Trump bejelentette: „Gyorsan vége lesz!”

Az amerikai elnök, Donald Trump szerdán azt nyilatkozta, hogy a háború hamarosan véget érhet, miután az Egyesült Államok békejavaslatot nyújtott át Iránnak. A javaslat szerint a felek formálisan lezárnák a konfliktust, de a lényegi amerikai követelések – Irán nukleáris programjának felfüggesztése és a Hormuzi-szoros újranyitása – egyelőre megoldatlanok maradnának.

Trump az Ovális Irodában újságíróknak elmondta:

Nagyon jó tárgyalásokat folytattunk az elmúlt 24 órában, és nagyon lehetséges, hogy megállapodunk.

Hozzátette, hogy „gyorsan vége lesz”.

A háború február 28-án kezdődött, és a két fél továbbra is jelentősen eltérő állásponton van a nukleáris kérdésekben, valamint a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés tekintetében. A háború előtt a világ olaj- és gázszállításának mintegy ötödét bonyolította a szoros.

A közvetítők szerint közel van egy egyoldalas megállapodás, amely formálisan lezárná a harcot. Ezt követően részletes tárgyalások kezdődnének a hajózás újraindításáról, az amerikai szankciók enyhítéséről és az iráni nukleáris program korlátozásáról. Az iráni reakciók azonban szkeptikusak: a külügyminisztérium szerint válaszolnak a javaslatra, egy parlamenti képviselő pedig „amerikai kívánságlistának” nevezte azt, nem pedig reális ajánlatnak.

Trump bejelentését ünneplik a piacok

A lehetséges megállapodás hírére a globális olajárak jelentősen estek, a tőzsdék emelkedtek, a kötvényhozamok csökkentek. Donald Trump kedden felfüggesztette a Hormuzi-szoros erőszakos újranyitására indított haditengerészeti missziót a béketárgyalások előrehaladása miatt. Az NBC News szerint Szaúd-Arábia meglepetten és dühösen reagált, és megtagadta az amerikai gépek használatát szaúdi bázisokról és légtérből.

Az USA ugyanakkor továbbra is fenntartja saját blokádját az iráni hajók ellen.

Irán várhatóan csütörtökön adja át válaszát a közvetítőknek az Egyesült Államok háború befejezésére irányuló javaslatával kapcsolatban – mondta egy regionális forrás a CNN-nek.