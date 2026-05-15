Trump: Irán megsemmisülhet, ha nem köt megállapodást az Egyesült Államokkal

Trump a Fox Newsnak adott interjúban kijelentette: Iránnak két választása van: megállapodást köt az Egyesült Államokkal, vagy „megsemmisül”.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Evan Vucci)

Megállapodhatnak velünk, vagy meg lesznek semmisítve. Nem akarom ezt tenni

– fogalmazott Trump.

🚨 JUST IN: President Trump announces Iran must "make a deal, or GET ANNIHILATED"



"I don't wanna do that — but we have the greatest military."



47 means it! 🔥 pic.twitter.com/CLjYFksnEY — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 15, 2026

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok képes lehet megszerezni az iráni dúsított uránt. Szerinte az anyagokat akár föld alatti létesítményekben is tárolhatják, Washington azonban mindenképpen szeretné ellenőrzése alá vonni azokat, írja a RIA Novosztyi.

Did Iran’s enriched uranium stockpile survive the US-Israeli strikes?

➡️ https://t.co/P7CiYg5XLd pic.twitter.com/ILKKWvZurx — FRANCE 24 (@FRANCE24) June 27, 2025

Trump újabb bombázások lehetőségét sem zárta ki

Állítása szerint az iráni nukleáris objektumok elleni újabb bombázások lehetetlenné tennék Teherán számára a hozzáférést a dúsított uránhoz. Az amerikai elnök pénteken közösségi oldalán is utalt az iráni konfliktusra. Bejegyzésében mindössze annyit írt: „folytatás következik”, további részleteket azonban nem közölt.

Trump korábban azt hangsúlyozta, hogy továbbra is érvényben van a tűzszünet Iránnal, és a tárgyalások jól haladnak. A nemzetközi sajtó ugyanakkor arról számolt be, hogy időről időre továbbra is történnek összecsapások az Hormuzi-szoros térségében.

Az amerikai hadsereg Központi Parancsnoksága szerint az Egyesült Államok olyan csoportokat támadott, amelyek korábban amerikai katonák ellen hajtottak végre akciókat.



