Trump szerint már közel a háború vége

Az amerikai elnök szerint a háború vége közel van, Ukrajna és Oroszország pedig a konfliktus lezárása felé halad. Donald Trump egyúttal leszögezte, hogy nem egyezett meg Vlagyimir Putyinnal a Donbasz kapcsán, ha pedig a helyzet úgy kívánja, akár még az év vége előtt Moszkvába látogathat – írja a Kyiv Post.

Trump szerint nincs megegyezés a Donbasz hovatartozásáról, azonban a háború vége már közel van

Az amerikai elnök a Pekingbe indulás előtt nyilatkozott az újságíróknak. Arra a kérdésre, hogy született-e megállapodás közte és Vlagyimir Putyin között arról, hogy a Donbasznak Oroszországhoz kell tartoznia, Trump határozott nemmel felelt. Ugyanakkor az elnök szerint már közel van a háború lezárása, amely egybevág Moszkva friss álláspontjával.

„Azt hiszem, hogy az ukrajnai háború vége nagyon közel van” – mondta Trump újságíróknak, hozzátéve, hogy szerinte Moszkva és Kijev a rendezés felé halad.

Trump ugyanakkor nem közölt részleteket arról, hogy milyen irányvonalak mentén zajlanak a tárgyalások, illetve arról sem beszélt, hogy milyen esetleges területi kérdések vannak még, amelyekről egyeztetettek a felek.

Donbasz státusza továbbra is az egyik fő akadálya a béketárgyalásoknak. Oroszország többször is követelte Ukrajna kivonulását Donyeck és Luhanszk megye egyes részeiről, míg Kijev elutasította a területi engedményeket, és azt állítja, hogy minden békemegállapodásnak tiszteletben kell tartania Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

Az amerikai elnök egyébként jelezte, hogy mindent megfog tenni a háború lezárása érdekében, ha pedig a helyzet úgy kívánja, Moszkvába utazik még az év vége előtt.

Nemrég egyébként maga az orosz elnök is arról beszélt, hogy a háború hamarosan véget érhet, azonban ennél több részletet nem osztott meg. Trump hamarosan megérkezik majd Pekingbe, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel is tárgyal majd. A megbeszélésen feltehetőleg előkerül majd az iráni háború és az ukrán háború kérdése is.