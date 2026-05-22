Rubio szerint Kuba fenyegetést jelent az Egyesült Államokra

Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságírók előtt arról beszélt, hogy Kuba komoly veszélyt jelent az Egyesült Államokra, és egy békés megállapodás esélye „nem túl magas”. Rubio ugyanakkor hangsúlyozta: Washington továbbra is diplomáciai megoldást részesítene előnyben, írja a BBC.

A kijelentések előzménye, hogy az Egyesült Államok néhány nappal korábban gyilkosság miatt vádat emelt Raúl Castro ellen az 1996-os incidens miatt, amikor kubai vadászgépek lelőttek két amerikai civil repülőgépet. A támadásban négy ember vesztette életét.

Rubio Kuba kapcsán azt is kijelentette, hogy a szigetország „a terrorizmus egyik legfőbb támogatója a térségben”, amit Havanna élesen visszautasított. Bruno Rodríguez Parrilla kubai külügyminiszter közösségi oldalán azt írta: Kuba soha nem jelentett fenyegetést az Egyesült Államokra, Rubio pedig „katonai agressziót próbál szítani”.

The #US Secretary of State lies again in order to instigate a military aggression that would lead to a bloodshed by Cubans and Americans.#Cuba is not, nor has it ever been, a threat to the national security of the United States. It is the US government the one that ruthlessly… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 21, 2026

Rubio a tárgyalásban bízik

A háttérben Kuba súlyos gazdasági válsággal küzd. Az országban hónapok óta üzemanyaghiány, áramkimaradások és élelmiszerhiány nehezíti az emberek életét. A kubai vezetés szerint ebben jelentős szerepe van az amerikai szankcióknak és az olajblokádnak is. Rubio azt mondta, hogy az ország elfogadta az Egyesült Államok 100 millió dolláros humanitárius segélyajánlatát.

Donald Trump fokozza a nyomást Havannára

Az amerikai elnök Kuba kapcsán úgy fogalmazott: „más elnökök ötven-hatvan éve próbálkoztak valamivel, és lehet, hogy én leszek az, aki véghezviszi”.

Trump Kubát „bukott államnak” nevezte, és nem zárta ki a keményebb fellépés lehetőségét sem.

Az ügy újabb fordulata, hogy az amerikai hatóságok őrizetbe vették egy kubai katonai érdekeltségű vállalat egyik vezetőjének hozzátartozóját Floridában. Rubio szerint a nő a kubai kommunista rezsimet segítette, miközben az Egyesült Államokban élt. Washington és Havanna kapcsolata az elmúlt hetekben látványosan romlott, és egyre többen attól tartanak, hogy a diplomáciai háború akár komolyabb nemzetközi konfliktussá is válhat.