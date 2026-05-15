Putyin Sátánjától retteg a világ

Oroszország folytatja a stratégiai nukleáris arzenáljának részét képező Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta harci szolgálatba állítását.

A Szarmat nehéz, folyékony üzemanyagú interkontinentális ballisztikus rakéta tesztindítása (Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium)

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az orosz stratégiai rakétaerők parancsnoka számolt be a legújabb generációs rakéta sikeres indításáról. A tájékoztatás szerint a Szarmat nemcsak hagyományos ballisztikus pályán, hanem szuborbitális útvonalon is képes haladni, hatótávolsága pedig meghaladhatja a 35 ezer kilométert, írta a RIA Novosztyi.

A Szarmat minden rakétavédelmi rendszeren áthatol

Vlagyimir Putyin orosz elnök kiemelkedő jelentőségű eredményként értékelte a Szarmat interkontinentális rakétarendszer legutóbbi sikeres tesztjét – erről Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője beszélt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök videókapcsolaton keresztül beszél Szergej Karakajevvel, az oroszországi rakétaerők parancsnokával

Fotó: Mikhail Metzel / AFP

Az Oroszországi Föderáció legfrissebb nukleáris doktrínája világossá teszi: Oroszország a szövetségesei elleni bármely agressziót az egész szövetségi rendszer ellen irányuló támadásként kezeli, mely nukleáris válaszcsapást vonhat maga után. A Szarmat robbanófejének hatóereje több mint a négyszerese bármely nyugati megfelelőjének, hatótávolsága pedig meghaladja a 35 ezer kilométert.

Képes áthatolni minden jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszeren

– mondta az orosz elnök.

A Szarmat rakéta (Fotó: Képernyőkép)

Az RS–28 Szarmat– NATO kódja Sátán II – fejlesztése 2010 körül kezdődött, az orosz hadsereg azt tervezi, hogy az RS–28 Szarmatot a közeljövőben hadrendbe állítja, és kulcsszereplője lesz az ország nukleáris elrettentési stratégiájának.

RS–28 Szarmat Hatótávolság: Becslések szerint a rakéta több mint 18 000 kilométer távolságot képes megtenni, ami azt jelenti, hogy Oroszországból a világ minden pontját elérheti. Hordozókapacitás: Az RS–28 Szarmat akár 10-15 különálló célra irányított MIRV (több robbanófej) robbanótöltetet is hordozhat. Tömeg: A rakéta súlya 20 tonna, és jelentős mennyiségű robbanótöltetet képes szállítani. A Szarmat fejlett manőverezési technológiával van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy megkerülje az ellenséges légvédelmi rendszereket. Képes hiperszonikus sebességgel haladni, ami tovább nehezíti a megsemmisítést. Az RS–28 arra lett tervezve, hogy kiemelkedően pontos legyen, így kiemelt stratégiai célpontok, például bunkerek és föld alatti létesítmények elleni támadásra is alkalmas. Az RS–28 Szarmat nemcsak Oroszország védelmi képességeit erősíti, hanem geopolitikai érvként is szolgálhat a világ nagyhatalmai közötti erőviszonyokban. A rakéta fejlesztése része Moszkva azon törekvésének, hogy ellensúlyozza a NATO védelmi rendszereit, például az amerikai rakétapajzsot.



Az orosz-ukrán háború híreit itt találja.