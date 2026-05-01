Ukrán drónok újabb csapást mértek az oroszországi Tuapsze kikötőjére

Az ukrán fegyveres erők május 1-jén újabb dróntámadást hajtottak végre az oroszországi Tuapsze olajterminálja ellen. A csapás következtében legalább két tárolótartály kigyulladt, az üzem és a város egy része áram nélkül maradt, teljes áramszünet és internetszolgáltatás-kiesés alakult ki.

Füst száll az épületek felett a Tuapsze városában található Tuapsze olajfinomító elleni dróntámadást követően (Fotó: AFP)

A krasznodari régió főparancsnoksága a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy 128 tűzoltót és 41 járművet vetettek be a tűz oltására, írja az MTI.

Here we go again: right now, drones are attacking the Tuapse oil refinery/terminal



Monitoring channels report a new fire starting at the facility (photo). It's the fourth attack over the past few weeks.



— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 30, 2026

A térségben kedd óta rendkívüli állapot van érvényben, miután egy támadás hatalmas tüzet okozott a helyi olajfinomítóban, amelynek nyomán leállt annak termelése, és olaj került a part menti vizekbe. A lángokat csütörtök reggelre eloltották.

A hatóságok közlése szerint csütörtökön mentőalakulatokat vezényeltek a part öt újabb, olajjal szennyezett szakaszának megtisztítására. Összességében 12 600 köbméter szennyezett anyagot takarítottak el Tuapszében – közölték.

Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) a támadás után azt tanácsolta a lakosoknak, hogy a levegőben megemelkedett benzolszint miatt korlátozzák a szabadban töltött időt, és tartsák zárva az ablakokat. Csütörtökön a helyi egészségügyi hatóság felhívta a lakosság figyelmét, hogy kizárólag palackozott vizet használjanak, kerüljék a csapvíz és a természetes forrásokból származó víz fogyasztását. A májusi ünnepi rendezvényeket lemondták.

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 28, 2026

Tuapsze: ez már a negyedik támadás két héten belül

A korábbi csapások súlyos károkat okoztak: több tucat tartály megsemmisült vagy megsérült, az olajfinomító – amely a Rosznyefty tulajdonában van – április közepe óta nem működik, írta az Odessa Journal.

Illusztráció Ukrán drónok okoztak ismét robbanást a tuapszei orosz olajfinomítóban (Fotó: AFP)

A támadások következtében jelentős környezeti károk is keletkeztek: mérgező anyagok kerültek a levegőbe, olajszennyezés jutott a folyókba és a Fekete-tengerbe, a szennyezés pedig több tíz kilométer hosszan terjedt a partvidéken.

Vlagyimir Putyin is reagált az esetre, és bár a helyszínre küldte a katasztrófavédelmi minisztert, azt állította, hogy nincs „súlyos fenyegetés”, miközben szakértők jelentős környezeti katasztrófáról beszélnek.