Új lendületet kapott a skót függetlenségi vita

A határozat szerint a legutóbbi választási eredmények „egyértelmű felhatalmazást” adnak arra, hogy Skócia jövőjéről helyben, Skóciában szülessen döntés, ezért a brit kormánynak át kellene adnia a népszavazás kiírásához szükséges jogköröket, írja a BBC.

John Swinney, a Skót Nemzeti Párt (SNP) első minisztere sajtótájékoztatón beszél Edinburgh-ban (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Ehhez azonban egy rendeletre lenne szükség, amelyet a Downing Street eddig következetesen elutasított.

A brit kormány álláspontja szerint nincs támogatottsága egy új referendumnak, és London nem kívánja újranyitni a 2014-ben már eldöntött kérdést. A kabinet hangsúlyozza: a politikai fókusznak a gazdasági növekedésen, az infláción és a közszolgáltatások javításán kell maradnia.

Skót függetlenség: éles politikai vita Edinburghban

A vitában John Swinney skót első miniszter úgy érvelt: Skócia számára a függetlenség „a politikai káoszból és gazdasági stagnálásból” való kilépést jelentené, és nagyobb biztonságot, valamint jólétet hozhatna, akár az Európai Unióhoz való visszatérés révén is. A politikus szerint elérkezett az idő, hogy „Skócia saját kezébe vegye a jövőjét”.

Az ellenzék viszont azzal vádolja az SNP-t, hogy a függetlenségi napirenddel igyekszik elterelni a figyelmet a kormányzás problémáiról. A skót Munkáspárt vezetője, Anas Sarwar szerint a „friss kezdet” ígérete hiteltelen egy közel két évtizede kormányzó párt esetében, amelynek működését szerinte botrányok is terhelik.

A Konzervatív Párt vezetője, Russell Findlay élesen bírálta az SNP-t, mondván: a párt figyelmen kívül hagyja az egészségügy, az oktatás és az adózás súlyos problémáit, miközben egy újabb függetlenségi kampányt erőltet. Szerinte a párt hitelességét tovább gyengítik a pénzügyi visszaélésekkel kapcsolatos ügyek.

Pártbotrány árnyékolja be a vitát

A parlamenti vita hátterét erősen befolyásolja az SNP körüli pénzügyi botrány is. A volt pártigazgató, Peter Murrell – Nicola Sturgeon volt első miniszter férje – beismerte, hogy több mint 400 ezer font pártpénzt sikkasztott el, amit többek között luxuscikkekre és járművekre költött.