Fokozódik a feszültség a Hormuzi-szorosnál, Trump kihátrált a „Project Freedom”-ból

Donald Trump néhány nappal a bejelentés után felfüggesztette a Hormuzi-szoros térségében indított amerikai műveletet – írta meg a BBC News. Az úgynevezett „Project Freedom”(Szabadság Projekt) célja az volt, hogy biztonságos áthaladást biztosítson az Irán által korlátozott vízi útvonalon rekedt kereskedelmi hajóknak.

A kezdeményezés mögött jelentős katonai jelenlét állt. Az Egyesült Államok mintegy 15 ezer katonát, hadihajókat, repülőgépeket és pilóta nélküli eszközöket vont be a műveletbe. A cél az volt, hogy helyreállítsák a forgalmat a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalán, ahol a globális olaj- és gázkereskedelem jelentős része halad át.

Gyors eszkaláció

A helyzet azonban gyorsan elmérgesedett. Iráni katonai egységek rakétákat és drónokat vetettek be, miközben kisebb hajókkal próbálták zavarni a forgalmat. Az amerikai erők több támadást elhárítottak, azonban csak néhány hajó jutott át a szoroson.

A kialakult helyzet nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is súlyos következményekkel jár. A térségben hajók százai torlódtak fel, az ellátási láncok akadoznak, ami az energiahordozók világpiaci árára is hatással van.

Trump a művelet szüneteltetését azzal indokolta, hogy teret és időt adjanak a diplomáciai tárgyalásoknak.