Politikai sokk Ausztriában: mélyrepülésben a Szociáldemokrata Párt, tarol a Szabadságpárt

A kutatás szerint az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 37 százalékon áll, ami egy százalékpontos növekedés az előző őszi adatokhoz képest. Ezzel Herbert Kickl pártja tovább növeli előnyét a riválisokkal szemben, írja a Exxpress.

Herbert Kickl az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője (Fotó: AFP/Besenyei Gergely)

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) támogatottsága változatlanul 20 százalék, míg az SPÖ újabb visszaesést könyvelhet el: jelenleg mindössze 16 százalékon áll. A liberális NEOS 8 százalékra gyengült, a Zöldek viszont enyhe erősödést mutatnak, 13 százalékkal.

Szociáldemokrata Párt: gyenge kancellárjelölti támogatottság Bablernél

A felmérés szerint a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) különösen rosszul szerepel a kancellárjelölti megítélésben is:

Andreas Babler csak a megkérdezettek 12 százalékánál számít elfogadható kancellárjelöltnek. Még saját pártján belül is csak 58 százalék támogatja.

Andreas Babler alkancellár (SPÖ), Christian Stocker osztrák szövetségi kancellár (ÖVP) és Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter (NEOS)

Fotó: Helmut Graf / APA/AFP

Ezzel szemben Herbert Kickl 33 százalékos támogatottságot ér el a kancellári alkalmasság kérdésében, és saját szavazóbázisát szinte teljesen képes mozgósítani.

Koalíciós preferenciák: FPÖ–ÖVP az élen

A koalíciós forgatókönyvek közül továbbra is a „kék–türkiz” együttműködés (FPÖ–ÖVP) a legnépszerűbb: a válaszadók 38 százaléka ezt támogatná.

Ezzel szemben a jelenlegi kormánykoalíció – ÖVP, SPÖ és NEOS részvételével – mindössze 25 százalékos támogatottságot élvez.

A közvélemény-kutatás arra is rámutat, hogy az osztrákok többsége szkeptikusan viszonyul a kormány gazdasági intézkedéseihez. Mind az üzemanyagár-plafon, mind az egyes élelmiszerek áfacsökkentése széles körű elutasítással találkozik a válaszadók körében.

