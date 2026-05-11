Az európai légitársaságok egyre alacsonyabb árakkal próbálják ösztönözni a nyári foglalásokat, miután az utasok jelentős része az üzemanyaghiánytól tartva inkább kivár a repülőutak lefoglalásával. Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt hónapok óta bizonytalan a helyzet a légiközlekedési piacon. A légitársaságok szerint az utasok később foglalnak, ezzel párhuzamosan pedig a szakértők arra számítanak, hogy nyáron további járattörlésekre is sor kerülhet – számolt be róla a Financial Times.

A légitársaságok elkezdték csökkenteni a repülőjegyek árait, hogy ezzel vegyék rá a nyaralni vágyókat a foglalásra

Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, akár több tízmillió utast is érinthetnek a nyári járattörlések Németországban és Európában az elszálló kerozinárak miatt. Az európai légitársaságok csökkentik a repülőjegyek árait, hogy ezzel ösztönözzék az utazni vágyókat a foglalásokra. Légitársaságok, utazási irodák és elemzők szerint a fogyasztók halogatják a repülőjegyek megvásárlását, miután a Hormuzi-szoros blokádja miatt kialakult energiaválság hatásai a teljes gazdaságban érezhetők és a kerozin-hiány miatt több tízezer repülőjárat került törlésre.

Olyan korszakban élünk, mint amilyet a világjárvány idején láttunk

– mondta a Turkish Airlines vezérigazgatója, Murat Seker a befektetőknek. Az első repülőgép-üzemanyaghiányról szóló figyelmeztetések óta – amelyek április elején hangzottak el – jelentősen csökkentek a legnépszerűbb dél-európai úti célokra szóló repülőjegyek árai. Az április 9. és május 6. közötti időszakban a júliusra szóló, egyhetes mediterrán utazások repülőjegyárai az 50 legforgalmasabb európai útvonal közül 27 esetében csökkentek. Tizenöt útvonalon pedig legalább 10 százalékkal estek az árak.

A Milánó és Madrid közötti járatok ára akár 44 százalékkal is visszaesett.

Azokon az útvonalakon, ahol az árak emelkedtek, a drágulás kevésbé volt jelentős. Az 50 legforgalmasabb útvonal közül nyolcnál legalább 20 százalékos áresést mértek, miközben csak két útvonalon volt ugyanekkora mértékű drágulás. Miközben az iparág belép a nyári csúcsszezonba, a légitársaságok és az utazási irodák „bizalmi játékot” játszanak a fogyasztókkal, hogy rávegyék őket a foglalásra – mondta Andrew Lobbenberg, a Barclays elemzője:

Az emberek vonakodnak foglalni, későn foglalnak, a légitársaságoknak és az utazási irodáknak pedig alacsonyabb árakkal kell ösztönözniük őket.

Az Ipsos felmérése szerint a megkérdezett brit fogyasztók egyötöde a nemzetközi nyaralás helyett belföldi utazást választott erre az évre, míg további egyötödük is ezt fontolgatja. A Trivago vezérigazgatója, Johannes Thomas elmondta, hogy a cég nem tapasztalt visszaesést az összesített brit foglalásokban, ugyanakkor jól látható, hogy

válság idején az emberek inkább belföldön maradnak.

Számos európai útvonalon úgy csökkentek az árak, hogy közben egyes hosszú távú járatokat üzemeltető légitársaságok az emelkedő üzemanyagárak és a megritkított menetrend miatti drágulásra figyelmeztettek. A légitársaságok világszerte már 2 millió ülőhelyet töröltek a májusi menetrendekből, miután a repülőgép-üzemanyag ára megduplázódott. Egyes járattörlések a profit megőrzését szolgálták, másokat a csökkenő kereslet indokolt.

Rövid távon bizonytalanság van, az emberek nem tudják, mi fog történni: elveszítik-e a munkájukat, tudnak-e majd üzemanyagot tankolni az autójukba, van egyfajta habozás

– mondta a Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József. Más légitársaságok vezetőihez hasonlóan, akik igyekeznek ösztönözni a foglalásokat, ő is arra figyelmeztetett, hogy a kivárás magasabb költségekhez vezethet. Az EasyJet, amelynek növekedése nagyban függ gyorsan bővülő utazási üzletágától, szintén igyekezett megnyugtatni a fogyasztókat és a hónap elején vállalta, hogy a már lefoglalt csomagokra nem számít fel üzemanyag- vagy egyéb pótdíjat:

Megértjük, hogy a globális események jelenleg hatással lehetnek az utazók bizalmára, de hisszük, hogy mindenkinek joga van bizalommal lefoglalni repülőútját és nyaralását

– mondta Kenton Jarvis vezérigazgató. A diszkont légitársaság múlt hónapban közölte, hogy az emberek később foglalnak, miközben arra figyelmeztetett, hogy a magasabb üzemanyagárak rontják majd a cég nyereségességét. A British Airways szintén kiadott egy nyilatkozatot, amely szerint a már kifizetett utak esetében utólag nem emelkednek a jegyárak.