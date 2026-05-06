iskola

Itt az új törvény: visszatér az iskolákba a fizikai fegyelmezés

Szingapúrban egy új törvény szerint a súlyos iskolai zaklatás esetén testi fenyítés is alkalmazható lesz.
Szingapúrban testi fenyítést vezettek be az iskolai zaklatók számára – írta a The Guardian. Az új szabályok szerint a zaklatásban – beleértve az online zaklatást is – részt vevő fiúk akár három korbácsütéssel is szembesülhetnek.

Fotó: senivpetro / Freepik

Új törvény 

A rendelkezést a parlamentben ismertették, és hangsúlyozták: 

a büntetést kizárólag végső eszközként alkalmazzák.

A testi fenyítés csak akkor jöhet szóba, ha minden más fegyelmezési módszer hatástalannak bizonyul, és az eset súlyossága indokolja  – közölte Desmond Lee oktatási miniszter.

A szabályozás értelmében a büntetés csak a 9. életévüket betöltött vagy annál idősebb fiú tanulók esetében alkalmazható. A döntést minden esetben az iskola igazgatója hozza meg, és a korbácsolást kizárólag erre felhatalmazott tanárok végezhetik, szigorú protokollok betartása mellett. A hatóságok szerint figyelembe veszik a diák érettségét és azt is, hogy a büntetés segíthet-e neki megérteni tette súlyát.

A lány tanulókra a szabályozás nem vonatkozik: 

esetükben továbbra is olyan fegyelmi eszközöket alkalmaznak, mint az iskolai büntetés, felfüggesztés vagy a magatartási jegy rontása.

Az UNICEF és más szervezetek régóta ellenzik az ilyen módszereket, mivel álláspontjuk szerint károsak a gyermekek fizikai és mentális egészségére, és hosszú távon növelhetik a viselkedési problémák kockázatát.

Egy, a World Health Organization által közzétett jelentés szerint a testi fenyítés világszerte továbbra is elterjedt: 

becslések alapján évente mintegy 1,2 milliárd gyermek tapasztal ilyen jellegű büntetést otthon.

 

