Donald Trump egyik legközelebbi bizalmasa ugyan hivatalosan távozik a szíriai különmegbízotti posztról, de továbbra is kulcsszereplő marad Washington közel-keleti politikájában. Tom Barrack neve az elmúlt időszakban nemcsak a szíriai diplomáciai fordulatok, hanem a vitatott kapcsolatok miatt is a figyelem középpontjába került – számolt be cikkében az Al Jazeera.

Távozik posztjáról Trump egyik kulcsembere

Tom Barrack, az Egyesült Államok szíriai különmegbízottja távozik posztjáról, miután hivatalos mandátuma lejár, azonban továbbra is központi diplomáciai szerepet tölt majd be a Szíriával és Irakkal kapcsolatos amerikai politika irányításában

– jelentette be Marco Rubio amerikai külügyminiszter is.

Barrack, a milliárdos ingatlanbefektető és Donald Trump elnök régi bizalmasa 2025 májusa óta az adminisztráció első számú szíriai megbízottjaként tevékenykedett, miközben egyidejűleg az Egyesült Államok törökországi nagyköveti posztját is betöltötte.

Ambassador Tom Barrak has played an invaluable role as our Special Envoy to Syria.



While that title is expiring, he will continue to play a leading role for the Trump Administration in both Syria and Iraq, where his expertise, relationships, and understanding of the America… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 29, 2026

Tom Barrack nagykövet felbecsülhetetlen szerepet játszott szíriai különmegbízottként

– írta Marco Rubio az X közösségi platformon közzétett nyilatkozatában, és hozzátette:

Bár ez a cím most lejár, továbbra is vezető szerepet tölt majd be a Trump-adminisztrációban Szíria és Irak ügyében, ahol szakértelme, kapcsolatrendszere és az America First program megértése továbbra is eredményeket hoz majd nagyszerű országunk számára.

„Barrack különmegbízotti címe lejárt, de a szerepe nem szűnt meg, továbbra is ő Washington első számú embere Szíria, Irak és Törökország ügyében” – mondta Nanar Hawach, az International Crisis Group agytröszt vezető szíriai elemzője.

Barrack egyéves szíriai különmegbízotti időszaka alatt felügyelte Washington fordulatát az ideiglenes szíriai elnök, Ahmed al-Sharaa vezette poszt-Aszad-kormányzat irányába.

Jelentős befolyást gyakorolt az amerikai politikára azzal, hogy szorgalmazta a Damaszkuszt sújtó súlyos gazdasági szankciók enyhítését, valamint összehangolta az Iszlám Állam elleni műveleteket a térség szövetségeseivel, köztük Törökországgal és az Öböl menti arab államokkal.