Újabb brutális orosz csapások jöhetnek: Rubio reagált Lavrov figyelmeztetésére

Moszkva szerint Szergej Lavrov a hétvégi orosz csapások után telefonon figyelmeztette Marco Rubiót a kijevi biztonsági helyzet romlására, és az amerikai diplomaták kivonását sürgette. Az amerikai külügyminiszter ugyanakkor cáfolta ezt, állítása szerint Oroszország nem külön Washingtonnak üzent, hanem minden kijevi nagykövetséget általánosan tájékoztatott a veszélyekről. Rubio hozzátette: az Egyesült Államok továbbra is kész aktív közvetítői szerepet vállalni a háború lezárásában.
Mint arról beszámoltunk, ukrán drónok csapást mértek egy oktatási intézményre és egy gyermekeknek otthont adó kollégiumra pénteken. Moszkva válasza nem maradt el: május 24-én éjjel Oroszország a valaha volt egyik legnagyobb csapást mérte Kijevre, valamint több más megyére. Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden kijelentette, hogy Washington továbbra is kész közvetíteni az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban, miután Moszkva újabb csapásokkal fenyegette meg Kijevet – számolt be róla a Euronews.

Rubio kijelentette: Az Egyesült Államok továbbra is kész aktív közvetítői szerepet vállalni a háború lezárásában Fotó: AFP

Mint arról beszámoltunk, a hétvégén sem csillapodtak a harcok az orosz–ukrán háborúban. 

Oroszország többek között kilőtte az Oresnyik hiperszonikus rakétáját, ezután Marco Rubio telefonbeszélgetést folytatott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. A Kyiv Independent összefoglalója szerint a helyi hatóságok május 23-án kora reggel arról számoltak be, hogy 

legalább öt ember halt meg és legalább 62-en megsebesültek az orosz támadásokban Ukrajnában. 

Marco Rubio figyelmeztetett, hogy minden nagyobb támadás újabb emlékeztető arra, milyen elhúzódóvá és pusztítóvá vált a konfliktus. Az amerikai külügyminiszter szerint minden újabb csapás tovább növeli az eszkaláció veszélyét. Kedden arról beszélt, hogy 

az Egyesült Államok továbbra is kész aktív közvetítői szerepet vállalni a háború lezárásában. 

Trump szerint közel a megállapodás
Rubio tagadja, hogy csak ők kaptak figyelmeztetést

Moszkva azonban újabb csapásokkal fenyegette meg Kijevet. Az orosz külügy közlése szerint a tervezett légicsapások „döntéshozó központokat és parancsnoki állásokat” vennének célba. Az orosz külügyminisztérium szerint Szergej Lavrov hétfői telefonbeszélgetésük során az amerikai diplomaták evakuálását sürgette Marco Rubiónál. A Sztrana értesülései szerint

az amerikai külügyminiszter ugyanakkor kedden újságíróknak azt mondta: Moszkva nem kizárólag az Egyesült Államokat figyelmeztette, hanem valamennyi kijevi nagykövetségnek általános értesítést küldött.

Ezt a Euronews is megerősítette. 

KYIV, UKRAINE - MAY 24: A view of damage and destruction after Russia targeted the Ukrainian capital of Kyiv with a series of ballistic missile strikes on Sunday, May 24, 2026 in Kyiv, Ukraine. According to local sources, residents heard heavy explosions across the city as air defense systems engaged incoming targets. Authorities urged citizens to remain in shelters during the ongoing bombardment. Arif Murat Kayacan / Anadolu (Photo by Arif Murat Kayacan / Anadolu via AFP)
Moszkva azzal fenyegetőzött, hogy további súlyos csapásokat mérhet az ukrán fővárosra Fotó: AFP

„Sehova sem megyünk”

A lap értesülései szerint Oroszország már a hónap elején arra szólította fel a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet. Moszkva azzal fenyegetőzött, hogy további súlyos csapásokat mérhet az ukrán fővárosra, ha Ukrajna megzavarja a moszkvai Vörös téren tartott katonai parádét

A kijevi nyugati diplomáciai képviseletek azonban elutasították a figyelmeztetést. 

A francia külügyminisztérium szóvivője hétfőn úgy fogalmazott: 

hozzászoktunk Vlagyimir Putyin fenyegetéseihez, ezért szó sem lehet evakuálásról. 

Az Európai Unió kijevi nagykövete pedig a Facebookon azt írta: „Sehova sem megyünk.”

 

