Újabb erős választási eredményt húzott be a Patrióták spanyol tagpártja

A 2026-os andalúziai választások eredménye valóságos politikai földrengésként hatott Spanyolországban. A szocialisták, akik 1982 és 2019 között szinte megszakítás nélkül uralták a dél-spanyolországi régiót, fennállásuk legrosszabb eredményét érték el: a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) mindössze 28 mandátumot szerzett a 109 fős regionális parlamentben – hívja fel a figyelmet a Brussels Signal belga hírportál.

Spanyolország szocialista miniszterelnöke, Pedro Sanchez számára komoly figyelmeztetés lehet az andalúziai eredmény (Fotó: NurPhoto via AFP)

Ez siralmas bizonyítvány Pedro Sanchez miniszterelnök korrupciós botrányoktól megtépázott baloldali kormánya számára. Bár a madridi szocialista elit próbálja elszigetelt, regionális eseményként beállítani a kudarcot, a valóság az, hogy (a mostani andalúziai mellett a nemrég lezajlott aragóniai és extremadurai választások eredményéből kiindulva) a spanyol szavazóknak láthatóan elegük van az emberek valós problémái helyett az ideológiára koncentráló baloldali politikából.

A választás hivatalos győztese a jobbközép Néppárt (PP) lett, ám Juan Manuel Moreno Bonilla tartományi elnöknek nincs oka az őszinte mosolyra. A PP 53 mandátumot szerzett, ami kettővel elmarad a kormányzáshoz szükséges abszolút többségtől. Moreno kampánya jelentős részben arra épült, hogy távol tartsa magától a szuverenista jobboldalt, és egyfajta mérsékelt, EU-párti arculatot mutasson, elkerülve a „kultúrharcot”.

Az élet és a választói akarat azonban átírta a terveit: a számok azt mutatják, hogy a jobbközép képtelen egyedül, a valódi jobboldal nélkül kormányozni.

Az andalúziai választás igazi nyertese a Santiago Abascal vezette Vox lett. A szuverenista párt növelte képviselői számát, mind a nyolc andalúziai tartományban mandátumot szerzett, és ismét megkerülhetetlen szereplővé vált a kormányalakításban.

Manuel Gavira, a párt helyi listavezetője egyértelművé tette: a szavazók a józan észt és a „nemzeti prioritást” választották. A Vox továbbra is azt követeli, hogy a spanyol állampolgárok élvezzenek elsőbbséget a szociális támogatások, a bölcsődei helyek és a bérlakások elosztásánál.

Egész Spanyolország szempontjából fontos az andalúziai eredmény

Bár a paletta túlsó szélén a radikális baloldali Adelante Andalucía is erősödni tudott, összességében mégis jobboldali sikert hozott a voksolás. Ez pedig egész Spanyolország szempontjából fontos jelzés lehet, hiszen Andalúzia, társadalmi összetételében kiválóan leképezi egész Spanyolországot, politikai térképét pedig nem bonyolítják olyan szeparatista mozgalmak, mint például Katalóniában, így az itteni eredmények egyfajta előrejelzésként szolgálhatnak a jövő évi országos választások előtt.

Ez pedig komoly figyelmeztetés Pedro Sanchez kormányának: a szocialista baloldal padlón van.

Ugyanakkor viszont a PP ereje egyedül kevés a győzelemhez. Ha le akarják váltani Sanchez kártékony és korrupciós botrányok által megtépázott kabinetjét, a PP-nek be kell látnia, hogy a patrióta, határellenőrzést és nemzeti szuverenitást követelő Vox nem ellenség, hanem elengedhetetlen szövetséges.