Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin tehetetlen, olyan történt az oroszokkal a fronton, amire 2024 óta nem volt példa

Ezt látnia kell!

Megfejtették a rákgyilkos növény titkát, milliók életét mentheti meg

Kínai Népköztársaság

Trump szerint az amerikai-kínai kapcsolatok jobbak lesznek, mint valaha, sorsdöntő találkozó kezdődött

20 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hszi Csin-ping kínai elnök a pekingi amerikai kollégájával kezdődő fontos tárgyalások előtt felszólította Kínát és az Egyesült Államokat, hogy legyenek „partnerek, ne riválisok”. Donald Trump elnök „nagyszerű vezetőnek” nevezte Hszi Csin-pinget, és azt mondta, hogy a szuperhatalmak közötti kapcsolat „jobb lesz, mint valaha”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kínai NépköztársaságTrumpkínai

Hszi elnök azt nyilatkozta, hogy az amerikai és kínai kereskedelmi csapatok tegnapi találkozójukon „általánosságban kiegyensúlyozott és pozitív eredményt értek el” – jelentette most a kínai állami média. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter tegnap Dél-Koreában találkozott a kínai alelnökkel, a mai, nagy várakozással várt elnöki találkozó előtt.

Hszi Csin-ping és Donald Trump (Fotó: AFP)
Hszi Csin-ping és Donald Trump (Fotó: AFP)

A tények ismételten bizonyították, hogy egy kereskedelmi háborúban nincsenek győztesek, és a kínai-amerikai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok lényege a kölcsönös előnyök és a mindenki számára előnyös együttműködés

 – mondta Hszi a kínai állami média szerint. Kiemelte: 

Mindkét félnek együtt kell működnie a nehezen megszerzett pozitív lendület fenntartása érdekében.

Nyitóbeszédében Trump azt mondta, „megtiszteltetés” számára, hogy ma találkozhat Hszi Csin-pinggel.

Jól kijöttünk egymással, amikor nehézségek adódtak, megoldottuk. Én is felhívtalak téged, te is engem

 – mondta Trump. Hangsúlyozta: 

Az emberek nem tudják, bármikor problémánk akadt, nagyon gyorsan megoldottuk.

„Mindenkinek ezt mondom, nagyszerű vezető vagy” – mondta Trump.

Az amerikai elnök azt is hangsúlyozta, hogy a „világ legjobb [üzleti vezetőit]” hozta magával erre az útra. 

Csak a legfontosabb emberek vannak itt, hogy tiszteletüket tegyék előttetek

 – mondta.

Trump hozzátetette, hogy egyesek ezt „valaha volt legnagyobb csúcstalálkozónak” nevezték, és hogy ő „nagyon” várja a megbeszéléseket.

„Megtiszteltetés veled lenni, megtiszteltetés a barátodnak lenni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy az amerikai-kínai kapcsolatok „jobbak lesznek, mint valaha”.

Hszi megnyitóbeszédében megjegyezte, hogy „az egész világ a találkozónkat figyeli. Jelenleg egy évszázada nem látott átalakulás gyorsul fel világszerte, a nemzetközi helyzet pedig zavaros és változékony”.

A világ új válaszúthoz érkezett. Képesek-e Kína és az Egyesült Államok legyőzni a Thuküdidész-csapdát, és új paradigmát teremteni a kapcsolatokban? Képesek vagyunk-e együtt megbirkózni a globális kihívásokkal, és nagyobb stabilitást biztosítani a világ számára? Képesek vagyunk-e a világunk, a két népünk és az emberiség jövője érdekében fényesebb jövőt építeni kétoldalú kapcsolataink számára? – mondta a kínai vezető. Hozzátette: 

Ezek a történelem, a világ és az emberek számára létfontosságú kérdések. Korunk kérdései, amelyekre Önnek és nekem, mint a nagyobb országok vezetőinek, választ kell adnunk.

Hszi emellett gratulált Trumpnak és az Egyesült Államoknak a függetlenségük 250. évfordulójához.

Mindig is hittem, hogy az országainknak több közös érdeke van, mint különbsége. Az egyikben elért siker lehetőség a másik számára, és a stabil kétoldalú kapcsolat jót tesz a világnak

 – folytatta. „Kína és az Egyesült Államok is nyerhet az együttműködésből, és veszíthet a konfrontációkból.”

Partnerekként, nem pedig riválisokként kell lennünk, segítenünk kell egymást a sikerben és a virágzásban, és meg kell találnunk a helyes utat, hogy a nagyobb országok jól kijöjjenek egymással az új korszakban

 – szögezte le Hszi Csin-ping.

Hszi azt mondta, hogy várja a Trumppal folytatott megbeszéléseket, és azt, hogy „együtt dolgozhassunk a kínai-amerikai kapcsolatok óriási hajójának irányának meghatározásán és irányításán, hogy 2026 történelmi év legyen, amely új fejezetet nyit”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!