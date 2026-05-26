Politikai sokk Ausztriában: mélyrepülésben a Szociáldemokrata Párt, tarol a Szabadságpárt

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Súlyos politikai átrendeződést mutat egy új osztrák közvélemény-kutatás: a Szabadságpárt (FPÖ) tovább erősíti vezető pozícióját, miközben a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) jelentős visszaesést szenvedett el – derül ki a felmérésből.
A kutatás szerint az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 37 százalékon áll, ami egy százalékpontos növekedés az előző őszi adatokhoz képest. Ezzel Herbert Kickl pártja tovább növeli előnyét a riválisokkal szemben, írja a Exxpress.

Herbert Kickl az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője (Fotó: AFP/Besenyei Gergely)

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) támogatottsága változatlanul 20 százalék, míg az SPÖ újabb visszaesést könyvelhet el: jelenleg mindössze 16 százalékon áll. A liberális NEOS 8 százalékra gyengült, a Zöldek viszont enyhe erősödést mutatnak, 13 százalékkal.

Szociáldemokrata Párt: gyenge kancellárjelölti támogatottság Bablernél

A felmérés szerint a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) különösen rosszul szerepel a kancellárjelölti megítélésben is: 

Andreas Babler csak a megkérdezettek 12 százalékánál számít elfogadható kancellárjelöltnek. Még saját pártján belül is csak 58 százalék támogatja.

Doorsteps with Vice-Chancellor Andreas Babler (SPÖ), Federal Chancellor Christian Stocker (ÖVP) and Foreign Minister Beate Meinl-Reisinger (NEOS) (from left to right) on Wednesday, 4 March 2026, after a meeting of the Federal Crisis Security Cabinet as part of the Council of Ministers at the Federal Chancellery in Vienna, Austria. - 20260304_PD9068 (Photo by Helmut Graf / APA-PictureDesk / APA-Images via AFP)
Andreas Babler alkancellár (SPÖ), Christian Stocker osztrák szövetségi kancellár (ÖVP) és Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter (NEOS)
Fotó: Helmut Graf / APA/AFP

Ezzel szemben Herbert Kickl 33 százalékos támogatottságot ér el a kancellári alkalmasság kérdésében, és saját szavazóbázisát szinte teljesen képes mozgósítani.

Koalíciós preferenciák: FPÖ–ÖVP az élen

A koalíciós forgatókönyvek közül továbbra is a „kék–türkiz” együttműködés (FPÖ–ÖVP) a legnépszerűbb: a válaszadók 38 százaléka ezt támogatná. 

Ezzel szemben a jelenlegi kormánykoalíció – ÖVP, SPÖ és NEOS részvételével – mindössze 25 százalékos támogatottságot élvez.

A közvélemény-kutatás arra is rámutat, hogy az osztrákok többsége szkeptikusan viszonyul a kormány gazdasági intézkedéseihez. Mind az üzemanyagár-plafon, mind az egyes élelmiszerek áfacsökkentése széles körű elutasítással találkozik a válaszadók körében.
 

 

