Pokollá vált az este: lángok és robbanások egy holland menedékközpontnál – videó

A beszámolók szerint a demonstrálók egy tervezett menedékközpont környékén gyűltek össze, ahol a feszültség gyorsan eszkalálódott. A helyszínen robbanó eszközök is felrobbantak, köveket dobáltak, és több ponton tűz is keletkezett. A rendőrség szerint a város egyes részei órákra gyakorlatilag a rendkívüli állapot határát súrolták, írja a Bild.

Illusztráció (Fotó: ANP/AFP)

Több száz tüntető vonult egy menedékközpont elé

A holland sajtó szerint már napok óta fokozódik a feszültség a tervezett menedékközpontok miatt, különösen Loosdrecht térségében. Egyes demonstrációkon mintegy 400 ember vett részt, ahol pirotechnikai eszközöket dobtak a létesítmények irányába aminek következtében több helyen is tűz keletkezett.

A helyi hatóságok szerint a rendőrség és a tűzoltóság munkáját is akadályozták, miközben a helyzet gyorsan kontrollálhatatlanná vált.

Tüntetés: a miniszterelnök elítélte az erőszakot

Rob Jetten holland miniszterelnök határozottan elítélte a történteket, hangsúlyozva: a véleménynyilvánítás szabadsága alapjog, azonban az erőszak és a rongálás semmilyen körülmények között nem elfogadható.

A holland kormányfő szerint a hatóságoknak biztosítaniuk kell a közrendet, miközben a politikai vitákat demokratikus keretek között kell lefolytatni.

Rob Jetten holland miniszterelnök a sajtónak nyilatkozik (Fotó: ANP/AFP/Robin Utrecht)

Feszültség a helyiek és a hatóságok között

A menedékközpontok tervei már korábban is tiltakozást váltottak ki a helyi lakosok és vállalkozók részéről, akik szerint nem kaptak kellő tájékoztatást a döntésekről. Egyes településeken a befogadási kapacitásokat a kezdeti tervekhez képest már csökkentették.

Ugyanakkor a helyi bíróságok több esetben elutasították a beruházások megakadályozására irányuló kereseteket, arra hivatkozva, hogy a menedékkérők elhelyezése közérdek.

Zwaar vuurwerk in #Apeldoorn. Een woedende groep heeft de locatie van de opvang bereikt. Geen politie te bekennen. pic.twitter.com/C9WxnuL0yE — Owen (@_owenobrien_) May 15, 2026

A zavargásokat követően több városban a hatóságok korlátozásokat vezettek be, és egyes tüntetéseket előzetesen megtiltottak. A rendőrség mobil ellenőrzőpontokon szűri ki a potenciálisan erőszakos résztvevőket.

A hatóságok szerint a cél a közrend helyreállítása, miközben igyekeznek megakadályozni a további eszkalációt.