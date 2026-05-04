Trump drasztikus döntései, fegyvereső a Közel-Keleten, vérfürdő Odesszában, börtön a Nobel-díjasnak, és a titokzatos Midász-ügy – heti összefoglaló

Az Egyesült Államok 8,6 milliárd dolláros fegyvercsomagot hagyott jóvá közel-keleti partnereinek, Trump pedig bejelentette, hogy amerikai csapatokat von ki Németországból. Londonban vádat emeltek egy antiszemita támadás ügyében, Mianmarban pedig házi őrizetbe került a Nobel-békedíjas vezető. Mutatjuk a hét legfontosabb külpolitikai híreit.
Megint közel került egy fegyveres Trump elnökhöz, ami súlyos kérdéseket vet fel
Donald Trump amerikai elnök élete ezúttal sokadjára került veszélybe, amely nem csak a biztonság kapcsán, de a politikai erőszak terjedése kapcsán is felvet kérdéseket – írja a The New York Times. Az elkövetőt ugyan elfogták, Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter szerint az elkövető Donald Trump amerikai elnök kormányának tagjait, köztük az elnököt vette célba.
Odessza lakóit álmukban lepték meg az oroszok
Oroszország április 27-ére virradó éjszaka dróntámadást hajtott végre Odessza ellen, amely többnyire lakóépületekben tett kárt, viszont az akciónak majd egy tucat sérültje lett. A helyi hatóságok szerint a csapások több városrészben is károkat okoztak, miközben tüzek ütöttek ki a támadások nyomán.
Ukrajna gigantikus korrupciós botránya: új fordulat a Midasz-ügyben
Kijevben egyre nő a feszültség, a „Midasz” fedőnevű nyomozás egyre magasabb köröket érint. A hatóságok szerint senki nem kerülheti el az elszámoltatást, még azok sem, akik külföldre távoztak, és az ügy biztosan bíróság elé kerül.
Ukrán drónok miatt lángokban állt a tuapszei orosz olajfinomító – a hónapban már harmadszor
A helyszínről érkező felvételek és az orosz média-beszámolók szerint kedden ismét lángok csaptak fel a tuapszei olajfinomító területén. Bár a hivatalos közlés szerint senki nem sérült meg, a beszámolók robbanásokról, égő tartályokról és hatalmas tűzről szólnak.
Ukrán drónok miatt a létesítmény már kétszer is leállásra kényszerült áprilisban.
Orosz kémhálózat nyomában: Berlinben fogtak el egy szabotőrt
A német szövetségi ügyészség közlése szerint Berlinben őrizetbe vettek egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy orosz hírszerző szolgálat számára kémkedett, és szabotázscélpontokat térképezett fel. Az ügy a hatóságok szerint nemcsak érzékeny katonai és ipari információk kiszivárogtatásáról szól, hanem arról is, hogy Európában erősödnek a hibrid fenyegetések az ukrajnai háború árnyékában.
Irán ultimátumot kapott
Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio szerdán a Fox Newsnak nyilatkozva kijelentette:
Iránnal szemben tovább növelhető a szankciós nyomás, ha nem születik megállapodás.
Arra a kérdésre, hogy mi lehet a következő lépés, ha a tárgyalások kudarcot vallanak, Rubio hangsúlyozta: a végső döntés Donald Trump kezében van.
Trump lezártnak minősítette az iráni háborút, viszont a béketervek kapcsán nincs egyetértés
Csicsmann László energetikai szakértő a Fehér Ház váratlan bejelentését és a kétszakaszos iráni béketervezet kockázatait elemezte lapunknak.
Bár Donald Trump elnök a konfliktus lezárásáról tájékoztatta a kongresszust, a szakértői beszámolók és a Hormuzi-szoros aknamentesítési tervei elhúzódó energiaválságot vetítenek előre.
A szakértő rávilágított az elkövetkező hónapok várható történéseire, a lehetséges fenyegetésekre és a világgazdasági kockázatokra egyaránt.
Németországban megbicsaklott a migrációs fordulat
Jelentősen visszaesett a kitoloncolások száma Németországban: az idei év első három hónapjában mindössze 4807 kiutasítás történt, ami 1344-gyel kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Ez 28 százalékos csökkenést jelent, ami komoly kérdéseket vet fel a kormány migrációs politikájának hatékonyságával kapcsolatban.
Az EU újabb tervvel állt elő az ukrán csatlakozás kapcsán
Az Európai Unió tagországainak többsége visszakozott a gyorsított ukrán uniós csatlakozási javaslattól, így Brüsszel most más úton próbálkozik. Az EU tervei szerint Ukrajna nagyobb piaci hozzáférést kapna és mélyebb részvételre lenne lehetősége a blokk programjaiban és intézményeiben.
