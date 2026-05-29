Ezért nem lőtte le Románia a drónt

A nemzetvédelmi minisztérium szerint mindössze négy perc állt rendelkezésre a drón lelövésére. Románia folyamatos fenyegetésnek van kitéve a szomszédban zajló háború miatt, a védekezés fejlesztése pedig folyamatosan napirenden van – írja a Digi24.

Románia légvédelme nem tudott idejében reagálni

Az első korlátozásunk jogi jellegű, nevezetesen, hogy nem tüzelhetünk úgy, hogy a célpont egy szomszédos ország légterét érinti. Továbbá egy légi célpont megtámadásához bizonyos időre van szükség, ami magában foglalja a bemérést, az osztályozást és a csapásmérést. A rendelkezésünkre álló 4 perc rendkívül rövid volt

– mondta Gheorghe Maxim dandártábornok a sajtótájékoztatón.

A tábornok egyúttal jelezte, hogy Románia 2023-ban fejlesztette légvédelmét, pontosan a hasonló esetekre való felkészülés miatt, azonban ezek a rendszerek további fejlesztésre szorulnak, amelyeket az ország az Európai Uniós Safe program keretében kíván megvalósítani.

Amikor arról kérdezték, hogy Ukrajna érdekei fontosabbak-e az ország védelménél, a tábornok így válaszolt: „Csak annyit mondhatok, hogy én és minden beosztottam Románia határain és törvényes rendelkezésein belül cselekszünk.” Bizonyos „jogszabályi korlátozásokkal” kapcsolatban azt mondta: „A Nemzetvédelmi Minisztériumban állandó aggodalomra ad okot a jogszabályi keretrendszer kiigazítása az olyan helyzetek korlátozása érdekében, mint amilyen a tegnapi volt.

„Korlátozás van érvényben a fegyverek és eszközök drónokon történő alkalmazására, különösen ha az egy másik ország légterében van” – fogalmazott.

„Tegnap este, 00:18 körül már megkezdődtek az első légi előzetes riasztások a határvidékeken. Földi radarokkal folyamatosan figyelemmel kísértük a helyzet alakulását. A rendelkezésre álló idő azonban a tábornok szerint nem volt elégséges. Feltehetően egyébként akkor is problémás lett volna az eszköz lelövése, ha a légvédelem időben reagál, mivel a drón lakott terült fölött repült el.