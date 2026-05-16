Szergej Lavrov a napokban találkozott Amir Khan Muttaqi tálib megbízott külügyminiszterrel, hogy megvitassák a terrorizmus elleni küzdelmet, a gazdasági együttműködést és a regionális stabilitást – számolt be róla a Brussels Signal.

Szergej Lavrov csütörtökön találkozott Amir Khan Muttaqi tálib megbízott külügyminiszterrel Fotó: AFP

Oroszország szorosabbra fűzi a kapcsolatait a tálibokkal

A Kreml elsőként ismerte el hivatalosan az iszlamista tálib kormányt, amely az afganisztáni hatalomátvétel után került az ország élére. Szergej Lavrov és Amir Khan Muttaqi aggodalmukat fejezték ki az Iszlám Állam afganisztáni növekvő befolyása és a Közép-Ázsiában végrehajtott határokon átnyúló támadásai miatt.

Oroszország korábban azzal vádolta a csoportot, hogy szövetségeseit, köztük Tádzsikisztánt is célba vette, ezért hírszerzési és technikai támogatást nyújtott a táliboknak a fenyegetés elhárítása érdekében.

Szergej Sojgu, az Oroszországi Biztonsági Tanács titkára úgy nyilatkozott, hogy a kabuli vezetéssel való együttműködés fontos a régió biztonsága és fejlődése szempontjából. Felszólította az Egyesült Államokat, hogy vállaljon „teljes felelősséget” a húszéves afganisztáni jelenlétéért, és „vállalja magára a konfliktus utáni újjáépítés fő terhét”.

Oroszország korlátozott mértékben újraindította a kereskedelmet Afganisztánnal, beleértve az üzemanyag- és búzaexportot is, miközben az orosz vállalatok lehetőségeket keresnek az afgán ásványkincsszektorban. A becslések szerint az ország 1–3 billió euró értékű kiaknázatlan erőforrással rendelkezik, köztük lítiummal, ritkaföldfémekkel és földgázzal.

Előzetes egyeztetések zajlottak egy gázvezetékprojekt újraindításáról is, amely orosz infrastruktúrán keresztül kapcsolná össze Afganisztán erőforrásait a közép-ázsiai piacokkal, bár a logisztikai és biztonsági kihívások továbbra is jelentősek. Oroszország együttműködése a tálibokkal egy tágabb regionális stratégia része, amely magában foglalja a Kínával való együttműködést is. Peking, amely gazdasági megállapodásokat kötött a tálibokkal, és Afganisztánt is bevonta az Egy övezet, egy út kezdeményezésbe. Az SCO, amelynek tagjai Kína, India, Pakisztán és a közép-ázsiai államok, platformot biztosít mindkét ország számára Afganisztánnal kapcsolatos politikájuk összehangolására.