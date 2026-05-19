Újabb erős választási eredményt húzott be a Patrióták spanyol tagpártja

A 2026-os andalúziai választások eredménye valóságos politikai földrengésként hatott Spanyolországban. A szocialisták, akik 1982 és 2019 között szinte megszakítás nélkül uralták a dél-spanyolországi régiót, fennállásuk legrosszabb eredményét érték el: a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) mindössze 28 mandátumot szerzett a 109 fős regionális parlamentben – hívja fel a figyelmet a Brussels Signal belga hírportál.
Ez siralmas bizonyítvány Pedro Sanchez miniszterelnök korrupciós botrányoktól megtépázott baloldali kormánya számára. Bár a madridi szocialista elit próbálja elszigetelt, regionális eseményként beállítani a kudarcot, a valóság az, hogy (a mostani andalúziai mellett a nemrég lezajlott aragóniai és extremadurai választások eredményéből kiindulva) a spanyol szavazóknak láthatóan elegük van az emberek valós problémái helyett az ideológiára koncentráló baloldali politikából.
A választás hivatalos győztese a jobbközép Néppárt (PP) lett, ám Juan Manuel Moreno Bonilla tartományi elnöknek nincs oka az őszinte mosolyra. A PP 53 mandátumot szerzett, ami kettővel elmarad a kormányzáshoz szükséges abszolút többségtől. Moreno kampánya jelentős részben arra épült, hogy távol tartsa magától a szuverenista jobboldalt, és egyfajta mérsékelt, EU-párti arculatot mutasson, elkerülve a „kultúrharcot”.
Az élet és a választói akarat azonban átírta a terveit: a számok azt mutatják, hogy a jobbközép képtelen egyedül, a valódi jobboldal nélkül kormányozni.
Az andalúziai választás igazi nyertese a Santiago Abascal vezette Vox lett. A szuverenista párt növelte képviselői számát, mind a nyolc andalúziai tartományban mandátumot szerzett, és ismét megkerülhetetlen szereplővé vált a kormányalakításban.
Manuel Gavira, a párt helyi listavezetője egyértelművé tette: a szavazók a józan észt és a „nemzeti prioritást” választották. A Vox továbbra is azt követeli, hogy a spanyol állampolgárok élvezzenek elsőbbséget a szociális támogatások, a bölcsődei helyek és a bérlakások elosztásánál.
Egész Spanyolország szempontjából fontos az andalúziai eredmény
Bár a paletta túlsó szélén a radikális baloldali Adelante Andalucía is erősödni tudott, összességében mégis jobboldali sikert hozott a voksolás. Ez pedig egész Spanyolország szempontjából fontos jelzés lehet, hiszen Andalúzia, társadalmi összetételében kiválóan leképezi egész Spanyolországot, politikai térképét pedig nem bonyolítják olyan szeparatista mozgalmak, mint például Katalóniában, így az itteni eredmények egyfajta előrejelzésként szolgálhatnak a jövő évi országos választások előtt.
Ez pedig komoly figyelmeztetés Pedro Sanchez kormányának: a szocialista baloldal padlón van.
Ugyanakkor viszont a PP ereje egyedül kevés a győzelemhez. Ha le akarják váltani Sanchez kártékony és korrupciós botrányok által megtépázott kabinetjét, a PP-nek be kell látnia, hogy a patrióta, határellenőrzést és nemzeti szuverenitást követelő Vox nem ellenség, hanem elengedhetetlen szövetséges.
A szocialisták egyébként annak ellenére hasaltak el az andalúziai választáson, hogy az utolsó pillanatban még egy kis brüsszeli hátszelet is kapott a kampányuk. Teresa Ribera, az Európai Bizottság spanyol szocialista ügyvezető alelnöke alig hat nappal az andalúziai tartományi választások előtt jelentette be, hogy Brüsszel zöld utat adott egy 1,5 milliárd eurós (közel 540 milliárd forintos) spanyol állami mentőcsomagnak.
Hogy az időzítés mennyire volt szándékos, azt persze nem lehet tudni, azonban sokak szerint sérti a spanyol választási törvény szellemét, ez ugyanis tiltja a szavazók befolyásolására alkalmas állami és intézményi bejelentéseket.
Politikai megfigyelők rámutattak: az Európai Bizottság minden további nélkül várhatott volna még egy hetet a bejelentéssel, a sietséget semmilyen szakmai szempont nem indokolta. Megjegyezték azt is, hogy Ribera nem csupán párttársa Pedro Sancheznek, de közeli szövetségesének is számít, korábban a környezetvédelmi miniszteri posztot töltötte be.