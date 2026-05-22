Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Trump bejelentésétől rettegett a világ: amerikai csapatokat küld Lengyelországba

Donald Trump közölte, hogy további ötezer amerikai katonát vezényelnek Lengyelországba. A döntés különösen annak fényében keltett feltűnést, hogy néhány nappal korábban még az amerikai csapatok európai jelenlétének csökkentéséről szóltak a hírek.
Trump bejelentésére a svédországi Helsingborgban rendezett NATO-külügyminiszteri találkozó előtt került sor, ahol az egyik legfontosabb téma az Egyesült Államok európai szerepvállalásának jövője és a szövetségen belüli teherviselés újraszabályozása, írja a The Guardian.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke 
(Fotó: Getty Images/AFP/Roberto Schmidt)

Trump saját közösségi oldalán közölte, hogy jó kapcsolata miatt a nemrég megválasztott lengyel elnökkel, Karol Nawrockival, újabb amerikai katonákat küld Lengyelországba. Az amerikai elnök ugyanakkor nem részletezte, hogy az egységek állandó jelleggel vagy rotációs rendszerben érkeznek-e, és arról sem beszélt, összefügg-e a lépés azzal a korábbi tervvel, amely szerint ötezer amerikai katonát vonnának ki Németországból.

Jelenleg mintegy tízezer amerikai katona állomásozik Lengyelországban, amely a NATO keleti szárnyának egyik legfontosabb bástyája lett az orosz–ukrán háború kirobbanása óta. A döntés azért is okozott meglepetést, mert a Pentagon néhány nappal ezelőtt még leállította négyezer amerikai katona Lengyelországba történő átcsoportosítását. A lépés komoly aggodalmat váltott ki Varsóban, ahol attól tartanak, hogy az Egyesült Államok fokozatosan visszavonul Európából.

Mark Rutte, a NATO főtitkára a NATO külügyminiszteri találkozójának kezdetén a svédországi Helsingborgban
 (Fotó: TT NEWS AGENCY/AFP/Johan Nilsson)

Feszült a viszony a NATO és Washington között

A bejelentés néhány órával azelőtt érkezett, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter részt venne NATO találkozóján Svédországban. A NATO-tagállamok külügyminisztereinek svédországi találkozója előtt egyértelművé vált: Washington egyre erőteljesebben követeli, hogy Európa nagyobb részt vállaljon saját védelméből. A szövetség főtitkára, Mark Rutte szerint el kell mozdulni az Egyesült Államoktól való „egészségtelen függőség” irányából egy igazságosabb teherviselés felé, írta a Tagesschau.

A háttérben komoly katonai és politikai feszültségek húzódnak. Az amerikai adminisztráció ugyanis azt is bejelentette, hogy nem telepít Tomahawk típusú közepes hatótávolságú rakétákat Németországba. Ezekkel a fegyverekkel az európai országok ideiglenesen saját védelmi hiányosságaikat akarták pótolni.

Friedrich Merz német kancellár 
(Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

Trump kivonulásától tart Európa

Berlin nyilvánosan nem bírálta a döntést, noha német kormányzati körökben komoly csalódást okozott az amerikai álláspont. A német vezetés inkább azt hangsúlyozza, hogy Európa már most is jelentősen növelte katonai hozzájárulását a NATO-hoz.

A találkozón kiemelt téma marad az orosz fenyegetés és az ukrajnai háború is. Helsingborg különösen szimbolikus helyszín: az Öresund-szoroson nap mint nap orosz „árnyékflottához” tartozó hajók haladnak át.

A NATO vezetése eközben egy új korszak előkészítésén dolgozik. A szövetség a tavalyi pénzügyi bővítés után most egy átfogó reformot készít elő „NATO 3.0” néven, amelyről várhatóan a júliusi ankarai NATO-csúcstalálkozón születhetnek végleges döntések. 

 

