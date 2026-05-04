Trump drasztikus döntései, fegyvereső a Közel-Keleten, vérfürdő Odesszában, börtön a Nobel-díjasnak, és a titokzatos Midász-ügy – heti összefoglaló

Az Egyesült Államok 8,6 milliárd dolláros fegyvercsomagot hagyott jóvá közel-keleti partnereinek, Trump pedig bejelentette, hogy amerikai csapatokat von ki Németországból. Londonban vádat emeltek egy antiszemita támadás ügyében, Mianmarban pedig házi őrizetbe került a Nobel-békedíjas vezető. Mutatjuk a hét legfontosabb külpolitikai híreit.

Donald Trump elnök az iráni konfliktus lezárásáról tájékoztatta a kongresszust Fotó: AFP

Megint közel került egy fegyveres Trump elnökhöz, ami súlyos kérdéseket vet fel

Donald Trump amerikai elnök élete ezúttal sokadjára került veszélybe, amely nem csak a biztonság kapcsán, de a politikai erőszak terjedése kapcsán is felvet kérdéseket – írja a The New York Times. Az elkövetőt ugyan elfogták, Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter szerint az elkövető Donald Trump amerikai elnök kormányának tagjait, köztük az elnököt vette célba.

Odessza lakóit álmukban lepték meg az oroszok

Oroszország április 27-ére virradó éjszaka dróntámadást hajtott végre Odessza ellen, amely többnyire lakóépületekben tett kárt, viszont az akciónak majd egy tucat sérültje lett. A helyi hatóságok szerint a csapások több városrészben is károkat okoztak, miközben tüzek ütöttek ki a támadások nyomán.

Russian attack on Odesa last night.



Residential buildings hit, two people killed (an elderly couple), 14 more injured.



Property destroyed, people suffering. That's Russia for you. pic.twitter.com/FHYZ1ooZMp — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 24, 2026

Ukrajna gigantikus korrupciós botránya: új fordulat a Midasz-ügyben

Kijevben egyre nő a feszültség, a „Midasz” fedőnevű nyomozás egyre magasabb köröket érint. A hatóságok szerint senki nem kerülheti el az elszámoltatást, még azok sem, akik külföldre távoztak, és az ügy biztosan bíróság elé kerül.

Ukrán drónok miatt lángokban állt a tuapszei orosz olajfinomító – a hónapban már harmadszor

A helyszínről érkező felvételek és az orosz média-beszámolók szerint kedden ismét lángok csaptak fel a tuapszei olajfinomító területén. Bár a hivatalos közlés szerint senki nem sérült meg, a beszámolók robbanásokról, égő tartályokról és hatalmas tűzről szólnak.

Ukrán drónok miatt a létesítmény már kétszer is leállásra kényszerült áprilisban.

Orosz kémhálózat nyomában: Berlinben fogtak el egy szabotőrt

A német szövetségi ügyészség közlése szerint Berlinben őrizetbe vettek egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy orosz hírszerző szolgálat számára kémkedett, és szabotázscélpontokat térképezett fel. Az ügy a hatóságok szerint nemcsak érzékeny katonai és ipari információk kiszivárogtatásáról szól, hanem arról is, hogy Európában erősödnek a hibrid fenyegetések az ukrajnai háború árnyékában.