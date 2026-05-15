Már Starmer bukásáról beszélnek Londonban

A politikai válság közepette újra előtérbe került Andy Burnham neve, akit sokan már a Munkáspárt lehetséges új vezetőjeként emlegetnek. Nagy-Manchester régió közvetlenül választott vezetője előtt most megnyílhat az út a brit parlamentbe való visszatéréshez, miután egy munkáspárti képviselő bejelentette lemondását, időközi választást kényszerítve ki, írja a The Guardian.

Andy Burnham, Manchester polgármestere megérkezik a Downing Street 10. szám alá (Fotó: Anadolu/AFP/ Rasid Necati Aslim)

Burnham közölte: indulni kíván a megüresedő makerfieldi mandátumért, és szerinte országos szinten is „sokkal nagyobb változásra” van szükség Nagy-Britanniában.

Külön kiemelte a megélhetési válságot, amely szerinte a brit társadalom egyik legsúlyosabb problémája.

A párton belüli elégedetlenséget tovább növelte, hogy Wes Streeting egészségügyi miniszter lemondott tisztségéről és nyíltan bírálta Starmer vezetését.

Levelében azt írta: ahol vízióra lenne szükség, ott most politikai vákuum látható.

Közben Angela Rayner is visszatérhet a brit belpolitikába, miután az adóhatóság lezárta ellene folytatott vizsgálatát.

Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke és Wes Streeting, Nagy-Britannia lemondott egészségügyi minisztere (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Starmer helyett Burnham jöhet

A brit sajtó szerint a Munkáspárt vezető politikusainak egy része már arra készül, hogy Starmer helyét Andy Burnham veheti át. Több miniszter úgy véli, a jelenlegi miniszterelnök legfeljebb egy átmeneti időszakot irányíthat, mielőtt átadná a vezetést.

Burnham előtt ugyanakkor nem könnyű út áll. Az időközi választáson komoly kihívást jelenthet számára Nigel Farage pártja, a Reform UK, amely már jelezte: minden erejével megpróbálja megakadályozni a baloldali politikus parlamenti visszatérését.

A Reform UK szerint Burnham sokkal erősebb és népszerűbb politikai ellenfél lehet, mint Starmer, ezért stratégiai jelentőségűnek tartják az időközi választást.