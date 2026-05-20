Vlagyimir Putyin orosz elnök állami látogatást tett Pekingbe, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről. Az orosz vezetőt ünnepélyes fogadtatás, vörös szőnyeg és katonai díszőrség várta a pekingi Nagy Népi Csarnoknál – írja a The Guardian.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök május 20-án egyeztettek Pekingben

Fotó: AFP

Putyin 25. hivatalos látogatása Kínában

Putyin kedves barátjának nevezte Hszi Csin-pinget, és kijelentette, hogy az orosz–kínai kapcsolatok példátlanul magas szintet értek el. A kínai elnök ezzel párhuzamosan arról beszélt, hogy a világban elszabadult az egyoldalú hegemónia, ezért Kínának és Oroszországnak együtt kell dolgoznia egy igazságosabb és méltányosabb globális rendszer kialakításán – tudósított róla a Reuters.

A szerdai tárgyalások egyik központi témája az energetikai együttműködés volt. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is megbízható energiabeszállító, különösen a Közel-Keleten kialakult válság idején. A felek vélhetően a Szibéria Ereje–2 gázvezetékről is tárgyaltak, amely szakértői becslések szerint évente 50 milliárd köbméter orosz földgázt szállíthat majd Kínába.

Az ukrajnai háború szintén napirenden szerepelt. Kína hivatalosan továbbra is semleges álláspontot képvisel, ugyanakkor bírálta az Oroszország elleni nyugati szankciókat.

Putyin programjában szerepelt Li Csiang kínai miniszterelnökkel folytatott találkozó, több kétoldalú megállapodás aláírása, valamint zárásul egy informális teadélután Hszivel. A kínai állami média szerint a két ország meghosszabbította a 2001-ben aláírt jószomszédi és baráti együttműködési szerződést is, ami a békés kapcsolatok, a gazdasági együttműködés, valamint a kölcsönös diplomáciai és geopolitikai támogatás alapjait rögzíti a két ország között.

A szerződés katonai együttműködésre és védelmi egyezményekre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz.

A 20 évre szóló egyezményt 2001-ben írta alá Putyin és az akkori kínai elnök, Csiang Cö-min. A 2022 februári lejárat után további öt évre hosszabbították meg, most pedig ismét meghosszabbították – számolt be róla a BBC.