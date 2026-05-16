Hatalmas leégés lett Trump kínai látogatása? Nagyon veszélyes a helyzet

Donald Trump többnapos állami látogatáson vett részt Pekingben, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott tárgyalásokat. Az amerikai elnököt ünnepélyes fogadtatás várta: díszsortűz, vörös szőnyeg és zászlókat lengető gyerekek köszöntötték a kínai fővárosban. A BBC arról számolt be, hogy Trump és Hszi a pekingi Nép Nagy Csarnokában tárgyalt, majd közösen látogatták meg a híres Mennyei Béke Templomát is. Az amerikai elnök a látogatás végén úgy fogalmazott: „Nagyon jó pár nap van mögöttünk”, és méltatta a kínai vezetőt, valamint delegációját, akikkel szerinte baráti kapcsolat alakult ki. Azt is bejelentette, hogy Hszi szeptemberben az Egyesült Államokba látogat.

Kína tisztában van vele, hogy nyomást tud gyakorolni Trumpra – és élni is akar ezzel

A kínai elnök történelmi jelentőségűnek nevezte a találkozót, és hangsúlyozta:

a világ gyorsan és kiszámíthatatlanul változik, ezért Kínának és az Egyesült Államoknak együtt kell működnie a nemzetközi stabilitás megőrzése érdekében.

Hszi szerint a két országnak új alapokra kell helyeznie kapcsolatát, amelyet „konstruktív stratégiai stabilitásnak” nevezett. Ennek lényege az együttműködés erősítése, a rivalizálás kordában tartása és a nézeteltérések kezelhető szinten tartása.

Trump azt mondta, a tárgyalások során több korábban megoldhatatlannak tűnő kérdésben is sikerült előrelépniük. Szerinte kapcsolata Hszi Csin-pinggel erős, és együtt „nagyszerű dolgokat” értek el.

A megbeszélések egyik legfontosabb témája az iráni háború volt. Trump szerint Washington és Peking sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel: mindkét ország azt szeretné, hogy a konfliktus mielőbb véget érjen, és egyik fél sem akarja, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy a tengeri kereskedelmi útvonalak biztonságát és nyitottságát mindkét fél kulcsfontosságúnak tartja.

A háttérben ugyanakkor komoly geopolitikai alkuk körvonalazódnak. James Kynge, a Chatham House vezető kutatója szerint Kína pontosan érzékeli az Egyesült Államok belpolitikai nehézségeit és Trump gyengülő népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. A szakértő úgy véli, Peking ezt a helyzetet igyekszik kihasználni, elsősorban Tajvan ügyében – írja a Sky News.

Hszi Csin-ping a tárgyalásokon Tajvant nevezte a kétoldalú kapcsolatok legérzékenyebb pontjának, és figyelmeztetett: a kérdés rossz kezelése akár konfliktushoz is vezethet.

Kína továbbra is saját területének tekinti a szigetet, és nem zárja ki a katonai fellépést sem. Elemzők szerint Peking azt szeretné elérni, hogy Washington mérsékelje Tajvan támogatását és csökkentse a fegyverszállításokat. Jelenleg egy 14 milliárd dolláros amerikai fegyvercsomag jóváhagyása van folyamatban. A két vezető emellett a Közel-Kelet helyzetéről, az ukrajnai háborúról és az észak-koreai kérdésről is egyeztetett, valamint támogatásukról biztosították az idei APEC- és G20-csúcstalálkozókat.