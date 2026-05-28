Robert C. Castel szerint a Baltikumban veszélyes a helyzet

Legfrissebb gyorselemzésében a Magyar Nemzet főmunkatársa ezúttal a balti térség egyre veszélyesebb biztonságpolitikai helyzetét elemezte. Robert C. Castel ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok eseményei olyan feszültséget halmoztak fel a NATO és Oroszország között, amely akár közvetlen összecsapáshoz is vezethet.

Robert C. Castel szerint a Baltikum helyzete több fronton is problémás

Castel szerint a mai hidegháborús helyzet több ponton is eltér a múlt század ismert erőegyensúlyától, miközben a Baltikumban már legalább két olyan „kanóc” is izzik, amely beláthatatlan következményekkel járó konfliktust robbanthat ki.

A szakértő szerint egészen egyértelmű, hogy mára már megváltozott a helyzet, hiszen a hidegháború törékeny stabilitása érezhetően eltűnt, jelenleg pedig egy három szereplős hatalmi játszmát láthat a világ. Ami azonban a leglátványosabb változás, és amely Európát leginkább érinti, az egyértelműen a Baltikum helyzete, illetve Ukrajnáé.

Ukrajna ugyan nem tagja a NATO-nak, azonban tagja a nyugati szövetségi rendszernek, ennél fogva pedig szemben áll Oroszországgal.

A Baltikum korábbi, hidegháborús állapota pedig megborult, hiszen a három balti ország a NATO tagja. „Láttuk azt, hogy Ukrajna végrehajt egy egész sortámadást Oroszország ellen a Baltikumban” – emelte ki Castel, aki szerint az is egyértelmű, hogy ezek a támadások egy új fajta problémát teremtenek.

Most ezeket a támadásokat Ukrajna úgy hajtja végre, hogy az ukrán drónok szándékosan vagy véletlenül – vagy az orosz zavarás következtében, mindenki higgye el azt a magyarázatot, ami neki megfelel – kihasználva az elvben semleges NATO államok légterét, támadnak orosz célpontokat a Baltikumban, és igen fájdalmas csapásokat mérnek Oroszországra

– emelte ki.

Castel szerint azonban ez két kérdést is felvet. Hiszen egyrészről ez jelentheti azt, hogy ezek az országok nem tudják ellenőrizni a légterüket, vagy pedig azt is jelentheti, hogy lehetőséget biztosítanak az ukránok számára a támadásra. Utóbbinak azonban súlyos következményei lehetnek.