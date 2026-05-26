Politikai sokk Ausztriában: mélyrepülésben a Szociáldemokrata Párt, tarol a Szabadságpárt

A kutatás szerint az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 37 százalékon áll, ami egy százalékpontos növekedés az előző őszi adatokhoz képest. Ezzel Herbert Kickl pártja tovább növeli előnyét a riválisokkal szemben, írja a Exxpress.
Az Osztrák Néppárt (ÖVP) támogatottsága változatlanul 20 százalék, míg az SPÖ újabb visszaesést könyvelhet el: jelenleg mindössze 16 százalékon áll. A liberális NEOS 8 százalékra gyengült, a Zöldek viszont enyhe erősödést mutatnak, 13 százalékkal.
Szociáldemokrata Párt: gyenge kancellárjelölti támogatottság Bablernél
A felmérés szerint a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) különösen rosszul szerepel a kancellárjelölti megítélésben is:
Andreas Babler csak a megkérdezettek 12 százalékánál számít elfogadható kancellárjelöltnek. Még saját pártján belül is csak 58 százalék támogatja.
Ezzel szemben Herbert Kickl 33 százalékos támogatottságot ér el a kancellári alkalmasság kérdésében, és saját szavazóbázisát szinte teljesen képes mozgósítani.
Koalíciós preferenciák: FPÖ–ÖVP az élen
A koalíciós forgatókönyvek közül továbbra is a „kék–türkiz” együttműködés (FPÖ–ÖVP) a legnépszerűbb: a válaszadók 38 százaléka ezt támogatná.
Ezzel szemben a jelenlegi kormánykoalíció – ÖVP, SPÖ és NEOS részvételével – mindössze 25 százalékos támogatottságot élvez.
A közvélemény-kutatás arra is rámutat, hogy az osztrákok többsége szkeptikusan viszonyul a kormány gazdasági intézkedéseihez. Mind az üzemanyagár-plafon, mind az egyes élelmiszerek áfacsökkentése széles körű elutasítással találkozik a válaszadók körében.