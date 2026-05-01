Új felvétel került elő a Trump elleni merényletkísérletről – egészen közelről látszik, mi történt

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, fegyveres támadó zavarta meg néhány napja a Fehér Ház tudósítóinak washingtoni díszvacsoráját: a férfi több lövést adott le, miközben megpróbált bejutni a zsúfolt bálterembe, ahol több száz vendég tartózkodott. Donald Trump-ot és a többi védett személyt a biztonságiak azonnal kimenekítették, a helyszínt pedig rövid időn belül lezárták. A támadót a bejárat közelében feltartóztatták és elfogták, a vendégeket később evakuálták. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset pontos körülményeit és a támadás indítékát.

Új felvétel került elő a Donald Trump elleni merényletről (Fotó: Alex Brandon / AFP)

A szövetségi ügyészek csütörtökön nyilvánosságra hoztak egy videót a merényletkísérletről: a felvételen az látható, ahogy a felfegyverzett férfi megpróbál berontani a Fehér Ház Tudósítói Egyesületének vacsorájára.

A felvételt Jeanine Pirro tette közzé; közben felmerült, hogy a támadás során egy titkosszolgálati ügynököt akár saját társai sebesíthettek meg. Az ügynököt valóban találat érte, de a hatóságok szerint a lövést a támadó adta le, és nem történt tévedésből leadott lövés.

Mit mutat a felvétel?

A Pirro által közzétett, közel hatperces videón körülbelül egy tucat szövetségi tiszt látható, amint leszerelik a fémdetektorokat a biztonsági ellenőrzőpontnál, majd nyugodtan álldogálnak, amikor a támadó lőfegyverrel a kezében futva megjelenik.

A felvételen úgy tűnik, hogy a támadó futás közben az említett ügynökre irányítja a fegyverét. Az viszont nem derül ki egyértelműen, hogy ekkor leadott-e lövést – írja a dw.com.

🚨 JUST NOW: US Attorney Jeanine Pirro RELEASES footage DEBUNKING claims that the Secret Service officer got shot by "friendly fire" in the Trump assassination attempt



PIRRO: "There is no evidence the shooting was the result of friendly fire."



"The video also shows [Cole] Allen… pic.twitter.com/PI10nfv3CQ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 30, 2026

A fegyveres egy ajtón keresztül lépett ki, majd az őrök felé sprintelt; közülük a legtöbben észre sem vették, amíg majdnem át nem jutott rajtuk.

Mindössze egyetlen ügynök – akit a támadó állítólag meglőtt – tartotta készenlétben a fegyverét, mielőtt a férfi elhaladt mellettük.

A videón az látszik, hogy az ügynök legalább háromszor rálő a támadóra, bár a hatóságok szerint a férfit nem találták el a védekezés során. Az is kiderült, hogy a támadó már egy nappal a díszvacsora előtt „felderítette a terepet”, amikor a Washington Hilton folyosóján fel-alá járkált. Rövid időre a szálloda edzőtermébe is bement.

A Fox Newsnak adott interjúban Curran azt mondta, hogy a fémdetektorok és az a pódium, ahol Trump ült, mindössze 108 méterre voltak egymástól.