Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eltévedt a Kapitány? Furcsa mondatok hagyták el a miniszter száját a MOL-robbanás után

Sport

A Fraditól távozó válogatott csatárt már be is jelentette új klubja

bevándorlás

Kemény döntést hozott Trump: ezreknek kell elhagyniuk az Egyesült Államokat

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alapjaiban változtatja meg a zöldkártya megszerzésének szabályait Donald Trump. Az új előírás szerint azoknak a külföldieknek, akik ideiglenes vízummal tartózkodnak az Egyesült Államokban és állandó tartózkodási engedélyt szeretnének szerezni, a legtöbb esetben vissza kell térniük hazájukba a kérelmezési eljárás lefolytatásához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bevándorlásTrumpEgyesült Államokzöldkártya

A Trump-kormányzat újabb jelentős szigorítást vezetett be az amerikai bevándorlási rendszerben. Az új szabályok értelmében azoknak a külföldieknek, akik ideiglenes vízummal tartózkodnak az Egyesült Államokban, és állandó tartózkodási engedélyt, vagyis zöldkártyát szeretnének szerezni, a kérelmezési eljárást a származási országukban kell lefolytatniuk. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb érintettnek el kell hagynia az Egyesült Államokat, és hazájában kell benyújtania kérelmét az amerikai konzuli szolgálatoknál. Kivételt csak rendkívüli esetek jelenthetnek – írja a Le Monde.

Donald Trump (Fotó: AFP)
Donald Trump (Fotó: AFP)

Az amerikai Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal (USCIS) szerint az ideiglenes vízumok – például a diák-, munkavállalói vagy turisztikai vízumok – meghatározott célra és időtartamra szólnak, ezért az ilyen jogcímen az országban tartózkodók nem tekinthetik jelenlétüket a zöldkártya megszerzéséhez vezető út első lépésének. A hivatal álláspontja szerint a vízum lejárta után az érintetteknek távozniuk kell az országból.

A változás jelentős fordulatot jelent, mivel eddig számos olyan vízummal rendelkező személy kérhette státuszának módosítását, aki már az Egyesült Államokban tartózkodott. Számukra lehetőség nyílt arra, hogy az ország elhagyása nélkül váljanak állandó lakosokká.

Az intézkedés komoly kritikákat váltott ki az ellenzék részéről. Chuy Garcia demokrata képviselő szerint az új szabályozás több ezer legális bevándorlót, köztük amerikai állampolgárok házastársait is arra kényszerítheti, hogy hetekre vagy akár hónapokra elszakadjanak családjuktól, munkahelyüktől és otthonuktól. A politikus az intézkedést „abszurdnak és kegyetlennek” nevezte.

A Trump-kormányzat ugyanakkor azzal érvel, hogy a változtatás megkönnyíti a bevándorlási szabályok betartását, és csökkenti annak kockázatát, hogy azok, akiknek elutasítják állandó tartózkodási kérelmét, jogellenesen az országban maradjanak.

A The Washington Post szerint az Egyesült Államok évente több mint egymillió zöldkártyát ad ki, és a kérelmezők több mint fele már az ország területén tartózkodik a kérelem benyújtásakor. Az új intézkedés összhangban áll Donald Trump bevándorláspolitikájával, amely a Fehér Házba való visszatérése óta több legális bevándorlási lehetőség szigorítását vagy korlátozását eredményezte, köztük a menekültek befogadására szolgáló programok jelentős visszafogását is.

Újabb háborús fordulat jöhet, Trump még a fia esküvőjét is kihagyja
Megbukott Trump egyik legfontosabb szövetségese – ezért kell távoznia
Grönland ritkaföldfém-készletei: titokzatos kincs van a szigeten

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!