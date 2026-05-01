Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen!

Tuapsze

Ukrán drónok újabb csapást mértek az oroszországi Tuapsze kikötőjére

17 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb dróncsapás – a héten már a negyedik – érte az oroszországi Tuapsze fekete-tengeri kikötőt, a támadás tüzet okozott, de senki nem sérült meg – közölték helyi tisztviselők péntek kora reggel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán fegyveres erők május 1-jén újabb dróntámadást hajtottak végre az oroszországi Tuapsze olajterminálja ellen. A csapás következtében legalább két tárolótartály kigyulladt, az üzem és a város egy része áram nélkül maradt, teljes áramszünet és internetszolgáltatás-kiesés alakult ki. 

Füst száll az épületek felett a Tuapsze városában található Tuapsze olajfinomító elleni dróntámadást követően (Fotó: AFP)

A krasznodari régió főparancsnoksága a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy 128 tűzoltót és 41 járművet vetettek be a tűz oltására, írja az MTI.

A térségben kedd óta rendkívüli állapot van érvényben, miután egy támadás hatalmas tüzet okozott a helyi olajfinomítóban, amelynek nyomán leállt annak termelése, és olaj került a part menti vizekbe. A lángokat csütörtök reggelre eloltották.

A hatóságok közlése szerint csütörtökön mentőalakulatokat vezényeltek a part öt újabb, olajjal szennyezett szakaszának megtisztítására. Összességében 12 600 köbméter szennyezett anyagot takarítottak el Tuapszében – közölték.

Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) a támadás után azt tanácsolta a lakosoknak, hogy a levegőben megemelkedett benzolszint miatt korlátozzák a szabadban töltött időt, és tartsák zárva az ablakokat. Csütörtökön a helyi egészségügyi hatóság felhívta a lakosság figyelmét, hogy kizárólag palackozott vizet használjanak, kerüljék a csapvíz és a természetes forrásokból származó víz fogyasztását. A májusi ünnepi rendezvényeket lemondták.

Tuapsze: ez már a negyedik támadás két héten belül

A korábbi csapások súlyos károkat okoztak: több tucat tartály megsemmisült vagy megsérült, az olajfinomító – amely a Rosznyefty tulajdonában van – április közepe óta nem működik, írta az Odessa Journal.

Illusztráció Ukrán drónok okoztak ismét robbanást a tuapszei orosz olajfinomítóban (Fotó: AFP)

A támadások következtében jelentős környezeti károk is keletkeztek: mérgező anyagok kerültek a levegőbe, olajszennyezés jutott a folyókba és a Fekete-tengerbe, a szennyezés pedig több tíz kilométer hosszan terjedt a partvidéken.

Vlagyimir Putyin is reagált az esetre, és bár a helyszínre küldte a katasztrófavédelmi minisztert, azt állította, hogy nincs „súlyos fenyegetés”, miközben szakértők jelentős környezeti katasztrófáról beszélnek.

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!