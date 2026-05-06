Szingapúrban testi fenyítést vezettek be az iskolai zaklatók számára – írta a The Guardian. Az új szabályok szerint a zaklatásban – beleértve az online zaklatást is – részt vevő fiúk akár három korbácsütéssel is szembesülhetnek.

Itt az új törvény: visszatér az iskolákba a fizikai fegyelmezés

Új törvény

A rendelkezést a parlamentben ismertették, és hangsúlyozták:

a büntetést kizárólag végső eszközként alkalmazzák.

A testi fenyítés csak akkor jöhet szóba, ha minden más fegyelmezési módszer hatástalannak bizonyul, és az eset súlyossága indokolja – közölte Desmond Lee oktatási miniszter.