Trump pekingi útja után minden megváltozhat: Tajvan és az új világrend a tét

A két nagyhatalom vezetője a találkozó előtt „üdvözlő leveleket” váltott egymással, miközben a kínai állami média arról ír, hogy Peking a globális diplomácia központjává vált. Nem véletlenül: a hidegháború vége óta rendkívül ritka, hogy egy ország egyetlen héten belül fogadja az Egyesült Államok és Oroszország vezetőjét is, írja a The Guardian.

Vlagyimir Putyin orosz elnök videohívást folytat Hszi Csin-ping kínai elnökkel Moszkvában (Fotó: AFP/Vyacheslav Prokofyev)

Közben Európa látványosan kiszorult a világpolitika legfontosabb tárgyalóasztalaitól. Miközben Washington, Moszkva és Peking egymással egyeztet a globális erőviszonyokról, az ukrajnai háborúról, Tajvanról, az energiapolitikáról és a Közel-Keletről, Brüsszel legfeljebb kívülről figyelheti az eseményeket.

Egyre szorosabb az orosz–kínai tengely

Hszi Csin-ping a kínai állami médiában arról beszélt, hogy az orosz–kínai együttműködés „folyamatosan mélyül és szilárdul”, miközben idén ünneplik a két ország stratégiai partnerségének harmincadik évfordulóját.

A Nyugat számára különösen aggasztó Peking és Moszkva szoros kapcsolata azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Nyugati elemzők szerint Kína gazdasági és diplomáciai támogatása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Oroszország képes fenntartani a háborút.

A számok önmagukért beszélnek: Kína az ukrajnai háború kezdete óta több mint 367 milliárd dollár értékben vásárolt orosz fosszilis energiahordozókat. Az orosz olaj- és gázexportból származó bevételek létfontosságúak Moszkva számára.

Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök Kína fővárosában, 2026. május 15-én (Fotó: Xinhua/AFP Li Xiang)

Trump Pekingben: Tajvan és kereskedelem került fókuszba

Donald Trump múlt heti pekingi látogatásán elsősorban a kereskedelem, Tajvan és a közel-keleti helyzet került szóba. A kínai fél külön figyelmeztette Washingtont Tajvan ügyében, Hszi jelezte: súlyos konfliktus alakulhat ki, ha az Egyesült Államok nem kezeli megfelelően a kérdést.

Trump távozásakor azt mondta, még nem döntött arról, jóváhagyja-e az amerikai fegyvereladásokat Tajvannak. Egy ilyen döntés komoly diplomáciai győzelem lenne Peking számára.

Elemzők szerint Putyin mostani pekingi látogatásának egyik rejtett témája szintén Tajvan lehet. Kína ugyanis igyekszik hosszú távon biztosítani energiaellátását arra az esetre, ha a jövőben konfliktus törne ki a térségben.