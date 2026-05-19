Trump olyan hatalmas pofont kapott, hogy a fal adta neki a másikat

Grönland kormánya hétfőn közölte: előrelépés történt az Egyesült Államokkal folytatott, a sziget jövőjéről szóló tárgyalásokon, ugyanakkor egyértelművé tették, hogy Donald Trump érdeklődése ellenére Grönland nem eladó – írja a Reuters.
Jeff Landry amerikai különmegbízott – akit Trump tavaly nevezett ki az amerikai grönlandi befolyás erősítésére – vasárnap érkezett Nuukba. Hétfőn Jens-Frederik Nielsen miniszterelnökkel és Mute Egede külügyminiszterrel tárgyalt.
Úgy látjuk, történt előrelépés, és grönlandi részről azon dolgozunk, hogy mindenki számára elfogadható megoldás szülessen. A legfontosabb azonban az, hogy Grönland vagy a grönlandi emberek annektálása, átvétele vagy megvásárlása ne kerülhessen szóba
– mondta Nielsen a találkozó után.
Landry egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt. Vasárnap a helyi sajtónak annyit mondott: azért érkezett, hogy „meghallgasson másokat és jobban megismerje a helyzetet”.
Trump korábbi kijelentései – amelyek szerint az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie vagy ellenőrzése alá kellene vonnia a Dániához tartozó, széles önrendelkezéssel rendelkező Grönlandot – feszültséget okoztak Washington és Koppenhága között. Mindkét ország a NATO alapító tagja, az ügy pedig Európa-szerte is komoly visszhangot váltott ki.
Ők kezdeményezték a találkozót, mi pedig ismertettük a helyzetünket és az álláspontunkat. Vannak vörös vonalaink: Grönlandot nem adjuk el, és Grönland örökké a miénk marad
– mondta Egede.
A feszültség csökkentése érdekében Grönland, Dánia és az Egyesült Államok korábban megállapodott arról, hogy magas szintű diplomáciai tárgyalásokat folytatnak a vita rendezéséről. Az egyeztetések jelenleg is tartanak, eredményüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Az Egyesült Államok növelni szeretné katonai jelenlétét Grönlandon, és a szigetet Trump tervezett, nukleáris támadások elleni „Golden Dome” védelmi rendszerének részévé tenné.
Az Egyesült Államoknak jelenleg egy működő katonai támaszpontja van Grönlandon: az északnyugati Pituffik űrbázis. Ez jóval kevesebb az 1945-ös állapothoz képest, amikor még mintegy 17 amerikai létesítmény működött a szigeten, több ezer amerikai katonával és alkalmazottal.