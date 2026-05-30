Távozik posztjáról Trump egyik kulcsembere

Donald Trump egyik legközelebbi bizalmasa ugyan hivatalosan távozik a szíriai különmegbízotti posztról, de továbbra is kulcsszereplő marad Washington közel-keleti politikájában. Tom Barrack neve az elmúlt időszakban nemcsak a szíriai diplomáciai fordulatok, hanem a vitatott kapcsolatok miatt is a figyelem középpontjába került – számolt be cikkében az Al Jazeera.
Tom Barrack, az Egyesült Államok szíriai különmegbízottja távozik posztjáról, miután hivatalos mandátuma lejár, azonban továbbra is központi diplomáciai szerepet tölt majd be a Szíriával és Irakkal kapcsolatos amerikai politika irányításában
– jelentette be Marco Rubio amerikai külügyminiszter is.
Barrack, a milliárdos ingatlanbefektető és Donald Trump elnök régi bizalmasa 2025 májusa óta az adminisztráció első számú szíriai megbízottjaként tevékenykedett, miközben egyidejűleg az Egyesült Államok törökországi nagyköveti posztját is betöltötte.
Tom Barrack nagykövet felbecsülhetetlen szerepet játszott szíriai különmegbízottként
– írta Marco Rubio az X közösségi platformon közzétett nyilatkozatában, és hozzátette:
Bár ez a cím most lejár, továbbra is vezető szerepet tölt majd be a Trump-adminisztrációban Szíria és Irak ügyében, ahol szakértelme, kapcsolatrendszere és az America First program megértése továbbra is eredményeket hoz majd nagyszerű országunk számára.
„Barrack különmegbízotti címe lejárt, de a szerepe nem szűnt meg, továbbra is ő Washington első számú embere Szíria, Irak és Törökország ügyében” – mondta Nanar Hawach, az International Crisis Group agytröszt vezető szíriai elemzője.
Barrack egyéves szíriai különmegbízotti időszaka alatt felügyelte Washington fordulatát az ideiglenes szíriai elnök, Ahmed al-Sharaa vezette poszt-Aszad-kormányzat irányába.
Jelentős befolyást gyakorolt az amerikai politikára azzal, hogy szorgalmazta a Damaszkuszt sújtó súlyos gazdasági szankciók enyhítését, valamint összehangolta az Iszlám Állam elleni műveleteket a térség szövetségeseivel, köztük Törökországgal és az Öböl menti arab államokkal.
Vádakkal illették kapcsolatai miatt
A magántőke-befektetőként ismert üzletember jelentős tőkét vont be emirátusi szuverén alapoktól.
Bár 2022-ben felmentették azok alól a szövetségi vádak alól, amelyek szerint be nem jegyzett ügynökként dolgozott Abu-Dzabi érdekében, kapcsolatai rendszeresen kérdéseket vetettek fel az Öböl menti pénzügyi befolyás amerikai politikára gyakorolt hatásával kapcsolatban.
Barrack szíriai tevékenysége szintén komoly vizsgálatok kereszttüzébe került. A Damaszkusz és a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) közötti tűzszünet és integrációs megállapodás közvetítése éles bírálatokat váltott ki a kurd vezetés részéről, amely azzal vádolta Washingtont, hogy régi szövetségeseit elhagyva inkább a központi államhatalmat támogatja.