Egyre nagyobb a feszültség Keir Starmer körül

A brit Munkáspárt (Labour) háza táján egyre nagyobb a zűrzavar. Keir Starmer miniszterelnök a megélhetési költségeket enyhítő és a helyi közösségeket célzó intézkedésekkel próbálja visszaszerezni az irányítást a politikai narratíva felett. A londoni elit figyelme azonban a június 18-ra kiírt makerfieldi időközi választásra, és a kormányzó párton belül egyre nyíltabban zajló hatalmi harcokra irányul – számol be róla a Central Fife Times brit hetilap.

A kormányfő pozícióját leginkább Andy Burnham, Nagy-Manchester régió közvetlenül választott vezetője fenyegeti, aki a makerfieldi körzetben indulva térne vissza a nagypolitikába. Bár szövetségesei szerint Burnham nem indítana azonnal frontális támadást Starmer ellen, a baloldalon belül már nyílt titok egy lehetséges vezetőváltás.

Burnham nem akárki: a népszerű vezetőt az Észak Királyaként emlegetik. Nem része a londoni politikai elitnek, ami önmagában is hitelessé teszi sok észak-angliai szavazó szemében. A 2017 óta aratott három polgármesteri győzelme azt mutatja, hogy képes választásokat nyerni.

A körzet eddigi képviselője, a szintén munkáspárti Josh Simons munkáspárti képviselő néhány hete jelentette be, hogy lemond Burnham javára.

Bár Burnhamet korábban megakadályozták abban, hogy ringbe szálljon egy idén megüresedett mandátumért, a Munkáspárt végrehajtó testülete jóváhagyta indulását a makerfieldi időközi választáson.

Jellemző a munkáspárti káoszra, hogy Wes Streeting, aki a múlt héten mondott le az egészségügyi miniszteri posztról, egyenesen Starmer távozását követelve, már a saját gazdasági programját is nyilvánosságra hozta. Streeting a baloldaltól megszokott módon adóemeléssel, a tőkejövedelmek és a személyi jövedelemadó kulcsainak egységesítésével sarcolná meg a briteket, ami állítása szerint évi 12 milliárd fontot hozna az államkasszának.

Eközben Burnham csapatából érdekes, a hagyományos baloldali narratívával ellentétes, ám a választói akaratot jobban tükröző hírek szivárognak ki: a polgármester állítólag támogatná azt a szigorítást, amely a jelenlegi öt évről akár 10–20 évre is felemelné a bevándorlók letelepedési engedélyéhez szükséges várakozási időt.

Sokan szeretnék őt újra a parlamentben látni, nem utolsósorban azért, hogy leváltsa Keir Starmert [...] Bizonyos szempontból ez hasznos próbatétel Burnham számára, mert ha nem tudja legyőzni a Reformot ebben a választókerületben, akkor őszintén szólva nem sok haszna lenne a Munkáspárt vezetőjeként

– fogalmazott a népszerű polgármester esélyeivel kapcsolatban Tim Bale, a londoni Queen Mary Egyetem politikaprofesszora.