Trump ultimátumot küldött: „szétbombázzuk őket”

Újra a robbanás szélére sodródhat a Közel-Kelet. Az amerikai hadsereg csapásokat hajtott végre Irán ellen a Hormuzi-szoros térségében, miközben Donald Trump kemény üzenetet küldött Teheránnak és Ománnak is. A világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán drónok, hadihajók és figyelmeztető lövések borzolják a kedélyeket, az olajárak pedig azonnal emelkedésnek indultak – számolt be cikkében a Reuters.

Újra egymásnak feszült Irán és az Egyesült Államok: Trump kérlelhetetlen

Az amerikai hadsereg újabb csapásokat hajtott végre egy iráni drónművelet ellen, amely veszélyt jelentett az amerikai erőkre és a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajókra

– közölte egy amerikai tisztviselő.

Minderre néhány órával azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította azt az iráni jelentést, amely szerint megállapodás született volna a stratégiai jelentőségű vízi útvonal forgalmának helyreállításáról.

Az amerikai hadsereg négy iráni támadó drónt lőtt le, továbbá csapást mért egy földi irányítóállomásra a Bandar-Abbász kikötővárosban. A létesítmény éppen egy ötödik drón indítására készült.

Az amerikai hadsereg négy iráni támadó drónt lőtt le, továbbá csapást mért egy földi irányítóállomásra a Bandar-Abbász kikötővárosban. A létesítmény éppen egy ötödik drón indítására készült.



The defensive strikes are "intended to MAINTAIN the ceasefire." 🇺🇸



Iran reported explosions in Bandar Abbas.



The… pic.twitter.com/DXAPqLBmwg — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 28, 2026

A tisztviselő szerint „ezek az intézkedések arányosak, kizárólag védelmi jellegűek voltak, és a tűzszünet fenntartását szolgálták”.

Továbbra is feszült a helyzet

Az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészete tüzet nyitott egy amerikai olajszállító tartályhajó irányába, amely megpróbált áthaladni a szoroson, ezért a hajó visszafordult.

A forrás szerint ezt követően az amerikai hadsereg nyílt területet vett célba Bandar-Abbász környékén, áldozatok és károk azonban nem keletkeztek – erről egy katonai forrásra vitakozva számolt be az iráni Tasnim hírügynökség.

Később olyan hírek láttak napvilágot, hogy egy katonai tisztviselő szerint négy hajó próbált meg áthaladni a szoroson csütörtök hajnalban, ám figyelmeztető lövésekkel visszafordították őket.

Az amerikai hadsereg hétfőn Irán déli részén is végrehajtott csapásokat, amelyeket védelmi intézkedésnek nevezett, Teherán azonban a tűzszünet „súlyos megsértésének” nevezte az akciót. Az események árnyékában az olajárak – miután szerdán több mint öt százalékot estek – ismét emelkedésnek indultak.