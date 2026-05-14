Trump szerint az amerikai-kínai kapcsolatok jobbak lesznek, mint valaha, sorsdöntő találkozó kezdődött

Hszi elnök azt nyilatkozta, hogy az amerikai és kínai kereskedelmi csapatok tegnapi találkozójukon „általánosságban kiegyensúlyozott és pozitív eredményt értek el” – jelentette most a kínai állami média. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter tegnap Dél-Koreában találkozott a kínai alelnökkel, a mai, nagy várakozással várt elnöki találkozó előtt.
A tények ismételten bizonyították, hogy egy kereskedelmi háborúban nincsenek győztesek, és a kínai-amerikai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok lényege a kölcsönös előnyök és a mindenki számára előnyös együttműködés
– mondta Hszi a kínai állami média szerint. Kiemelte:
Mindkét félnek együtt kell működnie a nehezen megszerzett pozitív lendület fenntartása érdekében.
Nyitóbeszédében Trump azt mondta, „megtiszteltetés” számára, hogy ma találkozhat Hszi Csin-pinggel.
Jól kijöttünk egymással, amikor nehézségek adódtak, megoldottuk. Én is felhívtalak téged, te is engem
– mondta Trump. Hangsúlyozta:
Az emberek nem tudják, bármikor problémánk akadt, nagyon gyorsan megoldottuk.
„Mindenkinek ezt mondom, nagyszerű vezető vagy” – mondta Trump.
Az amerikai elnök azt is hangsúlyozta, hogy a „világ legjobb [üzleti vezetőit]” hozta magával erre az útra.
Csak a legfontosabb emberek vannak itt, hogy tiszteletüket tegyék előttetek
– mondta.
Trump hozzátetette, hogy egyesek ezt „valaha volt legnagyobb csúcstalálkozónak” nevezték, és hogy ő „nagyon” várja a megbeszéléseket.
„Megtiszteltetés veled lenni, megtiszteltetés a barátodnak lenni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy az amerikai-kínai kapcsolatok „jobbak lesznek, mint valaha”.
Hszi megnyitóbeszédében megjegyezte, hogy „az egész világ a találkozónkat figyeli. Jelenleg egy évszázada nem látott átalakulás gyorsul fel világszerte, a nemzetközi helyzet pedig zavaros és változékony”.
A világ új válaszúthoz érkezett. Képesek-e Kína és az Egyesült Államok legyőzni a Thuküdidész-csapdát, és új paradigmát teremteni a kapcsolatokban? Képesek vagyunk-e együtt megbirkózni a globális kihívásokkal, és nagyobb stabilitást biztosítani a világ számára? Képesek vagyunk-e a világunk, a két népünk és az emberiség jövője érdekében fényesebb jövőt építeni kétoldalú kapcsolataink számára? – mondta a kínai vezető. Hozzátette:
Ezek a történelem, a világ és az emberek számára létfontosságú kérdések. Korunk kérdései, amelyekre Önnek és nekem, mint a nagyobb országok vezetőinek, választ kell adnunk.
Hszi emellett gratulált Trumpnak és az Egyesült Államoknak a függetlenségük 250. évfordulójához.
Mindig is hittem, hogy az országainknak több közös érdeke van, mint különbsége. Az egyikben elért siker lehetőség a másik számára, és a stabil kétoldalú kapcsolat jót tesz a világnak
– folytatta. „Kína és az Egyesült Államok is nyerhet az együttműködésből, és veszíthet a konfrontációkból.”
Partnerekként, nem pedig riválisokként kell lennünk, segítenünk kell egymást a sikerben és a virágzásban, és meg kell találnunk a helyes utat, hogy a nagyobb országok jól kijöjjenek egymással az új korszakban
– szögezte le Hszi Csin-ping.
Hszi azt mondta, hogy várja a Trumppal folytatott megbeszéléseket, és azt, hogy „együtt dolgozhassunk a kínai-amerikai kapcsolatok óriási hajójának irányának meghatározásán és irányításán, hogy 2026 történelmi év legyen, amely új fejezetet nyit”.