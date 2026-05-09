Ebből nagy balhé lesz: Putyin idegein táncol Zelenszkij, csúnyán megütheti a bokáját

Történelmi fejlesztés: a magyarok végre befejezik a legendás szellem-autópályát

Kiderült: Putyin számára a Győzelem Napja nemcsak ünnep, munka is

Miközben a világ szeme a moszkvai Győzelem Napi parádéra szegeződik, Vlagyimir Putyin számára május 9-e korántsem az ünneplésről vagy a pihenésről szól. A Kreml szóvivője most ritka betekintést adott abba, hogyan telik valójában az orosz elnök egyik legfontosabb napja.
A minden évben május 9-én megrendezett Győzelem Napja nemcsak „a büszkeség ünnepe” Vlagyimir Putyin számára, hanem egy rendkívül sűrű és feszült munkanap is, amelyet számos hivatalos program és nemzetközi találkozó kísér – erről beszélt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Vesztyi televízió Pavel Zarubin újságírónak adott interjújában.

Peszkov: Putyin számára a Győzelem Napja nem ünnep, hanem kemény munka (Fotó: AFP)

Putyin minden évben beszédet mond a moszkvai Vörös téren tartott Győzelem Napi díszszemlén. Peszkov szerint május 9-e az orosz elnök számára nemcsak ünnep, hanem különösen összetett munkanap is – írja a TASZSZ.

Ez nemcsak az emlékezés és az ünneplés napja, hanem egy olyan pillanat is, amely minden orosz emberből – így Putyinból is – büszkeséget és érzelmeket vált ki. Ugyanakkor számára ez munkanap is

 – fogalmazott a szóvivő.

Peszkov hozzátette: a program fontos része a Vörös téren elmondott ünnepi beszéd, amelyet az orosz elnök minden évben megtart a katonai parádén.

A szóvivő elmondása szerint Putyin ezen a napon koszorút helyez el az Ismeretlen Katona sírjánál, a Kreml falánál található emlékműnél, emellett fogadást is ad a május 9-i ünnepségekre érkező külföldi vendégek tiszteletére.

A napot számos kétoldalú tárgyalás is kíséri, amelyek szinte maratoni hosszúságúak, és a Kremlben zajlanak

 – mondta Peszkov.

 