Mianmarban házi őrizetbe került a bebörtönzött Nobel-békedíjas vezető
A mianmari katonai vezetés bejelentette, hogy a korábban fogva tartott egykori kormányfőt, Aung Szan Szú Csít házi őrizetbe helyezték. A hivatalos közlés szerint a 80 éves politikus hátralévő büntetését már nem börtönben, hanem egy kijelölt lakóhelyen kell letöltenie.
Vádat emeltek a londoni antiszemita támadás gyanúsítottja ellen
Londonban egy brutális támadás során két zsidó férfit késeltek meg egy forgalmas városrészben.
Az eset antiszemita indíttatású lehet, és nemcsak a közbiztonság miatt keltett riadalmat, hanem növelte a terrorfenyegetettséggel és a közösségek védelmével kapcsolatos aggodalmakat is.
A hatóságok súlyos bűncselekményként kezelik az ügyet, a támadó ellen eljárás indult, miközben az országban megemelték a terrorriadó szintjét.
Az orosz haderő több területet foglal el, de közel sem állnak győzelemre
Moszkva idén katonai eszközök nélkül tarja a győzelem napi parádét, Ukrajna pedig első alkalommal mutatta be a Fire Point által tervezett FP-9-es ballisztikus rakéta modelljét. Miközben a világ szeme az iráni konfliktusra szegeződik, aközben az orosz–ukrán háború is tovább zajlik.
Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője lapunknak beszélt a fronton kialakult helyzetről,
a csonka moszkvai parádé üzenetéről és az új ukrán fegyver potenciájáról is.
Hatalmas tömeg üdvözölte Bermudán III. Károly királyt
Történelmi királyi vizit Bermudán: a brit uralkodó csütörtök este érkezett Hamiltonba, a terület fővárosába, miután négynapos állami látogatást tett az Egyesült Államokban.
Károly király programja során nemcsak a sziget lenyűgöző élővilágával ismerkedett meg, hanem a rabszolgaság megrázó örökségével is szembenézett a helyi múzeumban.
Az oroszok szétverték az ukrán internetet, Washington hátat fordít Berlinnek
Miközben a frontvonalon az orosz drónok tucatjával semmisítik meg a stratégiai fontosságú Starlink-állomásokat, diplomáciai téren is éleződnek az ellentétek: feszült a kapcsolat Donald Trump és Friedrich Merz között, ami Európa biztonságára is hatással lehet.
Az Európában állomásozó amerikai csapatok létszáma visszaáll a 2022 előtti szintre – ezzel Trump gyakorlatilag visszafordítja Joe Biden korábbi döntését,
aki az orosz invázió kezdetén éppen a katonai jelenlét növelésével próbálta erősíteni a térség védelmét.
Gigantikus fegyverüzlet: Washington vészhelyzetre hivatkozva fegyverezi fel szövetségeseit
Az amerikai külügyminisztérium hivatalos bejelentése szerint Washington 8,6 milliárd dollár értékű fegyvereladást hagyott jóvá közel-keleti szövetségesei számára. Bár az ilyen horderejű ügyletek normál esetben szigorú kongresszusi ellenőrzés mellett zajlanak, Marco Rubio külügyminiszter vészhelyzetre hivatkozva megkerülte a felülvizsgálati folyamatot.
Kivégzések Iránban: két férfit ítéltek halálra kémkedés miatt
Iránban szombaton végrehajtották két férfi halálos ítéletét, akiket azzal vádoltak, hogy az izraeli hírszerzésnek dolgoztak.
Az elítéltek a gyanú szerint titkos katonai és állami információkat szivárogtattak ki, többek között a kiemelt fontosságú natanzi atomlétesítményről is adatokat gyűjtöttek.
A kivégzéseket akasztással hajtották végre, miután a helyi bíróság bűnösnek találta őket.
„Ha alszunk, harapnak”: patkányok és menyétek lepték el a gázai menekülttáborokat
Elszabadult a pokol a Gázai övezet menekülttáboriban.
Egyes beszámolók szerint patkányok és menyétek támadnak rá az alvó gyerekekre és betegekre a felhalmozott szeméthegyek és a nyitott szennyvízcsatornák mentén.
A közegészségügyi katasztrófa szélén álló területen a szülők éjszakánként virrasztanak, hogy megvédjék családtagjaikat a vérszomjas kártevőktől. A gázai háború lezárása mérföldkő volt, de a humanitárius helyzet rendezése még nagyobb kihívás.