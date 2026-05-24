Trump sokkolta a világot: bejelentette a háború végét

Donald Trump elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Irán között egy megállapodás „nagyrészt megtárgyalt” szakaszba jutott, ami a közel-keleti konfliktus lehetséges lezárását jelezheti a 84 napos háború után. Trump a Truth Social oldalon tette közzé a hírt, miután „nagyon jó” telefonbeszélgetést folytatott több közel-keleti vezetővel, köztük Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Pakisztán, Törökország, Egyiptom, Jordánia és Bahrein vezetőivel.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Egy megállapodás nagyrészt megtárgyaltatott az Amerikai Egyesült Államok, az Iráni Iszlám Köztársaság és a felsorolt egyéb országok között

– írta Trump. Hozzátette, hogy külön beszélgetett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is, amely szintén „nagyon jól” sikerült.

A végső részleteket jelenleg is tárgyalják, és „rövidesen bejelentik” őket.

Az elnök szerint a megállapodás egyik kulcseleme a Hormuzi-szoros megnyitása lenne. A szoros stratégiai fontosságú a nemzetközi olajszállítás szempontjából.

A bejelentés intenzív diplomáciai erőfeszítések és katonai nyomásgyakorlás után született. Korábban Trump az Axiosnak nyilatkozva még 50-50 százalékos esélyt adott arra, hogy aláírja-e a megállapodást, vagy inkább folytatja a katonai műveleteket. A mostani arab vezetőkkel folytatott konferenciahívás után azonban egy regionális diplomata szerint a tárgyalások „nagyon pozitívak” voltak, és a vezetők erősen támogatták Trump áttörését.

Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) nemrégiben jelentette be, hogy többhetes iráni kikötői blokád során már 100 kereskedelmi hajót irányított át. Marco Rubio külügyminiszter korábban hangsúlyozta, hogy bármilyen megállapodás feltétele Irán részéről a Hormuzi-szoros nyitva tartása vámok nélkül, valamint a dúsított uránium átadása.

A Fehér Ház szerint a megállapodás a háború végét jelenthetné, amely már 84 napja tart.

Később a pakisztáni miniszterelnök azt mondta:

Gratulálok Donald Trump elnöknek a béketeremtésért tett rendkívüli erőfeszítéseihez.

Korábban arról is írtunk, hogy lövések dördültek el a Fehér Ház egyik biztonsági ellenőrzőpontjánál szombat este, miközben Donald Trump amerikai elnök az épületben tartózkodott.