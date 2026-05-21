Nem fogja elhinni, mit csinált Varga Judit! Ezt a fotót mindenkinek látnia kell!

Dühös lengyelek lepték el Varsót – tömegtüntetés volt Magyar Péter látogatása napján

Tömegek vonultak utcára Varsóban a lengyel kormány politikája miatt. A dühös tüntetők Donald Tusk lemondását követelték, a főváros több utcáját is megtöltötte a demonstráló tömeg. A lengyel kormányfőt azonban láthatóan cseppet sem érdekelték a saját népe problémái: ahelyett, hogy kiállt volna a lengyel hazafiak elé, inkább Gdanskba ment Magyar Péterrel.
Szerda délben kezdődött meg Varsóban az „Együtt Lengyelországért és a lengyelekért” nevű felvonulás, amelyet a Szolidaritás Független Szakszervezet szervezett. A lengyel sajtó beszámolója szerint a demonstráció a Vár térről indult, és nagy tömeget mozgatott meg, amit a közösségi médiában terjedő felvételek is jól mutatnak. Jaroslaw Kaczynski, a PiS vezetője a tüntetés után úgy fogalmazott: a lengyelek ismét megmutatták összetartásukat a Donald Tusk vezette kormány döntéseivel szemben. A politikus az X-en azt írta, hogy „a hazafias Lengyelország felébredt”.

Gigantikus tömeg tüntetett Tusk ellen Varsóban

A demonstrálók délben indultak el a varsói Vár térről, majd több utcán keresztül vonultak végig a lengyel fővároson. A menet az Elnöki Palotánál is megállt, végül a Szejm épületéhez érkezett.

Tusk végének kezdete

– így kommentálta a tüntetést Radoslaw Poszwinski újságíró.

A varsói tüntetések közepette Donald Tusk inkább elhagyta a fővárost, és Magyar Péterrel együtt Gdanskba utazott. Magyar Péter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Varsóban és Gdanskban folytat megbeszéléseket. A magyar kormányfő egy videót is megosztott lengyelországi látogatásáról, amelyhez azt írta: 

Éljen az ezeréves lengyel–magyar barátság!

Jaroslaw Kaczynski szerint felébredt a hazafias Lengyelország

A demonstráció után a PiS vezetője az X-en reagált a varsói eseményekre.

Ma újabb nap, amikor a lengyelek egységet és erőt mutattak a Tusk-kormány katasztrofális intézkedései elleni tiltakozásban. A hazafias Lengyelország felébred. Köszönöm az elkötelezettséget. Ez még csak a kezdet. Fontos, döntő hónapok állnak előttünk, remélhetőleg az utolsó hónapok számukra

— írta az X-en.

