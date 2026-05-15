Trump: Irán megsemmisülhet, ha nem köt megállapodást az Egyesült Államokkal

Az amerikai elnök súlyos következményekkel fenyegette meg Iránt arra az esetre, ha Teherán nem hajlandó megállapodást kötni Washingtonnal.
Trump a Fox Newsnak adott interjúban kijelentette: Iránnak két választása van: megállapodást köt az Egyesült Államokkal, vagy „megsemmisül”.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Evan Vucci)

Megállapodhatnak velünk, vagy meg lesznek semmisítve. Nem akarom ezt tenni

– fogalmazott Trump.

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok képes lehet megszerezni az iráni dúsított uránt. Szerinte az anyagokat akár föld alatti létesítményekben is tárolhatják, Washington azonban mindenképpen szeretné ellenőrzése alá vonni azokat, írja a RIA Novosztyi.

Trump újabb bombázások lehetőségét sem zárta ki 

Állítása szerint az iráni nukleáris objektumok elleni újabb bombázások lehetetlenné tennék Teherán számára a hozzáférést a dúsított uránhoz. Az amerikai elnök pénteken közösségi oldalán is utalt az iráni konfliktusra. Bejegyzésében mindössze annyit írt: „folytatás következik”, további részleteket azonban nem közölt.

Trump korábban azt hangsúlyozta, hogy továbbra is érvényben van a tűzszünet Iránnal, és a tárgyalások jól haladnak. A nemzetközi sajtó ugyanakkor arról számolt be, hogy időről időre továbbra is történnek összecsapások az Hormuzi-szoros térségében.

Az amerikai hadsereg Központi Parancsnoksága szerint az Egyesült Államok olyan csoportokat támadott, amelyek korábban amerikai katonák ellen hajtottak végre akciókat.


 

 

