Hszi–Trump-találkozó: Irán, Tajvan és a vámok kerülhetnek a középpontba

Donald Trump amerikai elnök kínai látogatása során Hszi Csin-ping kínai államfővel több kényes nemzetközi kérdésről is egyeztethetnek, köztük Irán helyzetéről, Tajvanról és a kétoldalú kereskedelmi vitákról.
Az amerikai elnök a közelmúltban optimistán nyilatkozott a találkozóról, kijelentve: 

Donald Trump amerikai elnök beszél a sajtóhoz, miután elhagyja a Fehér Házat 2026. május 12-én Washingtonban (Fotó: Getty Images/AFP Kevin Dietsch)

Kína csodálatos lesz, Hszi elnökkel a megbeszélés nagyszerű lesz.

A látogatás várhatóan látványos diplomáciai körítést kap Pekingben, a kínai vezetés hagyományosan nagy hangsúlyt fektet az ilyen magas szintű találkozók protokolljára, írja a Tagesschau.

A washingtoni politikai életben ugyanakkor mindkét nagy párt figyelemmel kíséri az eseményeket: míg egyesek eredményes tárgyalásokat remélnek, mások attól tartanak, hogy Trump túlzott engedményeket tehet Kínának. 

Az amerikai elnök belpolitikai nyomás alatt áll, ezért konkrét eredményeket szeretne felmutatni, például amerikai Boeing repülőgépek és mezőgazdasági termékek kínai vásárlásának növelését.

Trump személyes kapcsolata és a diplomáciai tét

Trump többször is barátjaként hivatkozott Hszi Csin-pingre, és hangsúlyozta, hogy hosszú ideje jó személyes kapcsolatot ápol a kínai vezetővel. Elemzők szerint az amerikai elnök nagyban támaszkodik erre a személyes viszonyra, hogy kézzelfogható gazdasági és politikai eredményeket érjen el.

Egy washingtoni biztonságpolitikai elemzőintézet szakértője szerint a csúcstalálkozón mindkét fél arra törekedhet, hogy saját országának előnyöket biztosítson a két nagyhatalom közötti bonyolult viszonyrendszerben.

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök üdvözlik egymást, 2025. október 30-án (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Irán lehet a legfontosabb kérdés

A szakértők szerint a találkozó egyik legfontosabb témája Irán lehet. Az Egyesült Államok azt várhatja el Kínától, hogy befolyását felhasználva gyakoroljon nyomást Teheránra egy Washington számára kedvező megállapodás érdekében.

„Donald Trump vélhetően nemcsak azért indította el az iráni háborút, illetve a venezuelai háborút, hogy egy diktatúrával leszámoljon, hanem azért is, hogy Kínával szemben jobb pozíciókat érjen el, hiszen Venezuela és Irán is Kínának egy komoly olajexportőre volt és egy komoly kereskedelmi partnere”, fogalmazott a Magyar Nemzetnek korábban Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.

Kína kulcsszereplő az iráni olajpiacban, így számára is jelentős gazdasági és stratégiai tétje van a közel-keleti helyzet alakulásának, de nagyon úgy tűnik, hogy geopolitikai kérdésekben Trump meggyengülten megy Pekingbe, mondta a szakértő. Egyes elemzések szerint Peking eddig is közvetett szerepet játszott a térség diplomáciai folyamataiban, miközben saját érdekeit is igyekszik védeni az energiapiaci ármozgások és a geopolitikai feszültségek közepette.

Tajvan és a kereskedelmi feszültségek

A találkozón Tajvan kérdése is napirendre kerülhet. Kína saját területének tekinti a szigetet, míg az Egyesült Államok hosszú ideje stratégiai partnerként támogatja Tajpejt, ugyanakkor hivatalosan nem ismeri el a függetlenségét.

A kereskedelmi kapcsolatok rendezése szintén kulcstéma: szó lehet a vámháború enyhítéséről és a korábbi megállapodások meghosszabbításáról is.

Demkó Attila ennek kapcsán úgy fogalmazott: „Úgy tűnik, hogy az a gondolat, hogy az Egyesült Államok Kínára tudja kényszeríteni az elképzeléseit, az nem valósul meg.”

Óvatos várakozások a csúcstalálkozó előtt

Elemzők szerint ugyanakkor nem várhatók látványos áttörések a találkozótól. Sokkal valószínűbb, hogy a két nagyhatalom a kapcsolatok stabilizálására és a feszültségek kezelésére törekszik. Egyes szakértők szerint már az is eredménynek számítana, ha Washington és Peking megállapodna a párbeszéd fenntartásában és a kereskedelmi „tűzszünet” meghosszabbításában.

 

