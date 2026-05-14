Trump szerint az amerikai-kínai kapcsolatok jobbak lesznek, mint valaha, sorsdöntő találkozó kezdődött

Hszi elnök azt nyilatkozta, hogy az amerikai és kínai kereskedelmi csapatok tegnapi találkozójukon „általánosságban kiegyensúlyozott és pozitív eredményt értek el” – jelentette most a kínai állami média. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter tegnap Dél-Koreában találkozott a kínai alelnökkel, a mai, nagy várakozással várt elnöki találkozó előtt.

A tények ismételten bizonyították, hogy egy kereskedelmi háborúban nincsenek győztesek, és a kínai-amerikai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok lényege a kölcsönös előnyök és a mindenki számára előnyös együttműködés

– mondta Hszi a kínai állami média szerint. Kiemelte:

Mindkét félnek együtt kell működnie a nehezen megszerzett pozitív lendület fenntartása érdekében.

Nyitóbeszédében Trump azt mondta, „megtiszteltetés” számára, hogy ma találkozhat Hszi Csin-pinggel.

Jól kijöttünk egymással, amikor nehézségek adódtak, megoldottuk. Én is felhívtalak téged, te is engem

– mondta Trump. Hangsúlyozta:

Az emberek nem tudják, bármikor problémánk akadt, nagyon gyorsan megoldottuk.

„Mindenkinek ezt mondom, nagyszerű vezető vagy” – mondta Trump.

Az amerikai elnök azt is hangsúlyozta, hogy a „világ legjobb [üzleti vezetőit]” hozta magával erre az útra.

Csak a legfontosabb emberek vannak itt, hogy tiszteletüket tegyék előttetek

– mondta.

Trump hozzátetette, hogy egyesek ezt „valaha volt legnagyobb csúcstalálkozónak” nevezték, és hogy ő „nagyon” várja a megbeszéléseket.

„Megtiszteltetés veled lenni, megtiszteltetés a barátodnak lenni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy az amerikai-kínai kapcsolatok „jobbak lesznek, mint valaha”.

Hszi megnyitóbeszédében megjegyezte, hogy „az egész világ a találkozónkat figyeli. Jelenleg egy évszázada nem látott átalakulás gyorsul fel világszerte, a nemzetközi helyzet pedig zavaros és változékony”.

A világ új válaszúthoz érkezett. Képesek-e Kína és az Egyesült Államok legyőzni a Thuküdidész-csapdát, és új paradigmát teremteni a kapcsolatokban? Képesek vagyunk-e együtt megbirkózni a globális kihívásokkal, és nagyobb stabilitást biztosítani a világ számára? Képesek vagyunk-e a világunk, a két népünk és az emberiség jövője érdekében fényesebb jövőt építeni kétoldalú kapcsolataink számára? – mondta a kínai vezető. Hozzátette:

Ezek a történelem, a világ és az emberek számára létfontosságú kérdések. Korunk kérdései, amelyekre Önnek és nekem, mint a nagyobb országok vezetőinek, választ kell adnunk.

Hszi emellett gratulált Trumpnak és az Egyesült Államoknak a függetlenségük 250. évfordulójához.

Mindig is hittem, hogy az országainknak több közös érdeke van, mint különbsége. Az egyikben elért siker lehetőség a másik számára, és a stabil kétoldalú kapcsolat jót tesz a világnak

– folytatta. „Kína és az Egyesült Államok is nyerhet az együttműködésből, és veszíthet a konfrontációkból.”

Partnerekként, nem pedig riválisokként kell lennünk, segítenünk kell egymást a sikerben és a virágzásban, és meg kell találnunk a helyes utat, hogy a nagyobb országok jól kijöjjenek egymással az új korszakban

– szögezte le Hszi Csin-ping.