Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vlagyimir Putyin repülőgépe elhagyta Oroszországot

Időjárás

Olyan meleg jöhet, hogy menekülnek majd az emberek az árnyékba

Grönland

Trump olyan hatalmas pofont kapott, hogy a fal adta neki a másikat

19 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Grönland vezetése egyértelmű üzenetet küldött Washingtonnak: a sziget nem eladó, és szó sem lehet amerikai fennhatóságról. Donald Trump régóta hangoztatott tervei ismét feszültséget okoztak az Egyesült Államok, Grönland és Dánia között, miközben a háttérben továbbra is zajlanak a jövőről szóló diplomáciai tárgyalások.
Link másolása
Vágólapra másolva!
GrönlandTrumpDániaEgyesült Államok

Grönland kormánya hétfőn közölte: előrelépés történt az Egyesült Államokkal folytatott, a sziget jövőjéről szóló tárgyalásokon, ugyanakkor egyértelművé tették, hogy Donald Trump érdeklődése ellenére Grönland nem eladó – írja a Reuters.

Jeff Landry, Trump különmegbízottja (Fotó: AFP)
Jeff Landry, Trump különmegbízottja (Fotó: AFP)

Jeff Landry amerikai különmegbízott – akit Trump tavaly nevezett ki az amerikai grönlandi befolyás erősítésére – vasárnap érkezett Nuukba. Hétfőn Jens-Frederik Nielsen miniszterelnökkel és Mute Egede külügyminiszterrel tárgyalt.

Úgy látjuk, történt előrelépés, és grönlandi részről azon dolgozunk, hogy mindenki számára elfogadható megoldás szülessen. A legfontosabb azonban az, hogy Grönland vagy a grönlandi emberek annektálása, átvétele vagy megvásárlása ne kerülhessen szóba

 – mondta Nielsen a találkozó után.

Landry egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt. Vasárnap a helyi sajtónak annyit mondott: azért érkezett, hogy „meghallgasson másokat és jobban megismerje a helyzetet”.

Trump korábbi kijelentései – amelyek szerint az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie vagy ellenőrzése alá kellene vonnia a Dániához tartozó, széles önrendelkezéssel rendelkező Grönlandot – feszültséget okoztak Washington és Koppenhága között. Mindkét ország a NATO alapító tagja, az ügy pedig Európa-szerte is komoly visszhangot váltott ki.

Ők kezdeményezték a találkozót, mi pedig ismertettük a helyzetünket és az álláspontunkat. Vannak vörös vonalaink: Grönlandot nem adjuk el, és Grönland örökké a miénk marad

 – mondta Egede.

A feszültség csökkentése érdekében Grönland, Dánia és az Egyesült Államok korábban megállapodott arról, hogy magas szintű diplomáciai tárgyalásokat folytatnak a vita rendezéséről. Az egyeztetések jelenleg is tartanak, eredményüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az Egyesült Államok növelni szeretné katonai jelenlétét Grönlandon, és a szigetet Trump tervezett, nukleáris támadások elleni „Golden Dome” védelmi rendszerének részévé tenné.

Az Egyesült Államoknak jelenleg egy működő katonai támaszpontja van Grönlandon: az északnyugati Pituffik űrbázis. Ez jóval kevesebb az 1945-ös állapothoz képest, amikor még mintegy 17 amerikai létesítmény működött a szigeten, több ezer amerikai katonával és alkalmazottal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!