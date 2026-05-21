Dühös lengyelek lepték el Varsót – tömegtüntetés volt Magyar Péter látogatása napján

Szerda délben kezdődött meg Varsóban az „Együtt Lengyelországért és a lengyelekért” nevű felvonulás, amelyet a Szolidaritás Független Szakszervezet szervezett. A lengyel sajtó beszámolója szerint a demonstráció a Vár térről indult, és nagy tömeget mozgatott meg, amit a közösségi médiában terjedő felvételek is jól mutatnak. Jaroslaw Kaczynski, a PiS vezetője a tüntetés után úgy fogalmazott: a lengyelek ismét megmutatták összetartásukat a Donald Tusk vezette kormány döntéseivel szemben. A politikus az X-en azt írta, hogy „a hazafias Lengyelország felébredt”.

Fotó: AFP

Gigantikus tömeg tüntetett Tusk ellen Varsóban

A demonstrálók délben indultak el a varsói Vár térről, majd több utcán keresztül vonultak végig a lengyel fővároson. A menet az Elnöki Palotánál is megállt, végül a Szejm épületéhez érkezett.

Tusk végének kezdete

– így kommentálta a tüntetést Radoslaw Poszwinski újságíró.

Początek końca Tuska pic.twitter.com/koj0GJ9qud — Radosław Poszwiński (@bogdan607) May 20, 2026

A varsói tüntetések közepette Donald Tusk inkább elhagyta a fővárost, és Magyar Péterrel együtt Gdanskba utazott. Magyar Péter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Varsóban és Gdanskban folytat megbeszéléseket. A magyar kormányfő egy videót is megosztott lengyelországi látogatásáról, amelyhez azt írta:

Éljen az ezeréves lengyel–magyar barátság!

🇭🇺🇵🇱 Hungarian Prime Minister Péter Magyar met Donald Tusk in Warsaw on Wednesday during his first foreign trip since taking office, with both leaders pledging closer cooperation within the EU after years of tensions under Viktor Orbán. Magyar also announced plans for a V4 summit… — Hungarian Conservative (@hu_conservative) May 20, 2026

Jaroslaw Kaczynski szerint felébredt a hazafias Lengyelország

A demonstráció után a PiS vezetője az X-en reagált a varsói eseményekre.

Ma újabb nap, amikor a lengyelek egységet és erőt mutattak a Tusk-kormány katasztrofális intézkedései elleni tiltakozásban. A hazafias Lengyelország felébred. Köszönöm az elkötelezettséget. Ez még csak a kezdet. Fontos, döntő hónapok állnak előttünk, remélhetőleg az utolsó hónapok számukra

— írta az X-en.