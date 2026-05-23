Kemény döntést hozott Trump: ezreknek kell elhagyniuk az Egyesült Államokat

A Trump-kormányzat újabb jelentős szigorítást vezetett be az amerikai bevándorlási rendszerben. Az új szabályok értelmében azoknak a külföldieknek, akik ideiglenes vízummal tartózkodnak az Egyesült Államokban, és állandó tartózkodási engedélyt, vagyis zöldkártyát szeretnének szerezni, a kérelmezési eljárást a származási országukban kell lefolytatniuk. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb érintettnek el kell hagynia az Egyesült Államokat, és hazájában kell benyújtania kérelmét az amerikai konzuli szolgálatoknál. Kivételt csak rendkívüli esetek jelenthetnek – írja a Le Monde.

Donald Trump (Fotó: AFP)

Az amerikai Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal (USCIS) szerint az ideiglenes vízumok – például a diák-, munkavállalói vagy turisztikai vízumok – meghatározott célra és időtartamra szólnak, ezért az ilyen jogcímen az országban tartózkodók nem tekinthetik jelenlétüket a zöldkártya megszerzéséhez vezető út első lépésének. A hivatal álláspontja szerint a vízum lejárta után az érintetteknek távozniuk kell az országból.

A változás jelentős fordulatot jelent, mivel eddig számos olyan vízummal rendelkező személy kérhette státuszának módosítását, aki már az Egyesült Államokban tartózkodott. Számukra lehetőség nyílt arra, hogy az ország elhagyása nélkül váljanak állandó lakosokká.

Az intézkedés komoly kritikákat váltott ki az ellenzék részéről. Chuy Garcia demokrata képviselő szerint az új szabályozás több ezer legális bevándorlót, köztük amerikai állampolgárok házastársait is arra kényszerítheti, hogy hetekre vagy akár hónapokra elszakadjanak családjuktól, munkahelyüktől és otthonuktól. A politikus az intézkedést „abszurdnak és kegyetlennek” nevezte.

L'administration Trump impose désormais aux étrangers voulant une carte verte de retourner dans leur pays d'origine pour en faire la demande, sauf cas exceptionnelhttps://t.co/tPHmBPOju0 — BFM (@BFMTV) May 23, 2026

A Trump-kormányzat ugyanakkor azzal érvel, hogy a változtatás megkönnyíti a bevándorlási szabályok betartását, és csökkenti annak kockázatát, hogy azok, akiknek elutasítják állandó tartózkodási kérelmét, jogellenesen az országban maradjanak.

A The Washington Post szerint az Egyesült Államok évente több mint egymillió zöldkártyát ad ki, és a kérelmezők több mint fele már az ország területén tartózkodik a kérelem benyújtásakor. Az új intézkedés összhangban áll Donald Trump bevándorláspolitikájával, amely a Fehér Házba való visszatérése óta több legális bevándorlási lehetőség szigorítását vagy korlátozását eredményezte, köztük a menekültek befogadására szolgáló programok jelentős visszafogását is.