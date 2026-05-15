Moszkva: itt az ideje felégetni Nyugat-Európát - ettől a nyilatkozattól félt mindenki

Már Starmer bukásáról beszélnek Londonban

Egyre nagyobb nyomás nehezedik Keir Starmer brit miniszterelnökre, miután a Munkáspárt súlyos vereségeket szenvedett a helyhatósági választásokon. A párton belül már nyíltan arról beszélnek, hogy a jelenlegi kormányfő nem vezetheti a baloldalt a következő parlamenti választásokon.
A politikai válság közepette újra előtérbe került Andy Burnham neve, akit sokan már a Munkáspárt lehetséges új vezetőjeként emlegetnek. Nagy-Manchester régió közvetlenül választott vezetője előtt most megnyílhat az út a brit parlamentbe való visszatéréshez, miután egy munkáspárti képviselő bejelentette lemondását, időközi választást kényszerítve ki, írja a The Guardian.

Andy Burnham, Manchester polgármestere megérkezik a Downing Street 10. szám alá (Fotó: Anadolu/AFP/ Rasid Necati Aslim)

Burnham közölte: indulni kíván a megüresedő makerfieldi mandátumért, és szerinte országos szinten is „sokkal nagyobb változásra” van szükség Nagy-Britanniában.

Külön kiemelte a megélhetési válságot, amely szerinte a brit társadalom egyik legsúlyosabb problémája.

A párton belüli elégedetlenséget tovább növelte, hogy Wes Streeting egészségügyi miniszter lemondott tisztségéről és nyíltan bírálta Starmer vezetését

Levelében azt írta: ahol vízióra lenne szükség, ott most politikai vákuum látható. 

Közben Angela Rayner is visszatérhet a brit belpolitikába, miután az adóhatóság lezárta ellene folytatott vizsgálatát.

(COMBO) This combination of pictures created on May 14, 2026 shows (FILES) Britain's Prime Minister Keir Starmer delivers his keynote address to delegates on the third day of the annual Labour Party conference in Liverpool, north-west England, on September 30, 2025. (FILES) Britain's Health Secretary Wes Streeting delivers a speech on the third day of the annual Labour Party conference in Liverpool, north-west England, on September 30, 2025.. Wes Streeting announced May 14, 2026, that he has resigned as Britain's health minister, paving the way for a potential leadership challenge against embattled Prime Minister Keir Starmer. (Photo by Oli SCARFF and Paul ELLIS / AFP)
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke és Wes Streeting, Nagy-Britannia lemondott egészségügyi minisztere (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Starmer helyett Burnham jöhet

A brit sajtó szerint a Munkáspárt vezető politikusainak egy része már arra készül, hogy Starmer helyét Andy Burnham veheti át. Több miniszter úgy véli, a jelenlegi miniszterelnök legfeljebb egy átmeneti időszakot irányíthat, mielőtt átadná a vezetést.

Burnham előtt ugyanakkor nem könnyű út áll. Az időközi választáson komoly kihívást jelenthet számára Nigel Farage pártja, a Reform UK, amely már jelezte: minden erejével megpróbálja megakadályozni a baloldali politikus parlamenti visszatérését.

A Reform UK szerint Burnham sokkal erősebb és népszerűbb politikai ellenfél lehet, mint Starmer, ezért stratégiai jelentőségűnek tartják az időközi választást. 

