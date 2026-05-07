Sokkoló migrációs számok Ausztriából

Az osztrák bevándorlási hatóság (BFA) adatai szerint 2026 januárja és márciusa között összesen 279 szíriai hagyta el az országot. A többség azonban nem kitoloncolás révén: 268-an önként távoztak, és mindössze 11 esetben történt kényszerű kiutasítás, írja az Exxpress.

Ráadásul ezek közül is csupán nyolc volt tényleges kitoloncolás, három esetben ugyanis úgynevezett dublini visszaadás történt – vagyis az érintetteket más európai országokba szállították vissza az eljárás lefolytatására. Ez azt jelenti, hogy átlagosan még havi három főt sem toloncoltak ki.

Ausztria: több mint kétezer pozitív döntés

A számok másik oldala még beszédesebb: ugyanebben az időszakban 2107 pozitív döntés született szíriai állampolgárok ügyében. Ezek közül 597-en menekültstátuszt, 1495-en pedig úgynevezett kiegészítő védelmet kaptak, míg további 15 fő különleges tartózkodási engedélyhez jutott humanitárius vagy jogi okokból. Mindez azt jelenti, hogy miközben alig történt kitoloncolás, Ausztria továbbra is nagy számban biztosít védelmet a szír állampolgároknak.

Tömeges felülvizsgálatok, kevés következmény

A hatóságok ugyanakkor igyekeznek felülvizsgálni a korábban megadott státuszokat is. Az első negyedévben 1971 esetben indítottak úgynevezett státuszmegvonási eljárást. Ezek jelentős része a megváltozott körülményekre, kisebb részük bűncselekményekre vagy egyéb okokra vezethető vissza. Konkrét döntések is születtek: 502 esetben vonták vissza a védelmi státuszt. Ez azonban nem jelent automatikus kitoloncolást – a gyakorlatban a visszatérések továbbra is korlátozottak.

Szíria továbbra is az élen

Az új menedékkérelmeknél is Szíria áll az első helyen: 2026 első három hónapjában 666 szíriai nyújtott be kérelmet, megelőzve az Afganisztán állampolgárait és jóval megelőzve Szomália jelentkezőit. Bár nőtt az elutasított kérelmek száma is, a pozitív döntések aránya továbbra is meghatározó.

Külön figyelemre méltó, hogy az önkéntes távozások szinte teljes egészében támogatott formában történtek: a 268 esetből 265 ilyen program keretében valósult meg. Ez azt mutatja, hogy a visszatérések jelentős része szervezett és finanszírozott módon zajlik.