Dühös lengyelek lepték el Varsót – tömegtüntetés volt Magyar Péter látogatása napján

Szerda délben kezdődött meg Varsóban az „Együtt Lengyelországért és a lengyelekért” nevű felvonulás, amelyet a Szolidaritás Független Szakszervezet szervezett. A lengyel sajtó beszámolója szerint a demonstráció a Vár térről indult, és nagy tömeget mozgatott meg, amit a közösségi médiában terjedő felvételek is jól mutatnak. Jaroslaw Kaczynski, a PiS vezetője a tüntetés után úgy fogalmazott: a lengyelek ismét megmutatták összetartásukat a Donald Tusk vezette kormány döntéseivel szemben. A politikus az X-en azt írta, hogy „a hazafias Lengyelország felébredt”.
Gigantikus tömeg tüntetett Tusk ellen Varsóban
A demonstrálók délben indultak el a varsói Vár térről, majd több utcán keresztül vonultak végig a lengyel fővároson. A menet az Elnöki Palotánál is megállt, végül a Szejm épületéhez érkezett.
Tusk végének kezdete
– így kommentálta a tüntetést Radoslaw Poszwinski újságíró.
A varsói tüntetések közepette Donald Tusk inkább elhagyta a fővárost, és Magyar Péterrel együtt Gdanskba utazott. Magyar Péter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Varsóban és Gdanskban folytat megbeszéléseket. A magyar kormányfő egy videót is megosztott lengyelországi látogatásáról, amelyhez azt írta:
Éljen az ezeréves lengyel–magyar barátság!
Jaroslaw Kaczynski szerint felébredt a hazafias Lengyelország
A demonstráció után a PiS vezetője az X-en reagált a varsói eseményekre.
Ma újabb nap, amikor a lengyelek egységet és erőt mutattak a Tusk-kormány katasztrofális intézkedései elleni tiltakozásban. A hazafias Lengyelország felébred. Köszönöm az elkötelezettséget. Ez még csak a kezdet. Fontos, döntő hónapok állnak előttünk, remélhetőleg az utolsó hónapok számukra
— írta az X-en.