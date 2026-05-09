Kiderült: Putyin számára a Győzelem Napja nemcsak ünnep, munka is

A minden évben május 9-én megrendezett Győzelem Napja nemcsak „a büszkeség ünnepe” Vlagyimir Putyin számára, hanem egy rendkívül sűrű és feszült munkanap is, amelyet számos hivatalos program és nemzetközi találkozó kísér – erről beszélt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Vesztyi televízió Pavel Zarubin újságírónak adott interjújában.

Putyin minden évben beszédet mond a moszkvai Vörös téren tartott Győzelem Napi díszszemlén. Peszkov szerint május 9-e az orosz elnök számára nemcsak ünnep, hanem különösen összetett munkanap is – írja a TASZSZ.

Ez nemcsak az emlékezés és az ünneplés napja, hanem egy olyan pillanat is, amely minden orosz emberből – így Putyinból is – büszkeséget és érzelmeket vált ki. Ugyanakkor számára ez munkanap is

– fogalmazott a szóvivő.

Peszkov hozzátette: a program fontos része a Vörös téren elmondott ünnepi beszéd, amelyet az orosz elnök minden évben megtart a katonai parádén.

A szóvivő elmondása szerint Putyin ezen a napon koszorút helyez el az Ismeretlen Katona sírjánál, a Kreml falánál található emlékműnél, emellett fogadást is ad a május 9-i ünnepségekre érkező külföldi vendégek tiszteletére.

A napot számos kétoldalú tárgyalás is kíséri, amelyek szinte maratoni hosszúságúak, és a Kremlben zajlanak

– mondta Peszkov.