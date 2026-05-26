Újabb brutális orosz csapások jöhetnek: Rubio reagált Lavrov figyelmeztetésére

Mint arról beszámoltunk, ukrán drónok csapást mértek egy oktatási intézményre és egy gyermekeknek otthont adó kollégiumra pénteken. Moszkva válasza nem maradt el: május 24-én éjjel Oroszország a valaha volt egyik legnagyobb csapást mérte Kijevre, valamint több más megyére. Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden kijelentette, hogy Washington továbbra is kész közvetíteni az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban, miután Moszkva újabb csapásokkal fenyegette meg Kijevet – számolt be róla a Euronews.

Rubio kijelentette: Az Egyesült Államok továbbra is kész aktív közvetítői szerepet vállalni a háború lezárásában Fotó: AFP

Moszkva válasza nem maradt el

Mint arról beszámoltunk, a hétvégén sem csillapodtak a harcok az orosz–ukrán háborúban.

Oroszország többek között kilőtte az Oresnyik hiperszonikus rakétáját, ezután Marco Rubio telefonbeszélgetést folytatott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. A Kyiv Independent összefoglalója szerint a helyi hatóságok május 23-án kora reggel arról számoltak be, hogy

legalább öt ember halt meg és legalább 62-en megsebesültek az orosz támadásokban Ukrajnában.

Marco Rubio figyelmeztetett, hogy minden nagyobb támadás újabb emlékeztető arra, milyen elhúzódóvá és pusztítóvá vált a konfliktus. Az amerikai külügyminiszter szerint minden újabb csapás tovább növeli az eszkaláció veszélyét. Kedden arról beszélt, hogy

az Egyesült Államok továbbra is kész aktív közvetítői szerepet vállalni a háború lezárásában.

Rubio tagadja, hogy csak ők kaptak figyelmeztetést Fotó: AFP

Rubio tagadja, hogy csak ők kaptak figyelmeztetést

Moszkva azonban újabb csapásokkal fenyegette meg Kijevet. Az orosz külügy közlése szerint a tervezett légicsapások „döntéshozó központokat és parancsnoki állásokat” vennének célba. Az orosz külügyminisztérium szerint Szergej Lavrov hétfői telefonbeszélgetésük során az amerikai diplomaták evakuálását sürgette Marco Rubiónál. A Sztrana értesülései szerint

az amerikai külügyminiszter ugyanakkor kedden újságíróknak azt mondta: Moszkva nem kizárólag az Egyesült Államokat figyelmeztette, hanem valamennyi kijevi nagykövetségnek általános értesítést küldött.

Ezt a Euronews is megerősítette.