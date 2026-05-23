Eltévedt a Kapitány? Furcsa mondatok hagyták el a miniszter száját a MOL-robbanás után

A Fraditól távozó válogatott csatárt már be is jelentette új klubja

Moszkva megmutatná a világnak, mi történt Sztarobelszkben

Példátlan lépésre szánta el magát az orosz külügyminisztérium: külföldi újságírókat visznek el a sztarobelszki kollégium elleni támadás helyszínére, miután az ENSZ-ben több nyugati diplomata kétségbe vonta az orosz állításokat. Miközben Moszkva szerint egy diákszállót ért ukrán dróntámadás, amely halálos áldozatokat és több tucat sérültet követelt, Ukrajna és több nyugati ország vitatja az orosz értelmezést, és független vizsgálat hiányára hivatkozik.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője bejelentette, hogy Moszkva külföldi újságírók számára látogatást szervez a sztarobelszki támadás helyszínére, miután több nyugati diplomata megkérdőjelezte az eset körülményeit az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Az orosz fél szerint a látogatás célja, hogy a tudósítók saját szemükkel láthassák a történtek nyomait – írja a Life.ru.

Zaharova szerint újságírók is megtekinthetik a sztarobelszki támadás helyszínét (Fotó: AFP)

A sztarobelszki incidens ügyében 2026. május 22-én rendkívüli ülést tartott az ENSZ Biztonsági Tanácsa Oroszország kezdeményezésére. Vaszilij Nyebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete azt állította, hogy az ukrán fegyveres erők szándékosan hajtottak végre támadást egy főiskolai kollégium ellen, és a támadás célja a lehető legtöbb ember életének kioltása volt.

Hangsúlyozta, hogy a környéken nem találhatók katonai létesítmények.

Ukrajna és több nyugati diplomata visszautasította az orosz vádakat. Azt hangsúlyozták, hogy az ENSZ nem rendelkezik hozzáféréssel az orosz ellenőrzés alatt álló területekhez, ezért az eseményeket nem tudja független módon ellenőrizni. Többen propagandacélú kezdeményezésnek nevezték a rendkívüli tanácskozást.

Zaharova erre reagálva azt állította, hogy egyes nyugati politikusok és diplomaták valótlanul tagadják a támadás megtörténtét. Ennek kapcsán jelentette be, hogy a Moszkvában akkreditált külföldi tudósítók számára helyszíni látogatást szerveznek.

Az orosz közlés szerint a támadás egy sztarobelszki kollégiumot ért, ahol nyolcvanhat 14 és 18 év közötti diák lakott. Az orosz hatóságok állítása szerint az épület közelében nem voltak katonai célpontok. Az ügyben az orosz Nyomozó Bizottság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást.

Az orosz fél tájékoztatása szerint az ötemeletes épület részben összeomlott. A hivatalos közlések tíz halálos áldozatról, mintegy negyven sérültről és legfeljebb tizenöt eltűnt személyről számoltak be. Az események körülményeit továbbra is vitatják a felek.

