Belső kormányzati források kiszivárogtatták – hamarosan lemondhat a miniszterelnök

Nagy-Britannia kormánya válságban van. A Munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon, a kabinet több fontos tagja lemondott és a képviselők több mint egyötöde arra szólítja fel a brit miniszterelnököt, hogy távozzon posztjáról. Keir Starmer állítólag azt mondta barátainak, hogy lemond pozíciójáról: a jelentések szerint Starmer már kiválasztotta a megfelelő pillanatot a távozásra és az ütemtervet hamarosan ismertetni fogja a nyilvánossággal – számolt be róla az Express.

Keir Starmer brit miniszterelnök (b) és a posztjára pályázó Andy Burnham (j)

Kabinetjének egy névtelenséget kérő tagja azt nyilatkozta, hogy a miniszterelnök érti a politikai realitást és felismerte, hogy a jelenlegi helyzet fenntarthatatlan. Ugyanez a forrás állítólag a következőket mondta egy brit lapnak:

Egyszerűen csak azt szeretné, hogy ezt méltóságteljes módon és a saját maga által megválasztott körülmények között tehesse meg. Ismertetni fog egy ütemtervet.”

Egy másik miniszter azt állította, hogy Starmer korábbi kabinetfőnöke, Morgan McSweeney arra biztatja őt, hogy tartson ki, mondván, még mindig van esélye arra, hogy hivatalban maradjon, ha szoros vezetőválasztási verseny alakul ki, vagy ha Nagy-Manchester polgármestere, Andy Burnham vereséget szenved a makerfieldi időközi választáson. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az „Észak Királyaként” emlegetett Burnham a legesélyesebb jelölt Starmer leváltására, de előbb még egy nagy kihívás áll előtte.