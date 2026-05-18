Pokollá vált az este: lángok és robbanások egy holland menedékközpontnál – videó

Súlyos zavargásokba torkolltak a bevándorláspolitika elleni tüntetések Hollandiában: Apeldoorn térségében az utcákon maszkos csoportok vonultak fel fáklyákkal és pirotechnikai eszközökkel, miközben több helyszínen összecsapások alakultak ki a rendőrséggel.
A beszámolók szerint a demonstrálók egy tervezett menedékközpont környékén gyűltek össze, ahol a feszültség gyorsan eszkalálódott. A helyszínen robbanó eszközök is felrobbantak, köveket dobáltak, és több ponton tűz is keletkezett. A rendőrség szerint a város egyes részei órákra gyakorlatilag a rendkívüli állapot határát súrolták, írja a Bild.

Illusztráció (Fotó: ANP/AFP)

Több száz tüntető vonult egy menedékközpont elé

A holland sajtó szerint már napok óta fokozódik a feszültség a tervezett menedékközpontok miatt, különösen Loosdrecht térségében. Egyes demonstrációkon mintegy 400 ember vett részt, ahol pirotechnikai eszközöket dobtak a létesítmények irányába aminek következtében több helyen is tűz keletkezett.

A helyi hatóságok szerint a rendőrség és a tűzoltóság munkáját is akadályozták, miközben a helyzet gyorsan kontrollálhatatlanná vált.

Tüntetés: a miniszterelnök elítélte az erőszakot

Rob Jetten holland miniszterelnök határozottan elítélte a történteket, hangsúlyozva: a véleménynyilvánítás szabadsága alapjog, azonban az erőszak és a rongálás semmilyen körülmények között nem elfogadható.

A holland kormányfő szerint a hatóságoknak biztosítaniuk kell a közrendet, miközben a politikai vitákat demokratikus keretek között kell lefolytatni.

THE HAGUE - Prime Minister Rob Jetten speaks to the press following the first weekly cabinet meeting after the May recess. ROBIN UTRECHT / ANP netherlands out - belgium out (Photo by ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFP)
Rob Jetten holland miniszterelnök a sajtónak nyilatkozik (Fotó: ANP/AFP/Robin Utrecht)

Feszültség a helyiek és a hatóságok között

A menedékközpontok tervei már korábban is tiltakozást váltottak ki a helyi lakosok és vállalkozók részéről, akik szerint nem kaptak kellő tájékoztatást a döntésekről. Egyes településeken a befogadási kapacitásokat a kezdeti tervekhez képest már csökkentették.

Ugyanakkor a helyi bíróságok több esetben elutasították a beruházások megakadályozására irányuló kereseteket, arra hivatkozva, hogy a menedékkérők elhelyezése közérdek.

A zavargásokat követően több városban a hatóságok korlátozásokat vezettek be, és egyes tüntetéseket előzetesen megtiltottak. A rendőrség mobil ellenőrzőpontokon szűri ki a potenciálisan erőszakos résztvevőket.

A hatóságok szerint a cél a közrend helyreállítása, miközben igyekeznek megakadályozni a további eszkalációt.

 

 

