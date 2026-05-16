Hatalmas leégés lett Trump kínai látogatása? Nagyon veszélyes a helyzet

Donald Trump többnapos állami látogatáson vett részt Pekingben, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott tárgyalásokat. Az amerikai elnököt ünnepélyes fogadtatás várta: díszsortűz, vörös szőnyeg és zászlókat lengető gyerekek köszöntötték a kínai fővárosban. A BBC arról számolt be, hogy Trump és Hszi a pekingi Nép Nagy Csarnokában tárgyalt, majd közösen látogatták meg a híres Mennyei Béke Templomát is. Az amerikai elnök a látogatás végén úgy fogalmazott: „Nagyon jó pár nap van mögöttünk”, és méltatta a kínai vezetőt, valamint delegációját, akikkel szerinte baráti kapcsolat alakult ki. Azt is bejelentette, hogy Hszi szeptemberben az Egyesült Államokba látogat.
A kínai elnök történelmi jelentőségűnek nevezte a találkozót, és hangsúlyozta:
a világ gyorsan és kiszámíthatatlanul változik, ezért Kínának és az Egyesült Államoknak együtt kell működnie a nemzetközi stabilitás megőrzése érdekében.
Hszi szerint a két országnak új alapokra kell helyeznie kapcsolatát, amelyet „konstruktív stratégiai stabilitásnak” nevezett. Ennek lényege az együttműködés erősítése, a rivalizálás kordában tartása és a nézeteltérések kezelhető szinten tartása.
Trump azt mondta, a tárgyalások során több korábban megoldhatatlannak tűnő kérdésben is sikerült előrelépniük. Szerinte kapcsolata Hszi Csin-pinggel erős, és együtt „nagyszerű dolgokat” értek el.
A megbeszélések egyik legfontosabb témája az iráni háború volt. Trump szerint Washington és Peking sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel: mindkét ország azt szeretné, hogy a konfliktus mielőbb véget érjen, és egyik fél sem akarja, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy a tengeri kereskedelmi útvonalak biztonságát és nyitottságát mindkét fél kulcsfontosságúnak tartja.
A háttérben ugyanakkor komoly geopolitikai alkuk körvonalazódnak. James Kynge, a Chatham House vezető kutatója szerint Kína pontosan érzékeli az Egyesült Államok belpolitikai nehézségeit és Trump gyengülő népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. A szakértő úgy véli, Peking ezt a helyzetet igyekszik kihasználni, elsősorban Tajvan ügyében – írja a Sky News.
Hszi Csin-ping a tárgyalásokon Tajvant nevezte a kétoldalú kapcsolatok legérzékenyebb pontjának, és figyelmeztetett: a kérdés rossz kezelése akár konfliktushoz is vezethet.
Kína továbbra is saját területének tekinti a szigetet, és nem zárja ki a katonai fellépést sem. Elemzők szerint Peking azt szeretné elérni, hogy Washington mérsékelje Tajvan támogatását és csökkentse a fegyverszállításokat. Jelenleg egy 14 milliárd dolláros amerikai fegyvercsomag jóváhagyása van folyamatban. A két vezető emellett a Közel-Kelet helyzetéről, az ukrajnai háborúról és az észak-koreai kérdésről is egyeztetett, valamint támogatásukról biztosították az idei APEC- és G20-csúcstalálkozókat.
Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, hogy a találkozó legfontosabb üzenete nem a konkrét alku, hanem az, hogy „a két ország egyáltalán kommunikál egymással”, miközben az amerikai–kínai versengés hosszú távon a világrend egészét alakíthatja át.
A kétoldalú stabilitás felé fontos lépést tettek a felek, de az amerikaiak által közzétett pár konkrétumon kívül sok mindent nem tudni
– mondta a szakértő.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön bejelentette, hogy egyetértés volt az amerikai és a kínai elnök között a Hormuzi-szoros szabad átjárhatóságának szükségességét és Irán atomfegyverprogramját illetően. Megjegyezte, hogy az Egyesült Államok nincs időnyomás alatt, és kijelentette, hogy az iráni fél téved, ha azt gondolja, hogy amerikai belpolitikai tényezőket kihasználva rossz megállapodásra késztethetik az amerikai elnököt.
A külügyminiszter belpolitikai tényezőként a közelgő amerikai félidős kongresszusi választásokra utalt, ugyanis a magas üzemanyagárak hatással vannak a republikánus adminisztráció megítélésére, ami befolyásolhatja a republikánus jelöltek szereplését novemberben.
Donald Trump: nincs szükség szívességre Kínától
Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta, nincs szükség szívességre Kínától a Hormuzi-szoros újranyitásának érdekében – az amerikai elnök erről pénteken újságírók előtt beszélt, miután elutazott Pekingből. Véleménye szerint Hszi Csin-ping kínai államfő nyomást gyakorol majd Teheránra ebben a kérdésben, mert érdeke fűződik a szabad hajózás helyreállításához. Kínai látogatásának konkrét eredményei között említette a 200 Boeing repülőgépre vonatkozó kínai megrendelést, ami további több százzal bővíthető. Arról is beszámolt, hogy Kína mintegy 400-450 hajtóművet is megvásárol a General Electrictől és több milliárd dollár értékben importál szójababot.
A kínai külügyminiszter is megszólalt
Kína és az Egyesült Államok egyaránt az ukrajnai háború mielőbbi lezárását kívánja, és mindkét fél erőfeszítéseket tett a béketárgyalások előmozdítása érdekében – közölte pénteken Pekingben Vang Ji kínai külügyminiszter a kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit ismertetve. Hozzátette: az összetett problémákra nincsenek egyszerű megoldások, és a béketárgyalások sem hozhatnak azonnali eredményt.
A külügyminiszter kiemelte, hogy Peking és Washington kész folytatni a párbeszédet, és konstruktív szerepet vállalni a válság politikai rendezésében.
Vang Ji felhívta a figyelmet arra, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök a Tajvan-kérdést a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügyének nevezte, és figyelmeztetett: annak helytelen kezelése akár konfliktushoz is vezethet a két ország között. A kínai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Tajvan Kína része, a Tajvan-kérdés rendezése és a nemzeti egység megvalósítása pedig kizárólag Kína belügye, amelybe külső erők nem avatkozhatnak be.
Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról is megállapodott, emellett döntöttek a korábbi egyeztetéseken elértek végrehajtásának folytatásáról, az agrártermékek piacra jutásával kapcsolatos kérdések rendezéséről, valamint a kétoldalú kereskedelem bővítéséről a kölcsönös vámcsökkentés keretében.