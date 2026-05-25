Brüsszel felszólította a magyar kormányt: fel kell számolni a rezsicsökkentést!

Bár a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború okozta energiakrízis idején az EU még megengedte a tagországoknak az energiaárak korlátozását, a magyar szabályozás – vagyis a bevezetett rezsicsökkentés – mostanra teljesen szembemegy az uniós elvekkel. Az Európai Bizottság árampiaci szabályozást vizsgáló jelentése név szerint említi Magyarországot és összesen hat tagországtól várja el a rendszer kivezetését.

Az EU-s alapelvek szerint a energiaszolgáltatóknak piaci alapon kell árazniuk és a tagállamok csak rendkívüli esetekben, ideiglenesen és kizárólag a legkiszolgáltatottabb fogyasztók védelmében avatkozhatnak be. A jelentésből kiderül, hogy a tagállamok többsége egyáltalán nem korlátozza az energiaárakat, hanem a piaci versenyre bízza a tarifákat. Magyarország viszont abban a szűk, hatos csoportban van (Bulgária, Franciaország, Litvánia, Spanyolország és Szlovákia mellett), ahol a kormány a teljes lakosság és a kisvállalkozások esetében is fenntartja a hatósági árakat.

Mi lesz így a magyar rezsicsökkentéssel?

Az Európai Bizottság egyértelművé tette, hogy a védett árakat fokozatosan meg kell szüntetni. Példaként említik, hogy Románia, Lengyelország és Portugália már be is jelentette a kivezetést. Brüsszel elvárja, hogy a rögzített árakat alkalmazó országok dolgozzanak ki határidőkhöz kötött tervet az átállásra. A bizottság egyben jelezte:

a jövőben hivatalosan is számonkéri a tagországoktól a hatósági árak kivezetését és szigorúan ellenőrzi majd a szabályok betartását.

Az EU arra kötelezi Magyarországot és a másik öt érintett államot, hogy:

fokozatosan szüntessék meg az általános lakossági ártámogatást,

nyissák meg a piacot a szabad verseny előtt,

a rászorulókat ne általános árcsökkentéssel, hanem célzott szociális támogatásokkal védjék.

Megjött a brüsszeli ukáz: Mennie kell a rezsicsökkentésnek

– kommentálta a jelentést Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a közösségi oldalán.

A teljes jelentés ide kattintva érhető el.