta magát, amelyet sokak szemében átszőtt a korrupció.
Szentpéterváron gyorsan emelkedett a ranglétrán, és elnyerte a város polgármestere, Anatolij Szobcsak bizalmát. Amikor mentora később korrupciós botrányba keveredett és külföldre távozott, Putyin maradt, majd hamarosan Moszkvába került. Borisz Jelcin elnöksége alatt előbb az FSZB vezetője lett, majd egy évvel később már a miniszterelnöki posztot töltötte be.
A Jelcin-korszak ugyanakkor fontos tanulsággal szolgált számára. Az orosz elnök gyakori és olykor kínos nyilvános szereplései sokak szemében a kilencvenes évek zűrzavarát jelképezték. Putyin felismerte, hogy ha egyszer ő kerül az ország élére, más képet kell mutatnia.
Jelcin környezetében állítólag „molynak” becézték, mert igyekezett távol maradni a reflektorfénytől. Elnökként azonban tudatosan építette fel magát mint fegyelmezett, erős és cselekvőképes vezetőt. Nyilvános szereplésein feltűnően kerülte az alkoholt, és mindent megtett azért, hogy ne lehessen a Jelcin-korszak túlkapásaival azonosítani.
Dagadó izmok és a természet
A félmeztelenül lovagló Putyin képe mára a modern politikai kommunikáció egyik legismertebb felvételévé vált. Bár sokan gúny tárgyává tették, a BBC által idézett szakértők szerint pontosan azt az üzenetet közvetítette, amelyre a Kremlnek szüksége volt: Oroszország élén egy erős, energikus és cselekvőképes vezető áll. A Jelcin-korszak után ez különösen fontos szempontnak számított.
Az oroszok erős és cselekvőképes vezetőt akartak látni, ezek a képek pedig – minden túlzásuk ellenére – pontosan ezt sugallták.
Putyin arra is rájött, hogy a televízió nem csak számára volt meghatározó élmény. Ha meg akarta nyerni a tömegeket, ehhez kiváló eszközt jelentett a képernyő. Az orosz elnök rendszeresen szerepelt látványos médiamegjelenésekben: szibériai tigrist simogatott, pillangóúszást mutatott be, vagy éppen horgászott.
Az elnök és stábja felismerte, hogy az orosz társadalom egy hagyományos értelemben vett hősre vágyik, aki képes kivezetni az országot a válságból.
Az imázsépítéssel párhuzamosan Putyin kommunikációja is egyre tudatosabbá vált.
Az orosz közönség számára egy megerősödő ország képét festette fel, amely visszaszerzi tekintélyét a nemzetközi porondon. Ezzel párhuzamosan egyre gyakrabban bírálta a Nyugatot, amely szerinte továbbra is gyenge és kiszolgáltatott államként tekintett Oroszországra.
Bár Putyin később azt állította, hogy a korai fotók és akciók elsősorban a természetvédelemre kívánták felhívni a figyelmet, az kétségtelen, hogy politikailag is a hasznára váltak.
Az orosz elnök azóta is nagy jelentőséget tulajdonít nyilvános szerepléseinek és üzeneteinek, amelyek mára sokkal inkább gondosan megtervezett koreográfiának tűnnek. Egyes elemzők szerint az elmúlt években zárkózottabbá és bizalmatlanabbá vált, különösen a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború kezdete óta. Ennek mértékét nehéz megítélni, az azonban biztos, hogy Vlagyimir Putyin nyilvános megjelenéseinek továbbra is jelentős politikai súlyuk van.