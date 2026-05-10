Kiderült, mikorra tervezi Oroszország a háború végét és milyen eredménnyel

Idén is megtartották Moszkvában a második világháború lezárását ünneplő, hagyományos katonai parádét. Az ünnepség után Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótájékoztatón beszélt a háború felelőseiről, valamint azt is kijelentette, hogy véleménye szerint a konfliktus hamarosan véget érhet – írja a BBC.

Vlagyimir Putyin szerint hamarosan pont kerülhet az ukrajnai háború végére

Idén visszafogottan ünnepelte Moszkva a második világháború lezárásának az évfordulóját, miután az orosz védelmi minisztérium döntése alapján ezúttal nem vonultak fel katonai eszközök a fronton kialakult helyzet miatt. A feszültség tapintható volt a két ország között, azonban az amerikai elnök, Donald Trump közvetítésével a felek végül egy háromnapos tűzszünetben egyeztek meg a moszkvai parádé idejére.

Az ünnepség után Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótájékoztatót tartott, amelyen többek között a háború felelőseiről is beszélt.

Putyin szerint egyértelmű, hogy a globalista nyugati hatalmak felelősek a konfliktus kirobbanásáért, miután a NATO a Szovjetunió összeomlása után ígéretet tett rá, hogy nem terjeszkedik kelet felé, azonban ezt az ígéretét a katonai szövetség nem tartotta be. Beszédében az orosz elnök azt mondta, hogy hazája „igazságos” háborút vív, Ukrajnát pedig „agresszív erőnek” nevezte, amelyet „a NATO teljes blokkja felfegyverez és támogat”.

Putyin szerint a napnál is világosabb, hogy az európai elit ahelyett hogy hűtötte volna a konfliktust, a feszültséget szította. Az orosz elnök ugyanakkor hozzátette, hogy a háború hamarosan véget érhet. „Azt hiszem, hogy az ügy a végéhez közeledik, de ez egy komoly ügy” – fogalmazott az orosz elnök.

Vlagyimir Putyin egyúttal azt is leszögezte, hogy hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de már csak akkor, amikor készek aláírni egy békét.

„Egy harmadik országban tartott találkozó is lehetséges, de csak akkor, ha végleges megállapodások születtek egy hosszú távú történelmi perspektívát szolgáló békeszerződésről” – fogalmazott.

Az orosz elnök arról ugyanakkor arról nem beszélt, hogy vannak-e konkrét előrelépések a béketárgyalások kapcsán, ahogy arról sem, hogy melyik ország adhatna otthont egy, a háborút lezáró békeszerződés aláírásának. Nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyébként hivatalos látogatást tett Azerbajdzsánba, ahol Ilham Aliyev azeri elnökkel többek között a háború lezárásáról is tárgyalt. Az ukrán elnök ennek kapcsán jelezte, hogy hajlandó lenne Bakuban tárgyalni az oroszokkal.